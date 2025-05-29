С Вознесением Господним: красивые поздравления со светлым праздником
Вознесение Господне - один из самых глубоких и светлых христианских праздников, который ежегодно объединяет верующих в молитве и духовной радости. Этот праздник завершает пасхальный цикл и напоминает о моменте, когда Иисус Христос вознесся на небо перед глазами своих учеников.
В 2025 году Вознесение приходится на 29 мая - именно на 40-й день после Пасхи. Этот день несет в себе важное духовное послание: победу жизни над смертью, а также надежду на вечное спасение. По случаю праздника украинцы поздравляют друг друга искренними словами, молитвами и пожеланиями добра.
OBOZ.UA предлагает подборку красивых поздравлений, стихов и картинок, которыми можно поделиться с родными. Пусть эти слова принесут тепло и свет в ваш дом.
Короткие поздравления с Вознесением, смс
- С праздником Вознесения Господня! Пусть в твоем сердце всегда будет мир, вера и надежда!
- Пусть Господь благословит тебя и твоих родных в этот светлый день Вознесения!
- С Вознесением Христовым! Пусть духовный свет ведет тебя к счастью и добру.
- Желаю мира в душе, любви в сердце и благословения свыше в день Вознесения Господня
- Пусть этот светлый праздник наполнит жизнь покоем, верой и Божьей милостью!
- С праздником Вознесения! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добра, света и веры!
- В день Вознесения желаю благодати, чистых помыслов и небесной защиты!
- Христос вознесся! Пусть Его любовь и милость будут с тобой сегодня и всегда.
- Пусть этот праздник укрепит твою веру и подарит силы для новых свершений!
- С Вознесением Господним! Пусть Господь оберегает тебя и наполняет сердце спокойствием.
Сердечные поздравления с Вознесением Христовым, картинки
Как поздравить с Вознесением своими словами
Дорогие мои, искренне поздравляю вас с Вознесением Господним! Пусть этот день наполнит ваши сердца спокойствием, а душу - светом и верой. Желаю Божьей защиты, здоровья и уюта в каждом доме.
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С праздником Вознесения Христова! Пусть ваш путь будет освещен благодатью, а сердце - полное любви, доброты и надежды. Пусть Господь всегда будет рядом и поддерживает в каждом деле.
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Мои хорошие, в этот светлый день желаю вам душевного тепла, мира в семье и Божьей милости. Пусть Вознесение Господне укрепит вашу веру и подарит внутреннюю силу преодолевать любые трудности.
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С Вознесением Христовым, родные! Пусть в ваших домах царит согласие, в сердцах - покой, а в мыслях - светлые надежды. Божьего благословения вам в каждом шаге!
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Пусть Господь, который вознесся на небо, дарит вам вдохновение, радость и силы на каждый день. Желаю, чтобы любовь и вера жили в вашей душе ежедневно, а сердце было открытым к добру.
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С праздником Вознесения, дорогие! Желаю каждому из вас крепкой веры, чистых помыслов и искренней молитвы. Пусть Господь ведет вас правильным путем и оберегает от всякого зла.
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От всей души поздравляю вас с Вознесением Господним! Пусть этот день подарит обновление души, наполнит сердце теплом и подарит мир в доме. Берегите друг друга и благодарите за каждый светлый день.
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С Вознесением Христовым! Желаю, чтобы доброта, искренность и вера всегда сопровождали вас в жизни. Пусть Господь поможет осуществить все добрые замыслы и подарит душевную гармонию.
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Светлого праздника Вознесения! Пусть каждый ваш день будет полон радости, любви и тепла. Пусть небесное благословение всегда будет с вами, а в сердце царит искренний мир.
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С праздником, родные! Пусть в этот день Вознесения Господня каждый из нас вспомнит о силе веры, силе молитвы и о важности любви к ближнему. Счастья, здоровья и Божьего покровительства вам!
С Вознесением Господним, поздравления в стихах
Печаль пусть обойдет,
А счастье не минует.
Господь к нам всем придет,
Спасение дарует!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Счастья и большой любви
В жизни вам желаю!
***
Вознесение Господне славой небосвод озаряет,
Христос к Отцу Своему возносится, людям спасение дарит.
Пусть свет Его и благодать в вашем сердце пребудут,
Любовь и вера в душе вновь опорой будут.
***
Все мы празднуем сегодня Господне Вознесение,
Христос в рай к Отцу взошел, даруя нам спасенье.
Пусть в этот день вас благодать всех осенит,
Любовь и веру в сердце возродит!
***
В светлый праздник Вознесения,
Поздравление вам пишу.
От души я вам желаю
Жизнь земную как в раю!
***
С праздником светлым
Спешу поздравить вас
!Желаю, чтобы в сердце
Огонь любви не гас.
Благодать пусть вас коснется
Легким ангела крылом
.В Вознесение Господне
Счастье постучится в дом.
***
С Вознесением Господним
Пишу вам поздравление.
Это праздник светлый,
Говорит нам о спасении.
***
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