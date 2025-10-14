Какой праздник отмечают 14 октября по церковному календарю

14 октября – день, имеющий как духовное, так и культурное значение. Верующие почитают священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия и преподобную Параскеву Сербскую.

В мире отмечают День "Будь лысым и будь свободным", День собственного бизнеса, День Ады Лавлейс, Международный день электронных отходов, Всемирный день стандартов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 октября

Церковные праздники

В этот день православная церковь чтит священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, а также преподобную Параскеву Сербскую.

Священномученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий жили в I веке в Милане. Они проповедовали христианскую веру во времена гонений и приняли мученическую смерть. Их мощи считаются чудотворными и почитаются христианами по всему миру.

Преподобная Параскева Сербская – одна из самых почитаемых святых в православии. Ее считают покровительницей женщин, путников и всех, кто обращается с молитвой о помощи. Ее мощи хранятся в румынском городе Яссы, куда каждый год приходят тысячи паломников.

В современном календаре этот день также отмечается несколькими международными событиями.

День "Будь лысым и будь свободным" (Be Bald and Be Free Day) – неофициальный праздник, поощряющий принимать себя такими, как мы есть. Он символизирует уверенность и самоуважение, независимо от внешности.

День собственного бизнеса – инициатива, призванная поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса. Праздник напоминает о важности частной инициативы и самостоятельности в современной экономике.

День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day) – посвящен первой в мире программистке Аде Лавлейс, которая в XIX веке создала описание принципов работы вычислительной машины. Этот день отмечается для чествования женщин в науке, технологиях, инженерии и математике.

Международный день электронных отходов – напоминает о проблеме накопления электронного мусора и важности ответственной утилизации техники для сохранения окружающей среды.

Всемирный день стандартов – профессиональный праздник специалистов, которые разрабатывают международные технические нормы и стандарты. Они обеспечивают качество, безопасность и совместимость продукции во всех отраслях – от промышленности до науки.

Исторические события 14 октября

1066 – битва при Гастингсе. Войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II Годвинсона. После этого Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей.

1770 – Основание Александровской крепости (с 1806 г. – г. Александровск, с 1921 г. – г. Запорожье).

1919 – Торжественная присяга Директории, правительства и армии на верность УНР. Вечером в местном театре состоялся по поводу торжеств спектакль "Наталка–Полтавка". Праздник присяги в Каменце–Подольском.

1942 – Официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН. Северо-западная часть Украины Волынь.

1970 – в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступила в силу ровно через год

Кто родился 14 октября

1644 – Уильям Пенн, английский бизнесмен, основатель провинции Пенсильвания

1712 – Джордж Гренвилл, британский политик, премьер-министр Великобритании.

1954 – Николай Кунцевич, украинский художник и диссидент.

1890 – Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953–61), командующий войсками союзников во Второй мировой войне.

1939 – Ральф Лорен, американский модельер одежды.

1958 – Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии.

1986 – Владимир Гринюк, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

В этот день умерли:

1688 – Йоахим фон Зандрарт, немецкий художник и теоретик искусства эпохи барокко.

2010 – Бенуа Мандельброт, французский математик, основатель фрактальной геометрии.

2020 – Пономарив Александр Данилович, украинский языковед, переводчик, публицист.

