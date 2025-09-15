Какой праздник отмечают 15 сентября в Украине: все об этом дне
15 сентября — это день, насыщенный значимыми событиями и праздниками, охватывающими различные сферы жизни. От международных праздников, посвященных демократии и борьбе с болезнями, до важных исторических событий, которые изменили мир, — эта дата имеет особое значение .
В этот день отмечают как профессиональные праздники, так и религиозные памятные даты, что делает его уникальным. Независимо от интересов, каждый сможет найти для себя что-то важное и интересное, погрузившись в календарь событий 15 сентября.
Праздники в Украине и мире 15 сентября
- День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины
- Международный день демократии
- Всемирный день борьбы с лимфомами
- День рождения Google
- День свободных денег
- Международный день точки
- День "Когда-нибудь" (Someday)
- Всемирный день афроамериканцев
Церковный праздник 15 сентября
15 сентября православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готского. По преданию, он жил в IV веке на территории современной Румынии и принял христианство благодаря епископу Феофилу.
За свою непоколебимую веру и проповедническую деятельность святой подвергся жестоким пыткам и был сожжен в костре. Великомученика Никиту считают покровителем воинов, а к его мощам в Сербии приходят верующие, чтобы получить исцеление и защиту.
Исторические события 15 сентября
- 533 — армия Восточной Римской империи вошла в Карфаген.
- 1697 — Август II коронован как Король Речи Посполитой.
- 1821 — испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили свою независимость.
- 1874 — в Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.
- 1893 — в Джерси-Сити (США) начала выходить газета "Свобода" — первое украиноязычное издание в США.
- 1916 — впервые в истории во время боевых действий были применены танки.
- 1917 — Временное правительство провозгласило Россию республикой;
- 1917 — вышел первый номер журнала Форбс.
- 1941 — в Берлине заключены в тюрьму Степан Бандера и Ярослав Стецько.
- 1944 — в Киеве открыт обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).
- 1968 — в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запущен космический аппарат "Зонд-5", который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.
- 1971 — в Ванкувере создана экологическая организация "Гринпис".
- 1991 — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины;
- 1994 — Украина присоединилась к Конвенции "Об "отмывании", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем".
- 1995 — Верховная Рада Украины отменила постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.
- 2000 — в Сиднее состоялась церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр.
- 2008 — банкротство "Lehman Brothers".
Кто из известных людей родился 15 сентября
- 1254 — Марко Поло, венецианский купец и путешественник.
- 1613 — Франсуа де Ларошфуко, выдающийся французский писатель-моралист, автор "Мемуаров", сборника афоризмов "Максимы".
- 1789 — Джеймс Фенимор Купер, американский писатель, один из основателей жанра авантюрного романа.
- 1804 — Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.
- 1830 — Порфирио Диас, президент и диктатор Мексики.
- 1857 — Уильям Тафт, 27-й президент США с 1909 по 1913, от Республиканской партии.
- 1867 — Петр Безруч, чешский поэт.
- 1870 — Лев Штейнберг, украинский и советский дирижер и композитор.
- 1877 — Кульчицкая Елена, украинский график, художник, педагог.
- 1888 — Филипп Коновал, единственный украинец кавалер ордена Крест Виктории.
- 1890 — Агата Кристи, английская писательница, автор детективной прозы, одна из наиболее публикуемых писателей за всю историю человечества.
- 1892 — Михаил Гайворонский, украинский музыкант, композитор, поэт, капельмейстер Армии УНР.
- 1894 — Жан Ренуар, французский режиссер, сценарист, продюсер, актер.
- 1928 — Кеннонболл Эддерли, американский джазовый саксофонист.
- 1941 — Флориан Альберт, венгерский футболист, нападающий, лучший игрок Европы 1967 года.
- 1955 — Владимир Пилат, украинский исследователь и знаток боевых искусств, основатель стиля и Верховный Учитель Боевого гопака.
- 1978 — Анатолий Пашинин, украинский актер театра и кино.
- 1980 — Джолин Цай, тайваньская певица, танцовщица, актриса, дизайнер и композитор.
- 1984 — Гарри, герцог Сассекский, сын принцессы Дианы и принца Чарльза, наследник британской короны (5-й в очереди).
- 2004 — Давид Попович, румынский пловец, рекордсмен мира на дистанции 100 метров вольным стилем.
Именинники 15 сентября
Людмила, Сергей, Юлиан, Ирина.
