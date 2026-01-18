Какой праздник отмечают 18 января: церковный календарь

Этот день в календаре поражает своим контрастом: он сочетает глубокое церковное уважение к защитникам веры, детскую беззаботность Дня Винни-Пуха и одновременно запечатлен в сердцах украинцев как дата большой трагедии.

Видео дня

18 января – это время, когда природа часто испытывает нас "афанасьевскими морозами", а история напоминает о несокрушимости духа, от событий столетней давности под стенами университетов до современных вызовов.

OBOZ.UA подготовил обзор, почему этот день важен для православного мира, какие необычные праздники отмечают в разных уголках планеты и кого стоит поздравить с именинами.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день религии (World Religion Day)

День технического обслуживания

Всемирный день снега (World Snow Day)

День Винни-Пуха

День толкового словаря

Афанасий день

День зажигания маяка

Церковный праздник 18 января

18 января Православная церковь чтит память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, которые были выдающимися богословами и защитниками веры. Оба святые посвятили свою жизнь борьбе против ересей, в частности арианства и несторианства, отстаивая догмат о божественной природе Иисуса Христа. В народной традиции этот день часто называли "Афанасьевским", поскольку обычно он сопровождался пиком зимних холодов.

События 18 января

1535 — испанский конкистадор Франсиско Писарро основал в Перу нынешний город Лима.

1654 — в Переяславе генеральная военная рада, которую созвал гетман Богдан Хмельницкий, решила отдать Гетманщину под протекторат Московского царства с сохранением прав и вольностей Войска Запорожского.

1778 — британский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, который увидел современные Гавайские острова и назвал их Сандвичевыми островами.

1788 — в Ботаническом заливе появились первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников.

1800 — окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции ("Вандея").

1871 — после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашено создание Германской империи, известной как Второй Рейх.

1886 — в выпуск поступил первый автомобиль.

1918 — на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принято решение создать Студенческий курень Сечевых стрельцов.

1919 — в Версале началась Парижская мирная конференция, участники которой приняли устав Лиги наций.

1919 — в Лондоне основана автомобилестроительная компания "Бентли Моторз", которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей. В 1931 году "Бентли" приобрела компания "Роллс-Ройс".

1919 — польский пианист Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польской Республики.

1926 — на Арбате в кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин". Фильм постоянно включается кинокритиками в десятку лучших фильмов всех времен и народов.

1934 — британскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях. Первым задержанным уже через 15 минут после совершения преступления оказался вор, похитивший в Брайтоне три пальто.

1939 — в Хусте из представителей украинских партий, за исключением коммунистов, основано Украинское Национальное Объединение — политическую организацию закарпатских украинцев. Председателем Объединения стал Федор Ревай, почетным председателем — о. Августин Волошин. С оккупацией Закарпатской Украины Венгрией УНО прекратило деятельность.

Председателем Объединения стал Федор Ревай, почетным председателем — о. Августин Волошин. С оккупацией Закарпатской Украины Венгрией УНО прекратило деятельность. 1944 — на Волыни произошли первые серьезные столкновения Украинской повстанческой армии с войсками НКВД.

1963 — основан футбольный клуб "Карпаты" (Львов).

1964 — американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании размещать на пачках предупреждения об опасности курения для здоровья.

1964 — "Битлз" впервые попали в американский хит-парад с песней "I want to hold your hand", занявшей 45 место. Через две недели она уже возглавляла список самых популярных песен.

1980 — альбом "The Wall" группы "Pink Floyd" возглавил чарт "Биллборд". Этот альбом стал одной из самых известных работ группы.

1995 — во время землетрясения силой 7,2 балла, произошедшего в городе Кобе (Япония), погибло шесть с половиной тысяч человек.

1996 — на носителе нового типа — DVD — вышло первое программное обеспечение. Данные, ранее занимавшие 6 дисков CD-ROM, поместились на одном диске DVD.

1997 — норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

2010 — взорвались кислородные баллоны на 4-м этаже больницы № 7 города Луганска (отделение кардиологии). В итоге — 16 погибших.

2010 — состоялась первая балетная постановка спектакля "Арзы кыз эфсанеси" ("Легенда о девушке Арзы").

2023 — катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах. 14 погибших, из них один ребенок и 9 человек, находившихся на борту вертолета. Среди них было руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Именинники 18 января

Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, как СССР стал причастен к появлению так называемого "старого" Нового года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.