Какой праздник отмечают 18 сентября: церковный календарь

Дата 18 сентября сочетает как религиозные, так и международные праздники. В этот день чествуют одну из известных икон Богородицы, а также обращают внимание на важные социальные, экологические и культурные темы.

В мире отмечают Международный день равной оплаты труда, Всемирный день бамбука, Всемирный день мониторинга воды, Всемирный день корпоративной культуры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 сентября

Молченская икона Божьей Матери

В церковном календаре 18 сентября отмечается праздник в честь Молченской иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, чудотворный образ появился в XIII веке вблизи реки Сейм. Икона прославилась многочисленными исцелениями, а название "Молченская" получила от Молченского монастыря, где она хранилась. Верующие приходят в этот день с молитвами об исцелении, духовном просветлении и защите от бед.

Международный день равной оплаты труда

Этот праздник установлен ООН для напоминания о важности преодоления гендерного разрыва в оплате труда. Статистика показывает, что в мире женщины в среднем получают меньше, чем мужчины за одинаковую работу. День равной оплаты – это призыв к правительствам, бизнесу и обществу создавать условия для справедливости и прозрачности на рынке труда.

Всемирный день бамбука

Бамбук считают символом устойчивости и восстановления. Это быстрорастущее растение имеет огромное значение для экологии и экономики: из него изготавливают мебель, бумагу, текстиль, строительные материалы. 18 сентября в мире отмечают роль бамбука как возобновляемого ресурса и напоминают о необходимости его рационального использования.

Всемирный день мониторинга воды

Всемирный день мониторинга воды призван обратить внимание на проблему загрязнения водоемов и важность чистой питьевой воды. Во многих странах проводят акции по проверке качества воды, просветительские мероприятия и инициативы для защиты рек и озер.

Всемирный день корпоративной культуры

18 сентября также посвящен теме корпоративной культуры – совокупности ценностей, традиций и норм, которые формируют атмосферу в компаниях. Этот праздник напоминает, что от отношения к работникам, командной работы и лидерских принципов зависит успех бизнеса и благополучие людей в коллективах.

Исторические события 18 сентября

1502 – Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет совершил высадку на острове Коста-Рика.

1640 – в Киеве начал работу церковный собор, который утвердил катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь.

1851 – в США вышел первый экземпляр газеты "New York Daily Times".

1934 – Советский Союз вступил в Лигу Наций и стал ее 59-м членом.

1941 – советские войска уничтожили киевские мосты через Днепр во время своего отступления в ходе Немецко-советской войны.

1965 – остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1996 – в Украине введено штриховое кодирование товаров.

1997 – зарегистрирован домен Google.com

Кто родился 18 сентября

1819 – Фуко Жан Бернар Леон, французский физик; в 1851 году осуществил опыт с маятником, который подтвердил факт суточного вращения Земли.

1905 – Грета Гарбо (Грета Ловиса Густафссон), шведская киноактриса, одна из самых знаменитых фигур в кинематографе XX века.

1907 – Эдвин Маттисон Макмиллан, американский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1951); синтезировал трансурановые элементы нептуний-239 (1940) и плутоний-239 (1941).

1929 – Алла Горская, украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине.

1994 – Александр Кукурба, офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022).

В этот день умерли:

1877 – Осип Бодянский, украинский историк, филолог, переводчик. Издал "Летопись Самовидца", опубликовал в Москве "Реестр Войска Запорожского", "Историю Русов".

1967 – Джон Дуглас Кокрофт, английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

1970 – Джими Хендрикс, 27-летний рок-музыкант, гитарист-виртуоз.

1980 – Кэтрин Энн Портер, американская журналистка, писательница и общественный деятель.

