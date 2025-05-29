С Вознесением Господним: красивые поздравления со светлым праздником

Вознесение Господне - один из самых глубоких и светлых христианских праздников, который ежегодно объединяет верующих в молитве и духовной радости. Этот праздник завершает пасхальный цикл и напоминает о моменте, когда Иисус Христос вознесся на небо перед глазами своих учеников.

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В 2025 году Вознесение приходится на 29 мая - именно на 40-й день после Пасхи. Этот день несет в себе важное духовное послание: победу жизни над смертью, а также надежду на вечное спасение. По случаю праздника украинцы поздравляют друг друга искренними словами, молитвами и пожеланиями добра.

OBOZ.UA предлагает подборку красивых поздравлений, стихов и картинок, которыми можно поделиться с родными. Пусть эти слова принесут тепло и свет в ваш дом.

Короткие поздравления с Вознесением, смс

С праздником Вознесения Господня! Пусть в твоем сердце всегда будет мир, вера и надежда!

Пусть Господь благословит тебя и твоих родных в этот светлый день Вознесения!

С Вознесением Христовым! Пусть духовный свет ведет тебя к счастью и добру.

Желаю мира в душе, любви в сердце и благословения свыше в день Вознесения Господня

Пусть этот светлый праздник наполнит жизнь покоем, верой и Божьей милостью!

С праздником Вознесения! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добра, света и веры!

В день Вознесения желаю благодати, чистых помыслов и небесной защиты!

Христос вознесся! Пусть Его любовь и милость будут с тобой сегодня и всегда.

Пусть этот праздник укрепит твою веру и подарит силы для новых свершений!

С Вознесением Господним! Пусть Господь оберегает тебя и наполняет сердце спокойствием.

Сердечные поздравления с Вознесением Христовым, картинки

Как поздравить с Вознесением своими словами

Дорогие мои, искренне поздравляю вас с Вознесением Господним! Пусть этот день наполнит ваши сердца спокойствием, а душу - светом и верой. Желаю Божьей защиты, здоровья и уюта в каждом доме.

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С праздником Вознесения Христова! Пусть ваш путь будет освещен благодатью, а сердце - полное любви, доброты и надежды. Пусть Господь всегда будет рядом и поддерживает в каждом деле.

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Мои хорошие, в этот светлый день желаю вам душевного тепла, мира в семье и Божьей милости. Пусть Вознесение Господне укрепит вашу веру и подарит внутреннюю силу преодолевать любые трудности.

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С Вознесением Христовым, родные! Пусть в ваших домах царит согласие, в сердцах - покой, а в мыслях - светлые надежды. Божьего благословения вам в каждом шаге!

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Пусть Господь, который вознесся на небо, дарит вам вдохновение, радость и силы на каждый день. Желаю, чтобы любовь и вера жили в вашей душе ежедневно, а сердце было открытым к добру.

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С праздником Вознесения, дорогие! Желаю каждому из вас крепкой веры, чистых помыслов и искренней молитвы. Пусть Господь ведет вас правильным путем и оберегает от всякого зла.

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От всей души поздравляю вас с Вознесением Господним! Пусть этот день подарит обновление души, наполнит сердце теплом и подарит мир в доме. Берегите друг друга и благодарите за каждый светлый день.

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С Вознесением Христовым! Желаю, чтобы доброта, искренность и вера всегда сопровождали вас в жизни. Пусть Господь поможет осуществить все добрые замыслы и подарит душевную гармонию.

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Светлого праздника Вознесения! Пусть каждый ваш день будет полон радости, любви и тепла. Пусть небесное благословение всегда будет с вами, а в сердце царит искренний мир.

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С праздником, родные! Пусть в этот день Вознесения Господня каждый из нас вспомнит о силе веры, силе молитвы и о важности любви к ближнему. Счастья, здоровья и Божьего покровительства вам!

С Вознесением Господним, поздравления в стихах

Печаль пусть обойдет,

А счастье не минует.

Господь к нам всем придет,

Спасение дарует!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Счастья и большой любви

В жизни вам желаю!

***

Вознесение Господне славой небосвод озаряет,

Христос к Отцу Своему возносится, людям спасение дарит.

Пусть свет Его и благодать в вашем сердце пребудут,

Любовь и вера в душе вновь опорой будут.

***

Все мы празднуем сегодня Господне Вознесение,

Христос в рай к Отцу взошел, даруя нам спасенье.

Пусть в этот день вас благодать всех осенит,

Любовь и веру в сердце возродит!

***

В светлый праздник Вознесения,

Поздравление вам пишу.

От души я вам желаю

Жизнь земную как в раю!

***

С праздником светлым

Спешу поздравить вас

!Желаю, чтобы в сердце

Огонь любви не гас.

Благодать пусть вас коснется

Легким ангела крылом

.В Вознесение Господне

Счастье постучится в дом.

***

С Вознесением Господним

Пишу вам поздравление.

Это праздник светлый,

Говорит нам о спасении.

***

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