Какой праздник отмечают 16 мая: все об этом дне

16 мая объединяет в себе сразу несколько важных поводов для внимания – от науки и культуры до спорта, музыки и мирного сосуществования. В этот день в мире отмечают Международный день света, День науки в Украине, Всемирный день скрипки и даже День ресторана.

Не менее насыщенной является и церковная дата: верующие чтят преподобного Федора Освященного, которого в народе связывали с хорошим урожаем и завершением весенних посевов. История 16 мая также хранит немало знаковых событий – от победы войска Богдана Хмельницкого под Желтыми Водами до первой церемонии вручения премии "Оскар".

Праздники в Украине и мире

Международный день пород

Всемирный день спортивного ориентирования

Всемирный день скрипки

Международный день света

День науки в Украине

День свободы культур

День соседа в Киеве

День ресторана

Всемирный день скандинавской ходьбы

Всемирный день виски

Международный день мальчиков

Международный день осведомленности о целиакии

День морской обезьяны

День ношения фиолетового в знак мира

День биографов

Международный день мирного сосуществования

Церковный праздник 16 мая

16 мая по новоюлианскому календарю церковь чтит память преподобного Федора Освященного, который был верным учеником Пахомия Великого и первым возглавил Тавеннисийскую обитель в сане священника. В народной традиции этот день называли "Федором Житником", поскольку святому молились о хорошем урожае и считали эту дату последним благоприятным сроком для посева яровых зерновых.

События этого дня

1648 – Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого.

1655 – В Стокгольм к шведскому королю Карлу X Густаву прибыло посольство от крымского хана Мехмеда IV Герая.

1686 – В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан "Вечный мир".

1920 – Жанна д'Арк канонизирована римской католической церковью.

1929 – В США состоялась первая церемония вручения "Оскаров".

1954 – Началось Кенгирское восстание, восстание заключенных в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан).

1966 – В Китае объявлено начало "культурной революции".

1975 – Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.

1985 – Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством".

2004 – украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004, получив победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах.

2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.

2014 — Оккупационные власти РФ в Крыму запретили проводить мирные собрания и митинги.

Именинники 16 мая

Георгий, Александр, Федор.

