Какой праздник отмечают 17 апреля в Украине

17 апреля – дата, в которой переплелись духовные традиции, яркие международные события и важные страницы истории. В этот день в Украине чествуют работников пожарной охраны, а верующие отмечают Светлую пятницу и обращаются с молитвами к иконе Божьей Матери "Животворящий источник".

В мире же 17 апреля посвящено летучим мышам, поэзии хайку, искусству важных разговоров и даже легендарному Ford Mustang. Кроме праздников, этот день оставил заметный след в истории – от ареста Тараса Шевченко до рождения культовых брендов и больших политических изменений. Какие праздники, традиции и события приходятся на 17 апреля – читайте далее на OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

День пожарной охраны Украины

Светлая Пятница

День летучей мыши

Международный день Ford Mustang

Всемирный день вина Мальбек

День травника

Международный день мастерства важных разговоров

День Независимости Сирии

Всемирный день борьбы с гемофилией

Международный день поэзии хайку

Церковный праздник 17 апреля

В Светлую пятницу церковь молитвенно чтит икону Божией Матери "Животворящий источник", в память о чудесном исцелении слепого у источника в Константинополе.

В этот день после литургии традиционно совершается чин водоосвящения, который символизирует духовную благодать и исцеление, что дарует верующим Пресвятая Богородица.

События этого дня

1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.

1607 — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье, будущий кардинал, посвящен в духовный сан.

1722 — царь Петр І ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год.

1839 — после распада Центральноамериканской федерации образовалось государство Гватемала.

1847 — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства.

1848 — патентом австрийского императора Фердинанда I в Галичине отменялись крестьянские повинности со дня 15 мая 1848.

1856 — город Квебек провозглашен столицей Канады.

1875 — британец Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру "снукер".

1888 — двенадцать английских клубов основали Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе.

1895 — подписан Симоносекский договор, который завершил первую японско-китайскую войну.

1907 — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов — 11747 человек.

1924 — создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".

1938 — советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции .

. 1941 — Югославия капитулировала во Второй мировой войне.

1946 — Сирия получила де-факто независимость от Франции.

1961 — началась неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро — высадка в заливе Свиней.

1964 — начался выпуск компанией "Ford Motor Company" автомобиля "Форд Мустанг".

1964 — американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела в одиночку вокруг Земного шара.

1968 — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".

1970 — в Киеве открыт дворец "Украина".

1970 — вышел в свет дебютный сольный альбом "Paul McCartney", поставивший точку в карьере "Beatles".

1980 — Южная Родезия стала Зимбабве.

1982 — британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.

1989 — легализовано деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность".

1991 — Верховная Рада Украинской ССР приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий.

1994 — группа "Pink Floyd" на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой "Division Bell".

2014 — Европарламент своей резолюцией в Страсбурге отказался от проекта российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

Именинники 17 апреля

Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

