Какой праздник отмечают 16 апреля: все об этом дне

16 апреля – дата, которая сочетает в себе сразу несколько смыслов: от глубоких духовных традиций до неожиданных современных праздников и знаковых исторических событий. В этот день верующие продолжают праздновать Светлую неделю после Пасхи, сохраняя атмосферу радости и обновления.

В то же время календарь изобилует необычными событиями – от Дня Чарли Чаплина до Всемирного дня голоса. История также оставила здесь свой след: именно 16 апреля происходили события, которые меняли ход целых эпох. Этот день демонстрирует, насколько разноплановым может быть один календарный лист. Поэтому узнайте, какие праздники, традиции и события объединяет 16 апреля 2026 года.

Праздники в Украине и мире

День Чарли Чаплина

Светлый четверг

День спасения слона

Международный день торта-пиццы

Всемирный день точки с запятой

День "Научи свою дочь волонтерству"

День осведомленности о стрессе

День пижамы на работе

Всемирный день голоса

Церковный праздник 16 апреля

В Светлый четверг верующие продолжают праздновать Воскресение Христово, почитая Ильинско-Черниговскую икону Божьей Матери, которая стала известной в XVII веке многочисленными исцелениями. Этот день наполнен особой духовной радостью, ведь молитвы к Богородице перед ее чудотворным образом сочетаются с торжественными пасхальными песнопениями Светлой недели.

События этого дня

1457 до н. э. — битва при Мегиддо — первая в истории тщательно описанная военная схватка.

1178 до н. э. — полное солнечное затмение.

1178 до н. э. — e этот же день по подсчетам ученых Одиссей вернулся на Итаку после 20-летнего похода из Троянской войны

73 — римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.

1346 — Стефан Душан провозгласил основание Сербского царства.

1520 — в Кастилии началось восстание коммунеров против королевского абсолютизма.

1574 — первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславской замковой книге.

1632 — основана Киево-Могилянская академия.

1705 — английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари — это первое в английской истории звание рыцаря, предоставленное за научные заслуги.

1746 — якобиты (поддерживаемые Францией) были разбиты правительственными войсками в битве при Каллодени.

1780 — был основан Мюнстерский университет.

1799 — французские войска во главе с Наполеоном победили османов в битве при горе Табор.

1848 — император Фердинанд I подписал патент "О сносе всякой роботизны и других подданнических повинностей в Галичине", которым рано в империи отменена барщина.

1871 — принята конституция Германской империи, действовавшая до 1919 года; Берлин стал столицей Германской империи.

1912 — англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом.

1922 — подписан Рапалльский договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и Советской Россией

1925 — группа радикальных коммунистов устроили взрыв в Соборе Святого Воскресенья в Софии.

1936 — во Львове начались массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши.

1941 — итальянский конвой "Тариго" был атакован и затоплен британцами.

1943 — Альберт Гофманн во время своих исследований случайно открыл галлюциногенные свойства ЛСД.

1945 — Красная армия начала свое финальное наступление на Берлин.

1945 — немецкое судно "Гойя", перевозившее беженцев, торпедировано советской подводной лодкой Л-3. Погибли около 7000 человек.

1947 — Бернард Барух впервые употребил термин "Холодная война" для обозначения отношений между СССР и США.

1948 — была основана Организация европейского экономического сотрудничества.

1972 — был запущен космический корабль "Аполлон-16"

1995 — начал действовать телефонный международный код "380", который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

2000 — на референдуме большинство жителей Украины поддержали идею сокращения общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

2000 — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание.

2003 — подписан Афинский договор, по которому 10 новых стран стали членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (вступил в силу 1 мая 2004).

2007 — Чо Сын Хи расстрелял 32 студентов и преподавателей в Политехническом институте и университете штата Вирджиния.

2008 — Верховный суд США постановил, что смертная казнь через смертельную инъекцию не является чрезмерно жестоким наказанием, поэтому не может быть запрещена Восьмой поправкой к конституции.

2016 — в результате самого мощного землетрясения за последние 40 лет в Эквадоре погибло 673 человека, еще более 2000 были ранены.

2024 — историческое здание Берсен в Копенгагене было сильно повреждено в результате пожара.

Именинники 16 апреля

Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

OBOZ.UA предлагает узнать, что такое Лазарева суббота и о традициях этого дня.

