Какой праздник отмечают 21 февраля: все об этом дне

21 февраля сочетает в себе духовные традиции, международные инициативы и важные исторические вехи. Этот день имеет особое значение для верующих, ведь в церковном календаре упоминается почитаемый православный образ.

В то же время в мире отмечают праздники, посвященные языку, путешествиям и культурному наследию. Дата также богата на события, которые оставили заметный след в истории разных стран. Что именно празднуют 21 февраля, какие события вспоминают и кто в этот день отмечает именины – читайте далее в материале OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

Международный день родного языка

Всемирный День экскурсовода

Всемирный день панголина (World Pangolin Day)

Всемирный день комбучи (World Kombucha Day)

Церковный праздник 21 февраля

21 февраля Православная церковь чтит Козельщанскую икону Божьей Матери, которая прославилась в конце XIX века на Полтавщине многочисленными случаями чудесных исцелений. Этот образ считается особым покровителем семьи и здоровья, к которому верующие традиционно обращаются с молитвами о выздоровлении от тяжелых недугов и благополучии в доме.

События этого дня

1431 — начался суд над Жанной д'Арк.

1613 — Михаил Федорович избран правителем Московского царства. Конец Смуты, начало династии Романовых (дата по ст.ст.)

1784 — Екатерина II повелела Григорию Потемкину построить крепость в крымском селении Ахтиар и переименовала его в Севастополь.

1784 — заложен город Николаев.

1804 — состоялась первая железнодорожная поездка: паровая машина Ричарда Тревитика перевезла груз и пассажиров на заводе в Мертир-Тидвил на юге Уэльса.

1808 — русские войска без объявления войны напали на Швецию.

1835 — открыты галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.

1842 — американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку, хотя изобрел ее совсем другой человек.

1858 — в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

1863 — открыты галактики NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 3760.

1874 — открыта галактика NGC 3975.

1878 — в Нью-Хейвене вышла первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен.

1878 — открыта галактика NGC 3375.

1901 — американский пассажирский пароход "Рио-де-Жанейро" (SS City of Rio de Janeiro) разбился на подводных камнях у входа в пролив Золотые Ворота, погибло 128 человек.

1906 — приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе украинский лейтенант Петр Шмидт.

1914 — в Монреале создано украинское издательство "Новый мир".

1916 — на Западном фронте Первой мировой войны началась Верденская битва.

1921 — государственный переворот в Персии, устроенный Персидской казацкой дивизией, что впоследствии приведет к установлению династии Пахлави (Имперское Государство Иран).

1925 — вышел первый номер газеты "The New Yorker".

1935 — объявлено о создании косметической фирмы "Ланком".

1941 — испанское правительство признало, что на территорию Испании вступили немецкие войска (официально — для помощи в ликвидации последствий урагана).

1947 — в США появилась фотокамера "Полароид".

1948 — Президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому каждого, кто не выработал установленного минимума трудодней, можно было выселять за пределы Украины.

1973 — истребителями израильских ВВС сбит ливийский пассажирский Boeing 727-224, летевший над оккупированным Израилем Синайским полуостровом.

1992 — Совет Безопасности ООН принял решение о введении войск в Югославию.

1993 — в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см.

1994 — пгт. Ясное Хмельницкой области переименовано в пгт. Наркевичи

1995 — американец Стив Фоссетт первым в мире самостоятельно на воздушном шаре пересек Тихий океан.

1998 — песня Селин Дион "My Heart Will Go On" возглавила чарт. Песня вошла в саундтрек к фильму "Титаник" и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой.

2008 — США сбили собственный спутник-шпион; последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году.

2014 — украинская женская сборная по биатлону стала чемпионом зимних Олимпийских игр.

Именинники 21 февраля

Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

