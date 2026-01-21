Какой праздник отмечают 21 января в Украине: церковный календарь

21 января вспоминают христианских подвижников, отмечают международные инициативы и вспоминают события, повлиявшие на историю разных стран. Дата интересна тем, что наряду с духовной памятью она имеет и неформальный, даже ироничный характер.

В мире отмечают Международный день объятий, День селфи в музее, Международный день игр, Международный день спортивных штанов, День благодарности наставнику. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 января

Память святого исповедника Максима

Святой Максим известен как один из самых последовательных защитников христианского вероучения. Он подвергся преследованиям, заключению и пыткам, но не отрекся от своих убеждений. Его жизнь стала примером духовной стойкости и мужества. В церковной традиции Максим почитается как символ верности истине. В этот день верующие молятся о силе духа и способности оставаться честными перед совестью. Память святого напоминает о цене убеждений в сложные исторические времена.

Память святого мученика Неофита

Святой Неофит пострадал за веру в юном возрасте, что делает его фигуру особенно трогательной. Его почитают как пример искренней веры, не омраченной страхом. В христианской традиции он олицетворяет чистоту намерений и внутреннюю отвагу. Молитвы этого дня часто посвящают детям и молодежи.

Международный день объятий

Это неформальный, но очень популярный праздник, посвященный простому человеческому жесту поддержки. Объятия символизируют тепло, доверие и эмоциональную близость. День возник как напоминание о важности физического контакта в эпоху отчуждения. Его часто используют для благотворительных акций и социальных инициатив. Праздник не имеет религиозного или политического подтекста. Его главная идея – сделать мир немного добрее.

День селфи в музее

Этот день поощряет людей посещать музеи и делиться культурными впечатлениями. Идея заключается в сочетании классического искусства с современными формами коммуникации. Селфи в музеях помогают популяризировать культурные пространства. В то же время акцент делается на ответственном отношении к экспонатам. Праздник возник как реакция на снижение интереса к музейным учреждениям. Он демонстрирует, что культура может быть живой и актуальной.

Международный день игр

Этот день посвящен играм как форме обучения, отдыха и социального взаимодействия. Речь идет не только о компьютерных играх, но и о настольных, подвижных и ролевых. Игры рассматривают как инструмент развития мышления и коммуникации. Праздник подчеркивает важность игры в любом возрасте. Он часто используется в образовательных проектах.

Международный день спортивных штанов

Это шуточный праздник, который прославляет комфорт и повседневность. Он возник как противовес строгим дресс-кодам. Спортивные штаны символизируют свободу и непринужденность. День активно поддерживается в соцсетях. Его воспринимают как повод немного замедлиться. Праздник носит ироничный, но теплый характер.

День благодарности наставнику

Этот день посвящен людям, которые передают знания и поддерживают других на пути развития. Наставниками могут быть учителя, тренеры, руководители или старшие коллеги. Праздник подчеркивает важность личного примера. Он популярен в образовательной и профессиональной среде. День благодарности наставнику – это возможность сказать "спасибо" тем, кто повлиял на нашу жизнь. Его идея – признание нематериального вклада.

Исторические события 21 января

1840 – французская экспедиция открыла в Антарктиде Землю Адели.

1919 – состоялось Закарпатское всенародное собрание, принявшее решение о воссоединении с Украиной.

1932 – подписано соглашение между СССР и Финляндией о ненападении.

1952 – в США спущена на воду первая атомная подводная лодка "Наутилус".

1952 – итальянские ученые заявили, что Пизанская башня может упасть в 2151 году.

1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение у могилы Шевченко в знак протеста против русификации.

1981 – с конвейера в Северной Ирландии сошел первый автомобиль DeLorean DMC-12.

1990 – около трех миллионов украинцев образовали живую цепь между Ивано-Франковском, Львовом и Киевом.

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером.

