Какой праздник отмечают 2 октября: все об этом дне: все об этом дне

2 октября – день, насыщенный важными духовными и международными событиями. В этот день церковь чтит память святых, которые своей жизнью и страданиями засвидетельствовали силу веры, а мировое сообщество отмечает даты, призванные напомнить о гуманности, мире и ответственности человека за все живое.

В мире отмечают Всемирный день сельскохозяйственных животных и Международный день ненасилия. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 октября

Православный календарь

2 октября православная церковь чтит память священномученика Киприана, епископа Антиохийского, а также мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Эти святые известны своей непоколебимой верой и страданиями за христианство.

Юстина обратила многих язычников в христианство, а Киприан, который ранее был языческим жрецом и занимался магией, после встречи с ней принял крещение и стал епископом. Впоследствии все они были казнены за веру. В этот же день чтят память блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского – святого, который своей жизнью и словом напоминал людям о смирении, покаянии и милосердии.

Всемирный день сельскохозяйственных животных

Ежегодно 2 октября отмечают Всемирный день сельскохозяйственных животных. Его цель – привлечь внимание к условиям содержания скота и важности гуманного отношения к животным, которые обеспечивают людей продуктами питания. Праздник напоминает об ответственности человека перед природой и необходимости внедрения этического животноводства.

Международный день ненасилия

Также 2 октября мир отмечает Международный день ненасилия. Он был установлен ООН в честь дня рождения Махатмы Ганди (1869–1948) – известного политического и духовного лидера Индии, который проповедовал идеи мира, толерантности и гражданского неповиновения без насилия. Этот праздник призывает народы и государства решать конфликты мирным путем и строить общество на основе уважения и сотрудничества.

Исторические события 2 октября

1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреаль.

1738 – В Переяславе Епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение – Переяславский коллегиум.

1836 – Чарлз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое длилось почти пять лет и привело к созданию его теории эволюции.

1870 – Рим стал столицей объединенного Королевства Италия.

1918 – гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.

1990 – представители Студенческого Братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начали политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Независимости) в Киеве.

1997 – подписан Амстердамский договор.

Кто родился 2 октября

1865 – Денис Сичинский, украинский композитор и хоровой дирижер, первый профессор музыки в Галичине, музыкально-общественный деятель, педагог.

1869 – Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов национально-освободительных движений Индии.

1879 – Уоллес Стивенс, американский поэт, немецко-голландского происхождения. Лауреат Пулитцеровской премии (1955).

1906 – Иван Багряный, украинский писатель, прозаик, политический деятель.

1943 – Богдан Стельмах, украинский поэт.

1951 – Стинг, британский рок-музыкант.

В этот день умерли:

1709 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.

1757 – Амурсана, монгольский князь, боровшийся за независимость Монголии от Китая.

1944 – Степан Чарнецкий украинский поэт, автор слов песни-гимн "Ой у лузі червона калина".

1968 – Марсель Дюшан, французский и американский художник, скульптор, представитель дадаизма и сюрреализма, теоретик искусства, шахматист.

2017 – Том Петти, американский рок-музыкант, вокалист, гитарист, композитор, автор песен, продюсер.

