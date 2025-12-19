Какой праздник отмечают 19 декабря: все об этом дне
19 декабря — это день, в котором удивительным образом переплетаются суровая История, духовные традиции и современная культура. Пока мир отмечает Международный день помощи бедным или готовится к Рождеству в "уродливых свитерах", украинцы чтят память преподобного Ильи Муромца — легендарного воина-монаха, чьи мощи покоятся в столице.
Эта дата богата на знаковые события: от завершения путешествия Робинзона Крузо до основания знаменитой "Боруссии" и презентации "Черного квадрата" Малевича. Знали ли вы, что именно в этот день родился первый чемпионат НХЛ, а мир впервые увидел киношедевры "Титаник" и "Властелин колец"? OBOZ.UA собрал самые интересные факты о праздниках, исторических поворотах и именинниках, которые делают этот декабрьский день особенным.
Праздники в Украине и мире
- День адвокатуры в Украине
- День овсяных кексов (National Oatmeal Muffin Day)
- День твердых конфет (National Hard Candy Day)
- День вечнозеленого дерева (Look for an Evergreen Day)
- День эмо (National Emo Day)
- День уродливого свитера (National Ugly Sweater Day)
- День аутсайдеров (Underdog Day)
- Международный день помощи бедным
Церковный праздник 19 декабря
Православная Церковь 19 декабря чтит память преподобного Ильи Муромца, мощи которого почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Этот святой отождествляется с легендарным богатырем, который после многих лет воинской службы принял монашеский постриг и посвятил жизнь служению Богу.
Современные антропологические исследования подтвердили, что преподобный обладал необычайной физической силой и характерными ранениями, полученными в бою. Его почитают как покровителя украинского воинства и образец сочетания мужества и христианского смирения. Верующие обращаются к святому Илье с молитвами об исцелении от болезней опорно-двигательного аппарата и об укреплении духа в борьбе со злом.
События этого дня
- 1154 — Генрих II был коронован на короля Англии.
- 1187 — Климент III был избран новым Папой Римским.
- 1863 — Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
- 1900 — французский парламент проголосовал за предоставление амнистии всем участникам дела Дрейфуса.
- 1909 — В Германии основан футбольный клуб "Боруссия".
- 1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый "черный квадрат".
- 1917 — В Киеве завершился Всеукраинский съезд советов. Вопреки намерениям большевиков большинство из 2 тысяч его делегатов поддержало Центральную Раду. 124 делегатов-большевиков во главе с В.Затонским переехали в Харьков, где объединились с депутатами III съезда Советов Донецкого и Криворожского бассейнов и провели 24-25 декабря совместный съезд советов (около 200 человек), на котором провозгласили Украину советской республикой советов и признали ее частью РСФСР.
- 1917 — В Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).
- 1918 — В Одессу прибыли французские войска.
- 1920 — Приказом КрымРевКому объявлялось, что на всем Крымском полуострове немедленно, "с момента объявления этого приказа", прекращается выдача пенсий всем тем, кто до того времени их получал.
- 1920 — Константин I был восстановлен в должности короля Греческого королевства после смерти его сына Александра I и всенародного референдума.
- 1924 — известный немецкий серийный убийца Фриц Гаарман был приговорен к смертной казни.
- 1932 — британская телерадиокомпания BBC World Service начала свое вещание.
- 1939 — подписано Постановление СНК УССР об учреждении во Львове 5 государственных театров.
- 1941 — После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер взял на себя командование армией и провел кадровые перестановки среди высших армейских офицеров.
- 1946 — начало Первой индокитайской войны — борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства (1954).
- 1956 — британский врач Джон Бодкин Адамс арестован по подозрению в умышленном убийстве более чем 160 его пациентов.
- 1961 — Индия аннексировала Даман и Диу, которые были до этого португальскими колониями.
- 1972 — На Землю возвращается экипаж американского космического корабля "Аполлон-17".
- 1974 — после отставки Ричарда Никсона новым вице-президентом США стал Нельсон Рокфеллер (вместо Джеральда Форда, ставшего президентом).
- 1974 — В магазинах США появился в продаже "Altair 8800", самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов.
- 1980 — Открыты станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").
- 1981 — Открыты станции киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").
- 1984 — В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Чжао Цзыян подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая.
- 1986 — Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннер.
- 1991 — Швеция признала независимость Украины.
- 1997 — Премьера американского фильма "Титаник".
- 1997 — MTV запретило к показу клип "Prodigy", посчитав, что ролик "Smack My Bitch Up" унижает общественную мораль.
- 1997 — самолет Boeing 737-300 авиакомпании SilkAir упал в реку Муси вблизи Палембанга (Индонезия).
- 1998 — Президенту США Биллу Клинтону был объявлен импичмент.
- 2001 — Вышел в свет кинофильм "Братство Кольца" — экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".
- 2001 — в Тосонценгеле (Монголия) было зафиксировано рекордно высокое Атмосферное давление в естественных условиях на Земле.
- 2001 — из-за затянувшегося экономического кризиса в Аргентине вспыхнули масштабные протесты.
- 2013 — был запущен космический телескоп Gaia.
- 2016 — Приватбанк стал государственным.
- 2016 — посол России в Турции Андрей Карлов был убит на художественной выставке в Анкаре.
- 2016 — произошел теракт на рождественской ярмарке в Берлине (Германия).
Именинники 19 декабря
Григорий, Илья, Тимофей, Аглая, Аглая.
