Какой праздник отмечают 18 октября: все об этом дне

18 октября православные верующие чествуют апостола и евангелиста Луку. В мире отмечают День "На работу на велосипеде", Всемирный день менопаузы, День мостов и День приключений.

Также 18 октября провозглашен как Европейский День борьбы с торговлей людьми. OBOZ.

Какие праздники отмечают 18 октября

Церковные праздники

18 октября православная церковь чтит апостола и евангелиста Луку – одного из ближайших сподвижников апостола Павла, автора Евангелия от Луки и Деяний святых апостолов.

По преданию, Лука был врачом по образованию и художником по призванию. Именно ему приписывают создание первых икон Пресвятой Богородицы. Он много путешествовал, проповедуя христианскую веру, и стал одним из самых образованных евангелистов.

В народной традиции говорят, что с этого времени осень окончательно берет верх – начинаются первые ночные заморозки, а хозяева завершают основные работы в поле.

День "На работу на велосипеде"

18 октября отмечают День "На работу на велосипеде" – инициативу, призывающую заменить авто или общественный транспорт на экологическое двухколесное средство. Цель акции – популяризация здорового образа жизни, уменьшение выбросов и поддержка устойчивой городской мобильности.

Европейский день борьбы с торговлей людьми

В этот день также отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми, введенный Европейским парламентом в 2007 году. Его цель – привлечь внимание к проблеме современного рабства, принудительного труда и эксплуатации, а также напомнить о необходимости совместных действий для защиты человеческого достоинства.

День мостов

День мостов – менее официальная, но символическая дата, олицетворяющая единение, общение и преодоление расстояний. Мосты – это не только инженерные сооружения, но и метафора связи между людьми, культурами и поколениями.

День приключений

День приключений призван напомнить, что жизнь – это путь, полный новых открытий и смелых решений. В этот день принято отправляться в путешествия, пробовать что-то новое или просто открыть привычный мир по-другому.

Всемирный день менопаузы

Также 18 октября отмечают Всемирный день менопаузы, основанный Всемирной организацией здравоохранения. Его цель – повышение осведомленности о физическом и психологическом здоровье женщин в период менопаузы, разрушение стереотипов и поддержка женского благополучия.

Исторические события 18 октября

1596 – подписана Брестская уния, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице на условиях подчиненности православных Папе Римскому.

1672 – Бучацкий мирный договор Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая отказалась от претензий на Правобережную Украину.

1867 – Российская империя продала Аляску США.

1892 – открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго – Нью-Йорк)

1896 – в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

1912 – Первая балканская война.

1918 – во Львове на собрании украинских депутатов австрийской Государственного Совета и членов Палаты Господ, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, который возглавил украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи.

1925 – американская радиопрограмма "Grand Ole Opry" начинает свое вещание в Нашвилле, штат Теннесси; старейшее радио-шоу США.

1945 – ядерная программа СССР получает планы плутониевой бомбы США от Клауса Фукса из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

1954 – Texas Instruments объявляет первый транзисторный радиоприемник.

1955 – запущена в действие Каховская ГЭС.

1991 – Азербайджан провозглашает независимость от СССР.

1995 – Украина вступила в Совет Европы.

2007 – бомбардировка Карачи: нападение произошло на кортеж бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, погибло 139 человек, также более 450 человек были ранены.

Кто родился 18 октября

1777 – Генрих фон Кляйст, немецкий драматург, поэт прозаик. Один из зачинателей жанра рассказа.

1859 – Анри Бергсон, французский философ.

1919 – Пьер Трюдо, премьер-министр Канады в 1968–1979 и 1980–1984 годах.

1946 – Богдан Скробут, украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов, политический и общественный деятель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, политический узник СССР.

1960 – Жан-Клод Ван Дам, американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер.

В этот день умерли:

1871 – Чарльз Бэббидж, британский математик, изобретатель первой вычислительной машины.

1931 – Томас Алва Эдисон, американский ученый и изобретатель электрической лампочки и фонографа, в целом имел более 1000 патентов.

