Какой праздник отмечают 21 мая в Украине: церковный календарь

21 мая объединяет сразу несколько важных событий – от большого церковного праздника Вознесения Господня до Всемирного дня вышиванки и Международного дня чая. Эта дата наполнена духовными традициями, культурными символами и историческими событиями, которые оставили след в мировой истории.

Именно в этот день верующие вспоминают Вознесение Иисуса Христа на небеса и чтят святых Константина и Елену, которые сыграли ключевую роль в становлении христианства. Кроме религиозных событий, 21 мая связано с открытиями, политическими решениями и выдающимися культурными моментами. Какие праздники отмечают в этот день в Украине и мире, а также кого поздравляют с именинами – читайте далее в материале OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

День вышиванки

Международный день чая

Международный день космоса

Всемирный день осведомленности о доступности

Шавуот (еврейский календарь)

Всемирный день медитации

Международный день белого вина "Шардоне"

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

День независимости Черногории

День музы и вдохновения

Церковный праздник 21 мая

В этот день верующие отмечают один из двенадцати крупнейших христианских праздников – Вознесение Господне, который символизирует завершение земного служения Иисуса Христа и Его возвращение на Небеса к Богу-Отцу.

Одновременно Церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены, которые прославились прекращением гонений на христиан и обретением Животворящего Креста Господня в Иерусалиме.

События этого дня

1502 – Испанский мореплаватель Жуан да Нова, находившийся на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.

1503 – Христофор Колумб открыл Каймановы Острова.

1783 – заключено курляндско-российскую конвенцию о границе и торговле.

1809 – Под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла.

1831 – В Харькове увидел свет первый в Украине альманах – "Украинский альманах".

1840 – Новая Зеландия провозглашена британской колонией.

1864 – после окончания русско-кавказской войны началась массовая депортация и истребление черкесов, геноцид черкесского народа.

1892 – В Милане осуществлена постановка оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.

1900 – Российская империя аннексировала территорию 64 сел Маньчжурии к востоку от Амура.

1904 – В Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

1906 – в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты "Украинский вестник".

1916 – В Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время.

1918 – В Киеве представители разных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1919 – В Украине большевики национализировали все речные и морские корабельные предприятия.

1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1929 – постановление СНК СССР о признаках кулацкого хозяйства.

1937 – начала работу первая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс".

1944 – На плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика.

1991 – прокоммунистический президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам свергнут повстанцами и покинул страну.

1992 – Крымский парламент отменил референдум о независимости Крыма, который планировали на август.

2000 – На референдуме в Швейцарии большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Евросоюзом.

2006 – на референдуме 55,5 % населения Черногории проголосовало за независимость от Сербии.

Именинники 21 мая

Константин, Михаил, Федор, Елена.

