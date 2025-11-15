Какой праздник отмечают 15 ноября: все об этом дне

15 ноября — день, когда мир отмечает сразу несколько необычных и интересных праздников. Это прекрасная возможность обратить внимание на красоту природы во Всемирный день павлина, отдать дань уважения легендарному защитнику животных Стиву Ирвину, насладиться сочетанием простых радостей в Международный день сыра и хлеба, а также вспомнить о силе музыки в Европейский день музыкальной терапии.

Этот день имеет немало поводов для вдохновения — от вкусовых наслаждений до глубоких размышлений о человечности и творчестве. Кроме светских дат, 15 ноября важно и в церковном календаре.

Праздники 15 ноября

Всемирный день павлина (World Peacock Day)

День Стива Ирвина (Steve Irwin Day)

Европейский день музыкальной терапии (European Music Therapy Day)

Международный день сыра и хлеба (Cheese and Bread Day)

День ресторана

Международный день писателей, которые находятся в заключении

Церковный праздник 15 ноября

15 ноября является важной датой для православных христиан, поскольку она сочетает чествование памяти раннехристианских мучеников, чествование великого украинского подвижника и начало одного из крупнейших постов года.

Почитание святых: Мученики Гурий, Самон и Авив

В этот день Православная Церковь чтит память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, которые жили в III-IV веках и пострадали за свою веру во время жестоких гонений на христиан.

Гурий и Самон жили в городе Эдеса (Месопотамия). Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане они пытались бежать, но были схвачены и брошены в тюрьму. Мужчин пытками и угрозами заставляли отречься от Христа, но они остались непоколебимыми в своей вере. После длительных мучений они были казнены.

Авив был диаконом в Эдессе. Его арестовали позже, во время гонений при императоре Лицинии. Авив добровольно явился к правителю, чтобы не пострадали другие христиане во время его поисков. Он также отказался отречься от Христа. Святой был приговорен к сожжению, но, по преданию, вошел в огонь с молитвой и умер, а его тело не было повреждено пламенем.

Мучеников Гурия, Самона и Авива похоронили в одной гробнице. В народной традиции к ним часто обращаются с молитвами о помощи в семейных делах и налаживании отношений, а также о защите от дурного глаза.

Также 15 ноября почитается память Преподобного Паисия Величковского (в миру — Петр, 1722–1794) — одной из самых выдающихся фигур украинского и восточного православного монашества и духовной жизни XVIII века.

Паисий Величковский родился в Полтаве в семье священников. В юности он оставил учебу в Киевской духовной академии, чтобы посвятить себя монашеству.

Значительную часть жизни провел на Святой горе Афон (Греция), где вел аскетическую жизнь и собрал вокруг себя большое количество учеников, среди которых было много бывших запорожских казаков.

Его главным вкладом является перевод и составление знаменитой антологии "Добротолюбие" (сборник произведений об аскетизме и духовной жизни) с греческого на церковнославянский язык. Этот труд сыграл ключевую роль в возрождении традиции исихазма и старчества в Восточной Европе. Паисий Величковский считается важным реформатором монашества.

Начало Рождественского поста (Филипповка)

15 ноября знаменует начало Рождественского поста, который также называют Филипповым постом (поскольку ему предшествует день памяти апостола Филиппа по старому стилю).

Пост длится 40 дней — с 15 ноября до 25 декабря и является последним многодневным постом в году. Пост установлен для духовного и телесного приготовления верующих к великому празднику Рождества Христова.

В этот период верующие воздерживаются от скоромной пищи (мясных, молочных продуктов и яиц). Однако главная цель поста заключается в духовном очищении, молитве, покаянии, сдержанности в мыслях и поступках и творении добрых дел.

Исторические события 15 ноября

1415 — Собор епископов в Новгородке посвятил епископа Григория Цамблака на митрополита Киевского.

1492 — Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы.

1837 — была опубликована система стенографии.

1881 — патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский.

1887 — Карлом Гесснером было запатентовано цинковую батарейку.

1889 — В Бразилии в результате военного переворота свергнут император Педру II. Страна объявлена республикой.

1904 — была запатентована бритва со сменными лезвиями.

1918 — Началось возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.

1919 — по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выехали с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре.

1920 — в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 г.

1933 — испытательный рейс совершил первый советский троллейбус ЛК-1.

1934 — В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.

1940 — более 500 самолетов люфтваффе провели массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Coventry, Великобритания).

1945 — в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основана Украинская свободная академия наук. Первым президентом УВАН избрали Дмитрия Дорошенко.

1946 — Введено в учебный процесс новое, приближенное к русскому, украинское правописание, одобренное 8 мая 1945 постановлением Совета Министров УССР.

1957 — состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144.1960 — в море вышла первая американская подводная лодка класса типа "Джордж Вашингтон" с ядерными ракетами на борту.

1971 — фирма Intel выпустила первый микропроцессор Intel 4004.

1990 — после отмены в марте 1990 года Верховным Советом СССР 6-й статьи Конституции СССР, которая удерживала для КПСС монополию на власть, Министерством юстиции УССР была зарегистрирована первой в Украине как политическая партия Украинская республиканская партия.

2000 — в присутствии родственников моряков и российских военных на мемориале морякам-подводникам в Севастополе установлена доска с именами 24-х погибших членов экипажей подводных лодок "Курская" и "Комсомольца", родившихся в этом городе.

2001 — в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами.

2004 — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост президента Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Именинники 15 ноября

Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

