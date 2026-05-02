Какой праздник отмечают 2 мая в Украине: церковный календарь

2 мая в Украине по церковному календарю чествуют святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, а также мучеников Еспера и Зою и их детей Кириака и Феодула. Также в этот день отмечают День города Львов, Международный день Гарри Поттера, Всемирный день тунца, Всемирный день садоводства обнаженными, Всемирный день лабиринтов и Международный день пилатеса.

Именины по новому стилю празднуют Афанасий, Борисы, Глебы, Давиды, Михаилы, Романы и Зои. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и традициях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 мая

Церковные праздники

2 мая верующие чтят святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Он был одним из самых известных христианских богословов IV века и защитником православного учения.

Также в этот день вспоминают мучеников Еспера и Зою и их детей Кириака и Феодула. В церковной традиции их почитают как пример верности христианской вере несмотря на преследования.

День города Львов

2 мая также приходится День города Львов. Этот праздник посвящен одному из самых известных исторических и культурных центров Украины, городу с богатым архитектурным наследием, давними традициями и особой городской атмосферой.

Международный день Гарри Поттера

Международный день Гарри Поттера ежегодно отмечают 2 мая. Именно эта дата связана с финальной битвой за Хогвартс в книжной вселенной Джоан Роулинг, поэтому поклонники серии вспоминают персонажей, перечитывают книги, просматривают фильмы и делятся тематическими сообщениями.

Всемирный день тунца

Это международная дата, которая призвана привлечь внимание к значению тунца для питания, экономики и морских экосистем, а также к необходимости ответственного вылова этой рыбы.

Всемирный день садоводства обнаженными

Всемирный день садоводства обнаженными отмечают в первую субботу мая. В 2026 году эта дата приходится именно на 2 мая. Праздник имеет шуточный и одновременно природоориентированный характер: его связывают с любовью к садоводству, телесной свободе и близости к природе.

Всемирный день лабиринтов

Всемирный день лабиринтов также приходится на первую субботу мая, а в 2026 году – на 2 мая. Участники этой инициативы в разных странах проходят лабиринты как форму медитативной прогулки и символического движения к спокойствию.

Международный день пилатеса

Международный день пилатеса отмечают в первую субботу мая. В 2026 году это 2 мая. День посвящен системе упражнений, которую создал Джозеф Пилатес, а также популяризации осознанного движения, гибкости, силы и заботы о теле.

Исторические события 2 мая

1611 – опубликована первая официально санкционированная англоязычная версия Библии, известная как "Библия короля Иакова".

1848 – во Львове создали Главную Русскую Раду – первую украинскую политическую организацию в Галичине. Она возникла во время революционных событий в Австрийской империи и представляла интересы украинского населения края.

1892 – в Киеве запустили электрический трамвай, который стал первым таким транспортом в тогдашней Российской империи.

1945 – командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции города.

1986 – киевское "Динамо" победило мадридский "Атлетико" и получило Кубок обладателей кубков.

2011 – во время тайной операции американского спецназа был убит Усама бен Ладен.

2014 – в Одессе произошли трагические события 2 мая: после столкновений между проукраинскими и пророссийскими группами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с церковным календарем на май 2026 года.

