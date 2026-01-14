Какой праздник отмечают 14 января: церковный календарь

14 января — дата, в которой удивительным образом сочетаются народные традиции, церковная память и события мировой истории. Для многих украинцев этот день ассоциируется со Старым Новым годом, но календарь значительно шире одного праздника.

В этот день чествуют святых, отмечают международные и необычные тематические даты, а также вспоминают события, повлиявшие на ход истории. Церковный календарь придает дню особый духовный смысл. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники и памятные события приходятся на 14 января.

Праздники в Украине и мире

Старый Новый год

Праздник осла (Feast of the Ass Day)

День благоустройства дома (Organize Your Home Day)

День движения по лестнице (Take the Stairs Day)

День кесарева сечения (Cesarean Section Day)

День "Оденьте вашего любимца" (Dress Up Your Pet Day)

Всемирный день логики

День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

День горячих сэндвичей с пастрами (Hot Pastrami Sandwich Day)

Международный день воздушного змея (International Kite Day)

Церковный праздник 14 января

Этот праздник чтит одну из самых выдающихся святых христианского мира — святую Нину, благодаря проповеди которой Грузия приняла христианство в IV веке. По преданию, святая родилась в Каппадокии и пришла в Иверию (современная Грузия), чтобы найти Хитон Господень и рассказать людям о Евангелии.

События этого дня

1392 — Холм получил от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия.

1506 — в Риме нашли и перевезли в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья".

1604 — начала работу Хэмптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.

1761 — в битве возле индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью сокрушило войско маратхских князей.

1794 — Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделано кесарево сечение.

1814 — подписаны Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегию.

1900 — премьера оперы "Тоска" Дж.Пуччини.

1918 — получен ответ московского Совета народных комиссаров об отказе вести мирные переговоры с Украинской Центральной Радой, со ссылкой на последнюю ее ноту, которая была воспринята как оскорбление.

1918 — подразделения украинского полка им. Петра Дорошенко оставили г. Глухов после боя с красногвардейским Московским отрядом особого назначения, поддержанным местными красногвардейцами.

1918 — украинские части Центральной Рады после 19-часового боя вынуждены были под давлением большевистских подразделений оставить г. Ровно, которое было захвачено ими накануне.

1918 — большевики взяли Симферополь.

1919 — в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского, немедленно освобождались от своих должностей. Новое назначение они могли получить только при особых условиях: представление начальника и рекомендации общественных организаций.

1919 — в Харькове опубликовано постановление т. н. Временного рабоче-крестьянского правительства Украины о переводе часовой стрелки на 1 час 25 минут вперед.

1919 — 14-19 января в Одессе состоялись переговоры уполномоченного представителя УНР, военного министра генерала Александра Грекова с командующим союзных войск на юге России генералом Д'Ансельмом.

1920 — в Луцке Волынской губернии состоялась аудиенция министра иностранных дел УНР Андрея Ливицкого с начальником Польского государства Юзефом Пилсудским, на которой последнему был вручен "Меморандум Председателя Директории УНР в деле поведения польских военных властей на территории Украины, занятой польским войском".

1920 — получение командованием армии УНР сведений о заключении в Виннице 24 декабря 1919 г. соглашения ("нового соединения") армии УНР и УГА. Реального объединения между армиями не произошло.

1920 — во Львове состоялось первое заседание Украинской главной профессиональной рады, председателем которой избран П. Буняка.

1920 — в Бердянском и Мелитопольском уездах Запорожской губернии началась активная борьба большевиков с махновцами. В состав ревкомов в волостях активного повстанческого крестьянского движения вводились члены комбедов.

1922 — в Харькове ВУЦИК утвердил "Положение о радиотелеграфном агентстве Украины (РАТАУ)". Принято создание РАТАУ как централизованного правительственного информационного ведомства при ВУЦИК.

1922 — в Харькове ВУЦИК ратифицировал российско-украинско-австрийский предварительный торговый договор от 7 декабря 1921 г.

1922 — в Москве с целью борьбы с мешочничеством в урожайных губерниях РСФСР НКВД обязал заведующих отделов управления максимально сократить выдачу пропусков на въезд и выезд из запрещенных местностей и разрешил выдавать такие пропуска только в случаях особого государственного значения.

1922 — в Екатеринославе отдел охраны труда губернского совета профсоюзов выявил факты эксплуатации детского труда на многочисленных предприятиях, когда дети в возрасте от 8 до 14 лет за десятичасовой труд получали зарплату, которой хватало на приобретение куска жмыха.

1922 — в Харькове СНК УССР принял постановление "О снижении продовольственного натурналога, замену его деньгами и об освобождении от него в губерниях и уездах, объявленных неурожайными".

1922 — в Харькове СНК УССР утвердил "Соглашение между американской администрацией помощи и Украинской социалистической республикой" об организации помощи голодающим УССР.

1923 — в Харькове Народный комиссариат внутренних дел УССР предложил губуправлениям взять на учет все еврейские сельскохозяйственные коллективы и артели для оказания им производственной помощи с целью стимулирования перехода городского еврейского населения к земледельческому труду.

1925 — в Харькове Политбюро ЦК КП(б)У признало необходимым поставить перед ЦК РКП(б) вопрос о санкционировании перехода на трехступенчатую систему административного управления и ликвидации губерний при непосредственной связи центра с округами. В комиссию по районированию предложено ввести наркома просвещения, начальника политуправления Украинского военного округа В. Затонского.

1925 — в Харькове Политбюро ЦК КП(б)У признало целесообразным ввоз мануфактуры из-за границы для Украины. Принято поставить на рассмотрение ЦК РКП(б) вопрос об импорте мануфактуры и о снижении ввозной пошлины.

1928 — в Москве ЦК ВКП(б) направил директиву своим местным организациям, в том числе ЦК КП(б)У, об усилении хлебозаготовок.

1928 — в Москве ЭКУ ОГПУ подготовило информационную сводку о ходе хлебозаготовительной кампании 1927/1928 хозяйственного года.

1928 — во Львове по случаю 40-летия существования ежедневной украинской газеты "Дело" вышло 32-страничное число с иллюстрированным приложением в увеличенном тираже.

1933 — посольство Германии в Москве получило докладную записку от немецкого консула в Киеве А. Хенке о применении штрафов в украинском селе, о голоде, эпидемии тифа, заболевании шигеллезом (тогда называли дизентерией).

1942 — на имя А.Гитлера направлено письмо, подписанное главным атаманом УНР в Варшаве А. Ливицким, где высказывались критические замечания относительно политики Третьего рейха в отношении Украины.

1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.

1946 — Генеральная Ассамблея ООН избрала Украинскую ССР членом Экономического и социального совета ООН.

1953 — в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира стал украинец А.Гончаренко.

1980 — Генеральная Ассамблея ООН осудила интервенцию СССР в Афганистан и приняла резолюцию, которой требовала "немедленно, безусловно и полностью вывести войска из Афганистана".

1989 — преодолевая сопротивление коммунистического руководства и промосковских сил состоялось Учредительное собрание Донецкого областного Общества украинского языка им. Вскоре областная организация была представлена более 60 городскими, районными и сельскими ячейками и насчитывала около 3000 членов.

1989 — милиция разогнала учредительное собрание инициативной группы Тернопольского областного филиала Украинского Хельсинского союза.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Мексикой.

2004 — после около 500-летнего перерыва флаг "пяти крестов" стал государственным флагом Грузии. Ранее он был известен как флаг грузинского королевства.

2005 — космический зонд "Гюйгенс" совершил удачную посадку на поверхность Титана.

2010 — часы Судного дня переведены на одну минуту назад.

2023 — ракетный удар по жилому дому в г. Днепр. Погибло 46 человек, среди них шестеро детей.

Именинники 14 января

Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина.

