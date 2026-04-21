Какой праздник отмечают 21 апреля: все об этом дне

21 апреля объединяет духовные традиции, международные события и важные инициативы, привлекающие внимание людей в разных уголках мира. В этот день верующие отмечают Радоницу – особое время памяти об умерших и молитвы за родных, а также вспоминают о независимости государств, силу творчества и необходимость беречь природу.

Видео дня

В календаре эта дата соединила глубокий смысл, современные идеи и символические напоминания о ценности жизни. От церковных традиций до глобальных праздников – 21 апреля имеет немало интересных смыслов.

Праздники в Украине и мире

Радоница

День Независимости Израиля

Всемирный день кроншнепа

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Международный день конопли

21 апреля православная церковь чтит память священномученика Януария, епископа, и других мучеников, пострадавших за веру во времена жестоких гонений. В этот день верующие вспоминают о несокрушимости духа христианских исповедников и обращаются к ним с молитвами о мужестве и заступничестве.

1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики с целью завоевания государства ацтеков.

1818 — император издал распоряжение, чтобы обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галичине и Буковине происходило на родном языке.

1910 — комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1913 — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, который участвовал в обеих мировых войнах.

1920 — в Варшаве между Польшей и УНР подписано общую и торгово-экономическую конвенции, согласно которым Польша признавала независимость УНР и обещала ей военную помощь.

1921 — декретом Совета народных комиссаров вместо продразверстки введен натуральный налог на прогрессивной основе.

1938 — СНК УССР и ЦК КП (б) У приняли постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах Украины.

1944 — начался бой под Гурбами, крупнейшая битва войск УПА и НКВД СССР.

1944 — женщинам во Франции предоставлено право голоса на выборах.

1960 — новой столицей Бразилии стал специально для этого построенный одноименный город — Бразилия.

1996 — наведением ракеты убит первый президент Чеченской Республики Ичкерия, Джохар Дудаев.

2000 — в Броварах (Киевская область) в жилой дом попала тактическая ракета класса "Земля-Земля", которую запустили военные с полигона. Погибли несколько человек.

2007 — премьера в Украине серии "I, Roommate" мультсериала "Футурама".

2010 — в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым подписаны Харьковские соглашения.

2017 — стрельба в здании управления ФСБ Хабаровска.

2019 — второй тур президентских выборов в Украине. На пост президента избран Владимир Зеленский

Именинники 21 апреля

Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.