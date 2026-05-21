Какой праздник отмечают 21 мая в Украине: церковный календарь
21 мая объединяет сразу несколько важных событий – от большого церковного праздника Вознесения Господня до Всемирного дня вышиванки и Международного дня чая. Эта дата наполнена духовными традициями, культурными символами и историческими событиями, которые оставили след в мировой истории.
Именно в этот день верующие вспоминают Вознесение Иисуса Христа на небеса и чтят святых Константина и Елену, которые сыграли ключевую роль в становлении христианства. Кроме религиозных событий, 21 мая связано с открытиями, политическими решениями и выдающимися культурными моментами. Какие праздники отмечают в этот день в Украине и мире, а также кого поздравляют с именинами – читайте далее в материале OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- День вышиванки
- Международный день чая
- Международный день космоса
- Всемирный день осведомленности о доступности
- Шавуот (еврейский календарь)
- Всемирный день медитации
- Международный день белого вина "Шардоне" Международный день белого вина "Шардоне"
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- День независимости Черногории
- День музы и вдохновения
Церковный праздник 21 мая
В этот день верующие отмечают один из двенадцати крупнейших христианских праздников – Вознесение Господне, который символизирует завершение земного служения Иисуса Христа и Его возвращение на Небеса к Богу-Отцу.
Одновременно Церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены, которые прославились прекращением гонений на христиан и обретением Животворящего Креста Господня в Иерусалиме.
События этого дня
- 1502 – Испанский мореплаватель Жуан да Нова, находившийся на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.
- 1503 – Христофор Колумб открыл Каймановы Острова.
- 1783 – заключено курляндско-российскую конвенцию о границе и торговле.
- 1809 – Под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла.
- 1831 – В Харькове увидел свет первый в Украине альманах – "Украинский альманах".
- 1840 – Новая Зеландия провозглашена британской колонией.
- 1864 – после окончания русско-кавказской войны началась массовая депортация и истребление черкесов, геноцид черкесского народа.
- 1892 – В Милане осуществлена постановка оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.
- 1900 – Российская империя аннексировала территорию 64 сел Маньчжурии к востоку от Амура.
- 1904 – В Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
- 1906 – в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты "Украинский вестник".
- 1916 – В Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время.
- 1918 – В Киеве представители разных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.
- 1919 – В Украине большевики национализировали все речные и морские корабельные предприятия.
- 1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
- 1929 – постановление СНК СССР о признаках кулацкого хозяйства.
- 1937 – начала работу первая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс".
- 1944 – На плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика.
- 1991 – прокоммунистический президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам свергнут повстанцами и покинул страну.
- 1992 – Крымский парламент отменил референдум о независимости Крыма, который планировали на август.
- 2000 – На референдуме в Швейцарии большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Евросоюзом.
- 2006 – на референдуме 55,5 % населения Черногории проголосовало за независимость от Сербии.
Именинники 21 мая
Константин, Михаил, Федор, Елена.
Попутно OBOZ.UA предлагает подборку сердечных поздравлений с Вознесением Господним.
Также на OBOZ.UA вы найдете и сильные молитвы на праздник Вознесения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.