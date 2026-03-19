Какой праздник отмечают 19 марта в Украине: все об этом дне

19 марта в календаре сочетает церковные чествования, интересные международные праздники и события, которые оставили след в истории Украины и мира. Для верующих он связан с памятью святых мучеников Хризанта и Дарии.

Видео дня

Также 19 марта напоминает о важных политических, культурных и научных событиях разных лет. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 марта

Церковный календарь

По церковному календарю 19 марта в Украине чествуют священномучеников Хризанта и Дарию. В христианской традиции они считаются примером стойкости в вере, мужества и духовной преданности. Их история связана с испытаниями, которые они выдержали, не отрекшись от своих убеждений.

День апельсинов и лимонов

День апельсинов и лимонов – дата, посвященная цитрусовым плодам, которые ассоциируются со свежестью, витаминами и весенним настроением. Такой праздник часто воспринимают как повод вспомнить о пользе фруктов в ежедневном рационе и добавить немного солнечного цвета в обыденность.

Международный день "Почитай мне"

Международный день "Почитай мне" напоминает о важности чтения детям вслух. Такое совместное времяпрепровождение развивает воображение, обогащает словарный запас, формирует любовь к книгам и укрепляет эмоциональную связь между взрослыми и детьми. Этот праздник особенно ценен во время, когда живое общение все чаще уступает гаджетам.

Международный день клиента

Международный день клиента связан с культурой обслуживания, взаимным уважением и значением доверия между бизнесом и людьми. Для компаний это еще одна возможность напомнить о качественном сервисе, а для потребителей – почувствовать, что к их потребностям действительно прислушиваются.

Знаменательные исторические события 19 марта

1917 – в Киеве прошла стотысячная демонстрация под лозунгами за свободную Украину.

1918 – Донецко-Криворожская Советская Республика вошла в состав Украинской Социалистической Советской Республики.

1953 – церемонию вручения премии "Оскар" впервые показали по телевидению.

1958 – в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.

2019 – Карен Уленбек стала первой женщиной, получившей премию Абеля за выдающийся вклад в математику.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.