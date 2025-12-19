Какой праздник отмечают 19 декабря: все об этом дне

19 декабря — это день, в котором удивительным образом переплетаются суровая История, духовные традиции и современная культура. Пока мир отмечает Международный день помощи бедным или готовится к Рождеству в "уродливых свитерах", украинцы чтят память преподобного Ильи Муромца — легендарного воина-монаха, чьи мощи покоятся в столице.

Эта дата богата на знаковые события: от завершения путешествия Робинзона Крузо до основания знаменитой "Боруссии" и презентации "Черного квадрата" Малевича. Знали ли вы, что именно в этот день родился первый чемпионат НХЛ, а мир впервые увидел киношедевры "Титаник" и "Властелин колец"? OBOZ.UA собрал самые интересные факты о праздниках, исторических поворотах и именинниках, которые делают этот декабрьский день особенным.

Праздники в Украине и мире

День адвокатуры в Украине

День овсяных кексов (National Oatmeal Muffin Day)

День твердых конфет (National Hard Candy Day)

День вечнозеленого дерева (Look for an Evergreen Day)

День эмо (National Emo Day)

День уродливого свитера (National Ugly Sweater Day)

День аутсайдеров (Underdog Day)

Международный день помощи бедным

Церковный праздник 19 декабря

Православная Церковь 19 декабря чтит память преподобного Ильи Муромца, мощи которого почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Этот святой отождествляется с легендарным богатырем, который после многих лет воинской службы принял монашеский постриг и посвятил жизнь служению Богу.

Современные антропологические исследования подтвердили, что преподобный обладал необычайной физической силой и характерными ранениями, полученными в бою. Его почитают как покровителя украинского воинства и образец сочетания мужества и христианского смирения. Верующие обращаются к святому Илье с молитвами об исцелении от болезней опорно-двигательного аппарата и об укреплении духа в борьбе со злом.

События этого дня

1154 — Генрих II был коронован на короля Англии.

1187 — Климент III был избран новым Папой Римским.

1863 — Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1900 — французский парламент проголосовал за предоставление амнистии всем участникам дела Дрейфуса.

1909 — В Германии основан футбольный клуб "Боруссия".

1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый "черный квадрат".

1917 — В Киеве завершился Всеукраинский съезд советов. Вопреки намерениям большевиков большинство из 2 тысяч его делегатов поддержало Центральную Раду. 124 делегатов-большевиков во главе с В.Затонским переехали в Харьков, где объединились с депутатами III съезда Советов Донецкого и Криворожского бассейнов и провели 24-25 декабря совместный съезд советов (около 200 человек), на котором провозгласили Украину советской республикой советов и признали ее частью РСФСР.

124 делегатов-большевиков во главе с В.Затонским переехали в Харьков, где объединились с депутатами III съезда Советов Донецкого и Криворожского бассейнов и провели 24-25 декабря совместный съезд советов (около 200 человек), на котором провозгласили Украину советской республикой советов и признали ее частью РСФСР. 1917 — В Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

1918 — В Одессу прибыли французские войска.

1920 — Приказом КрымРевКому объявлялось, что на всем Крымском полуострове немедленно, "с момента объявления этого приказа", прекращается выдача пенсий всем тем, кто до того времени их получал.

1920 — Константин I был восстановлен в должности короля Греческого королевства после смерти его сына Александра I и всенародного референдума.

1924 — известный немецкий серийный убийца Фриц Гаарман был приговорен к смертной казни.

1932 — британская телерадиокомпания BBC World Service начала свое вещание.

1939 — подписано Постановление СНК УССР об учреждении во Львове 5 государственных театров.

1941 — После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер взял на себя командование армией и провел кадровые перестановки среди высших армейских офицеров.

1946 — начало Первой индокитайской войны — борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства (1954).

1956 — британский врач Джон Бодкин Адамс арестован по подозрению в умышленном убийстве более чем 160 его пациентов.

1961 — Индия аннексировала Даман и Диу, которые были до этого португальскими колониями.

1972 — На Землю возвращается экипаж американского космического корабля "Аполлон-17".

1974 — после отставки Ричарда Никсона новым вице-президентом США стал Нельсон Рокфеллер (вместо Джеральда Форда, ставшего президентом).

1974 — В магазинах США появился в продаже "Altair 8800", самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов.

1980 — Открыты станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").

1981 — Открыты станции киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").

1984 — В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Чжао Цзыян подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая.

1986 — Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннер.

1991 — Швеция признала независимость Украины.

1997 — Премьера американского фильма "Титаник".

1997 — MTV запретило к показу клип "Prodigy", посчитав, что ролик "Smack My Bitch Up" унижает общественную мораль.

1997 — самолет Boeing 737-300 авиакомпании SilkAir упал в реку Муси вблизи Палембанга (Индонезия).

1998 — Президенту США Биллу Клинтону был объявлен импичмент.

2001 — Вышел в свет кинофильм "Братство Кольца" — экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

2001 — в Тосонценгеле (Монголия) было зафиксировано рекордно высокое Атмосферное давление в естественных условиях на Земле.

2001 — из-за затянувшегося экономического кризиса в Аргентине вспыхнули масштабные протесты.

2013 — был запущен космический телескоп Gaia.

2016 — Приватбанк стал государственным.

2016 — посол России в Турции Андрей Карлов был убит на художественной выставке в Анкаре.

2016 — произошел теракт на рождественской ярмарке в Берлине (Германия).

Именинники 19 декабря

Григорий, Илья, Тимофей, Аглая, Аглая.

