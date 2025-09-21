Какой праздник отмечают 21 сентября в Украине: все об этом дне
21 сентября – особая дата, когда в Украине и мире переплетаются духовные традиции, семейные ценности и глобальные инициативы. Этот день наполнен событиями, которые напоминают о благодарности, ответственности и стремлении к миру.
В Украине отмечают День отца и День благодарности жене, а в мире – День нулевых выбросов, Всемирный день миозита, Всемирный день болезни Альцгеймера, Международный день мира. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 21 сентября
Церковный праздник
Церковь в этот день чтит память апостола от семидесяти Кодрата. Он был учеником апостолов, проповедовал христианскую веру в Афинах, защищал последователей Христа перед языческими властями и погиб как мученик. В церковном календаре он остался символом стойкости в вере и силы убеждений. Для верующих этот праздник – возможность вспомнить истоки христианской традиции и переосмыслить собственный путь в духовной жизни.
Всенародный День отца
В Украине этот день отмечается как Всенародный День отца – возможность выразить уважение мужчинам, которые воспитывают детей, передают им жизненную мудрость, защищают и вдохновляют. Во времена, когда семейные ценности переживают новые вызовы, такой праздник подчеркивает важность родительского присутствия и поддержки в жизни ребенка.
День благодарности жене
Рядом с этим календарь напоминает и о Дне благодарности жене – символическую возможность поблагодарить за любовь, терпение и вклад в совместную жизнь. Недаром этот день совпадает еще и со Всемирным днем благодарности: он призывает делиться добрым словом и теплыми эмоциями с близкими и даже с незнакомыми людьми.
Международный день мира
На глобальном уровне 21 сентября отмечается как Международный день мира, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Это день отказа от насилия и напоминания человечеству, что мир остается высшей ценностью, без которой невозможно развитие. Во времена войн и кризисов этот праздник приобретает особое звучание и для Украины, которая ежедневно борется за свое право на жизнь в мире.
Всемирный день нулевых выбросов
Всемирный день нулевых выбросов обращает внимание на угрозу климатических изменений и призывает хотя бы на день задуматься, как сократить выбросы парниковых газов.
Всемирный день миозита и Всемирный день болезни Альцгеймера
Эти события привлекают внимание к проблемам здоровья: первое – к редким воспалительным заболеваниям мышц, второе – к деменции, которая становится вызовом для миллионов семей во всем мире.
Исторические события 21 сентября
- 1922 – американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.
- 1940 – в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.
- 1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.
- 1991 – на референдуме 99 % избирателей проголосовали за независимость Армении.
- 2022 – Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявил мобилизацию
Кто родился 21 сентября
- 1853 – Гейке Камерлинг-Оннес, нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года.
- 1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года
- 1866 – Герберт Уэллс, английский писатель ("Война миров", "Машина времени", "Невидимка", "Россия во мгле").
- 1947 – Стивен Кинг, американский писатель.
- 1950 – Билл Мюррей, американский актер ("Трудности перевода", "Сломанные цветы", "Кофе и сигареты").
- 1965 – Фредерик Бегбеде, французский писатель ("99 франков", "Окна в мир").
В этот день умерли:
- 1709 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.
- 1832 – Вальтер Скотт, шотландский писатель умер в возрасте 61 года.
- 1860 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ-иррационалист.
- 1905 – Николай Бенардос, украинский изобретатель, создатель дуговой электросварки (1882).
- 1944 – Александр Кошиц, украинский дирижер и композитор.
