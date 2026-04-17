Елена Былим
Какой праздник отмечают 17 апреля в Украине

17 апреля – дата, в которой переплелись духовные традиции, яркие международные события и важные страницы истории. В этот день в Украине чествуют работников пожарной охраны, а верующие отмечают Светлую пятницу и обращаются с молитвами к иконе Божьей Матери "Животворящий источник".

В мире же 17 апреля посвящено летучим мышам, поэзии хайку, искусству важных разговоров и даже легендарному Ford Mustang. Кроме праздников, этот день оставил заметный след в истории – от ареста Тараса Шевченко до рождения культовых брендов и больших политических изменений. Какие праздники, традиции и события приходятся на 17 апреля – читайте далее на OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

  • День пожарной охраны Украины
  • Светлая Пятница
  • День летучей мыши
  • Международный день Ford Mustang
  • Всемирный день вина Мальбек
  • День травника
  • Международный день мастерства важных разговоров
  • День Независимости Сирии
  • Всемирный день борьбы с гемофилией
  • Международный день поэзии хайку

Церковный праздник 17 апреля

В Светлую пятницу церковь молитвенно чтит икону Божией Матери "Животворящий источник", в память о чудесном исцелении слепого у источника в Константинополе.

В этот день после литургии традиционно совершается чин водоосвящения, который символизирует духовную благодать и исцеление, что дарует верующим Пресвятая Богородица.

События этого дня

  • 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.
  • 1607 — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье, будущий кардинал, посвящен в духовный сан.
  • 1722 — царь Петр І ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
  • 1839 — после распада Центральноамериканской федерации образовалось государство Гватемала.
  • 1847 — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства.
  • 1848 — патентом австрийского императора Фердинанда I в Галичине отменялись крестьянские повинности со дня 15 мая 1848.
  • 1856 — город Квебек провозглашен столицей Канады.
  • 1875 — британец Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру "снукер".
  • 1888 — двенадцать английских клубов основали Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе.
  • 1895 — подписан Симоносекский договор, который завершил первую японско-китайскую войну.
  • 1907 — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов — 11747 человек.
  • 1924 — создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".
  • 1938 — советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции.
  • 1941 — Югославия капитулировала во Второй мировой войне.
  • 1946 — Сирия получила де-факто независимость от Франции.
  • 1961 — началась неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро — высадка в заливе Свиней.
  • 1964 — начался выпуск компанией "Ford Motor Company" автомобиля "Форд Мустанг".
  • 1964 — американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела в одиночку вокруг Земного шара.
  • 1968 — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".
  • 1970 — в Киеве открыт дворец "Украина".
  • 1970 — вышел в свет дебютный сольный альбом "Paul McCartney", поставивший точку в карьере "Beatles".
  • 1980 — Южная Родезия стала Зимбабве.
  • 1982 — британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.
  • 1989 — легализовано деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность".
  • 1991 — Верховная Рада Украинской ССР приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий.
  • 1994 — группа "Pink Floyd" на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой "Division Bell".
  • 2014 — Европарламент своей резолюцией в Страсбурге отказался от проекта российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

Именинники 17 апреля

Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

