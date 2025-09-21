Какой праздник отмечают 21 сентября в Украине: все об этом дне

21 сентября – особая дата, когда в Украине и мире переплетаются духовные традиции, семейные ценности и глобальные инициативы. Этот день наполнен событиями, которые напоминают о благодарности, ответственности и стремлении к миру.

В Украине отмечают День отца и День благодарности жене, а в мире – День нулевых выбросов, Всемирный день миозита, Всемирный день болезни Альцгеймера, Международный день мира. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 сентября

Церковный праздник

Церковь в этот день чтит память апостола от семидесяти Кодрата. Он был учеником апостолов, проповедовал христианскую веру в Афинах, защищал последователей Христа перед языческими властями и погиб как мученик. В церковном календаре он остался символом стойкости в вере и силы убеждений. Для верующих этот праздник – возможность вспомнить истоки христианской традиции и переосмыслить собственный путь в духовной жизни.

Всенародный День отца

В Украине этот день отмечается как Всенародный День отца – возможность выразить уважение мужчинам, которые воспитывают детей, передают им жизненную мудрость, защищают и вдохновляют. Во времена, когда семейные ценности переживают новые вызовы, такой праздник подчеркивает важность родительского присутствия и поддержки в жизни ребенка.

День благодарности жене

Рядом с этим календарь напоминает и о Дне благодарности жене – символическую возможность поблагодарить за любовь, терпение и вклад в совместную жизнь. Недаром этот день совпадает еще и со Всемирным днем благодарности: он призывает делиться добрым словом и теплыми эмоциями с близкими и даже с незнакомыми людьми.

Международный день мира

На глобальном уровне 21 сентября отмечается как Международный день мира, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Это день отказа от насилия и напоминания человечеству, что мир остается высшей ценностью, без которой невозможно развитие. Во времена войн и кризисов этот праздник приобретает особое звучание и для Украины, которая ежедневно борется за свое право на жизнь в мире.

Всемирный день нулевых выбросов

Всемирный день нулевых выбросов обращает внимание на угрозу климатических изменений и призывает хотя бы на день задуматься, как сократить выбросы парниковых газов.

Всемирный день миозита и Всемирный день болезни Альцгеймера

Эти события привлекают внимание к проблемам здоровья: первое – к редким воспалительным заболеваниям мышц, второе – к деменции, которая становится вызовом для миллионов семей во всем мире.

Исторические события 21 сентября

1922 – американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.

1940 – в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.

1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.

1991 – на референдуме 99 % избирателей проголосовали за независимость Армении.

2022 – Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявил мобилизацию

Кто родился 21 сентября

1853 – Гейке Камерлинг-Оннес, нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года.

1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года

1866 – Герберт Уэллс, английский писатель ("Война миров", "Машина времени", "Невидимка", "Россия во мгле").

1947 – Стивен Кинг, американский писатель.

1950 – Билл Мюррей, американский актер ("Трудности перевода", "Сломанные цветы", "Кофе и сигареты").

1965 – Фредерик Бегбеде, французский писатель ("99 франков", "Окна в мир").

В этот день умерли:

1709 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.

1832 – Вальтер Скотт, шотландский писатель умер в возрасте 61 года.

1860 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ-иррационалист.

1905 – Николай Бенардос, украинский изобретатель, создатель дуговой электросварки (1882).

1944 – Александр Кошиц, украинский дирижер и композитор.

