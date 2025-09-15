Какой праздник отмечают 15 сентября в Украине: все об этом дне

15 сентября — это день, насыщенный значимыми событиями и праздниками, охватывающими различные сферы жизни. От международных праздников, посвященных демократии и борьбе с болезнями, до важных исторических событий, которые изменили мир, — эта дата имеет особое значение .

Видео дня

В этот день отмечают как профессиональные праздники, так и религиозные памятные даты, что делает его уникальным. Независимо от интересов, каждый сможет найти для себя что-то важное и интересное, погрузившись в календарь событий 15 сентября.

Праздники в Украине и мире 15 сентября

День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины

Международный день демократии

Всемирный день борьбы с лимфомами

День рождения Google

День свободных денег

Международный день точки

День "Когда-нибудь" (Someday)

Всемирный день афроамериканцев

Церковный праздник 15 сентября

15 сентября православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готского. По преданию, он жил в IV веке на территории современной Румынии и принял христианство благодаря епископу Феофилу.

За свою непоколебимую веру и проповедническую деятельность святой подвергся жестоким пыткам и был сожжен в костре. Великомученика Никиту считают покровителем воинов, а к его мощам в Сербии приходят верующие, чтобы получить исцеление и защиту.

Исторические события 15 сентября

533 — армия Восточной Римской империи вошла в Карфаген.

1697 — Август II коронован как Король Речи Посполитой.

1821 — испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили свою независимость.

1874 — в Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

1893 — в Джерси-Сити (США) начала выходить газета "Свобода" — первое украиноязычное издание в США.

1916 — впервые в истории во время боевых действий были применены танки.

1917 — Временное правительство провозгласило Россию республикой;

1917 — вышел первый номер журнала Форбс.

1941 — в Берлине заключены в тюрьму Степан Бандера и Ярослав Стецько.

1944 — в Киеве открыт обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).

1968 — в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запущен космический аппарат "Зонд-5", который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.

1971 — в Ванкувере создана экологическая организация "Гринпис".

1991 — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины;

1994 — Украина присоединилась к Конвенции "Об "отмывании", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем".

1995 — Верховная Рада Украины отменила постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.

2000 — в Сиднее состоялась церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр.

2008 — банкротство "Lehman Brothers".

Кто из известных людей родился 15 сентября

1254 — Марко Поло, венецианский купец и путешественник.

1613 — Франсуа де Ларошфуко, выдающийся французский писатель-моралист, автор "Мемуаров", сборника афоризмов "Максимы".

1789 — Джеймс Фенимор Купер, американский писатель, один из основателей жанра авантюрного романа.

1804 — Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.

1830 — Порфирио Диас, президент и диктатор Мексики.

1857 — Уильям Тафт, 27-й президент США с 1909 по 1913, от Республиканской партии.

1867 — Петр Безруч, чешский поэт.

1870 — Лев Штейнберг, украинский и советский дирижер и композитор.

1877 — Кульчицкая Елена, украинский график, художник, педагог.

1888 — Филипп Коновал, единственный украинец кавалер ордена Крест Виктории.

1890 — Агата Кристи, английская писательница, автор детективной прозы, одна из наиболее публикуемых писателей за всю историю человечества.

1892 — Михаил Гайворонский, украинский музыкант, композитор, поэт, капельмейстер Армии УНР.

1894 — Жан Ренуар, французский режиссер, сценарист, продюсер, актер.

1928 — Кеннонболл Эддерли, американский джазовый саксофонист.

1941 — Флориан Альберт, венгерский футболист, нападающий, лучший игрок Европы 1967 года.

1955 — Владимир Пилат, украинский исследователь и знаток боевых искусств, основатель стиля и Верховный Учитель Боевого гопака.

1978 — Анатолий Пашинин, украинский актер театра и кино.

1980 — Джолин Цай, тайваньская певица, танцовщица, актриса, дизайнер и композитор.

1984 — Гарри, герцог Сассекский, сын принцессы Дианы и принца Чарльза, наследник британской короны (5-й в очереди).

2004 — Давид Попович, румынский пловец, рекордсмен мира на дистанции 100 метров вольным стилем.

Именинники 15 сентября

Людмила, Сергей, Юлиан, Ирина.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда верующие в Украине будут отмечать Вторую Пречистую.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.