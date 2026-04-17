Какой праздник отмечают 17 апреля в Украине
17 апреля – дата, в которой переплелись духовные традиции, яркие международные события и важные страницы истории. В этот день в Украине чествуют работников пожарной охраны, а верующие отмечают Светлую пятницу и обращаются с молитвами к иконе Божьей Матери "Животворящий источник".
В мире же 17 апреля посвящено летучим мышам, поэзии хайку, искусству важных разговоров и даже легендарному Ford Mustang. Кроме праздников, этот день оставил заметный след в истории – от ареста Тараса Шевченко до рождения культовых брендов и больших политических изменений. Какие праздники, традиции и события приходятся на 17 апреля – читайте далее на OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- День пожарной охраны Украины
- Светлая Пятница
- День летучей мыши
- Международный день Ford Mustang
- Всемирный день вина Мальбек
- День травника
- Международный день мастерства важных разговоров
- День Независимости Сирии
- Всемирный день борьбы с гемофилией
- Международный день поэзии хайку
Церковный праздник 17 апреля
В Светлую пятницу церковь молитвенно чтит икону Божией Матери "Животворящий источник", в память о чудесном исцелении слепого у источника в Константинополе.
В этот день после литургии традиционно совершается чин водоосвящения, который символизирует духовную благодать и исцеление, что дарует верующим Пресвятая Богородица.
События этого дня
- 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.
- 1607 — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье, будущий кардинал, посвящен в духовный сан.
- 1722 — царь Петр І ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
- 1839 — после распада Центральноамериканской федерации образовалось государство Гватемала.
- 1847 — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства.
- 1848 — патентом австрийского императора Фердинанда I в Галичине отменялись крестьянские повинности со дня 15 мая 1848.
- 1856 — город Квебек провозглашен столицей Канады.
- 1875 — британец Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру "снукер".
- 1888 — двенадцать английских клубов основали Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе.
- 1895 — подписан Симоносекский договор, который завершил первую японско-китайскую войну.
- 1907 — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов — 11747 человек.
- 1924 — создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".
- 1938 — советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции.
- 1941 — Югославия капитулировала во Второй мировой войне.
- 1946 — Сирия получила де-факто независимость от Франции.
- 1961 — началась неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро — высадка в заливе Свиней.
- 1964 — начался выпуск компанией "Ford Motor Company" автомобиля "Форд Мустанг".
- 1964 — американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела в одиночку вокруг Земного шара.
- 1968 — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".
- 1970 — в Киеве открыт дворец "Украина".
- 1970 — вышел в свет дебютный сольный альбом "Paul McCartney", поставивший точку в карьере "Beatles".
- 1980 — Южная Родезия стала Зимбабве.
- 1982 — британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.
- 1989 — легализовано деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность".
- 1991 — Верховная Рада Украинской ССР приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий.
- 1994 — группа "Pink Floyd" на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой "Division Bell".
- 2014 — Европарламент своей резолюцией в Страсбурге отказался от проекта российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".
Именинники 17 апреля
Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
