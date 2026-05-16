Какой праздник отмечают 16 мая: все об этом дне
16 мая объединяет в себе сразу несколько важных поводов для внимания – от науки и культуры до спорта, музыки и мирного сосуществования. В этот день в мире отмечают Международный день света, День науки в Украине, Всемирный день скрипки и даже День ресторана.
Не менее насыщенной является и церковная дата: верующие чтят преподобного Федора Освященного, которого в народе связывали с хорошим урожаем и завершением весенних посевов. История 16 мая также хранит немало знаковых событий – от победы войска Богдана Хмельницкого под Желтыми Водами до первой церемонии вручения премии "Оскар".
Какие праздники, традиции и памятные события приходятся на этот день – читайте далее на OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- Международный день пород
- Всемирный день спортивного ориентирования
- Всемирный день скрипки
- Международный день света
- День науки в Украине
- День свободы культур
- День соседа в Киеве
- День ресторана
- Всемирный день скандинавской ходьбы
- Всемирный день виски
- Международный день мальчиков
- Международный день осведомленности о целиакии
- День морской обезьяны
- День ношения фиолетового в знак мира
- День биографов
- Международный день мирного сосуществования
Церковный праздник 16 мая
16 мая по новоюлианскому календарю церковь чтит память преподобного Федора Освященного, который был верным учеником Пахомия Великого и первым возглавил Тавеннисийскую обитель в сане священника. В народной традиции этот день называли "Федором Житником", поскольку святому молились о хорошем урожае и считали эту дату последним благоприятным сроком для посева яровых зерновых.
События этого дня
- 1648 – Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого.
- 1655 – В Стокгольм к шведскому королю Карлу X Густаву прибыло посольство от крымского хана Мехмеда IV Герая.
- 1686 – В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан "Вечный мир".
- 1920 – Жанна д'Арк канонизирована римской католической церковью.
- 1929 – В США состоялась первая церемония вручения "Оскаров".
- 1954 – Началось Кенгирское восстание, восстание заключенных в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан).
- 1966 – В Китае объявлено начало "культурной революции".
- 1975 – Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.
- 1985 – Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством".
- 2004 – украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004, получив победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах.
- 2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.
- 2014 — Оккупационные власти РФ в Крыму запретили проводить мирные собрания и митинги.
Именинники 16 мая
Георгий, Александр, Федор.
OBOZ.UA напоминает, что вскоре в школах будут проводить выпускные. Поэтому вам стоит узнать, что из подарков стоило бы выбрать учителям.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.