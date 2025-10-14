Какой праздник отмечают 14 октября по церковному календарю
14 октября – день, имеющий как духовное, так и культурное значение. Верующие почитают священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия и преподобную Параскеву Сербскую.
В мире отмечают День "Будь лысым и будь свободным", День собственного бизнеса, День Ады Лавлейс, Международный день электронных отходов, Всемирный день стандартов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 14 октября
Церковные праздники
В этот день православная церковь чтит священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, а также преподобную Параскеву Сербскую.
Священномученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий жили в I веке в Милане. Они проповедовали христианскую веру во времена гонений и приняли мученическую смерть. Их мощи считаются чудотворными и почитаются христианами по всему миру.
Преподобная Параскева Сербская – одна из самых почитаемых святых в православии. Ее считают покровительницей женщин, путников и всех, кто обращается с молитвой о помощи. Ее мощи хранятся в румынском городе Яссы, куда каждый год приходят тысячи паломников.
В современном календаре этот день также отмечается несколькими международными событиями.
День "Будь лысым и будь свободным" (Be Bald and Be Free Day) – неофициальный праздник, поощряющий принимать себя такими, как мы есть. Он символизирует уверенность и самоуважение, независимо от внешности.
День собственного бизнеса – инициатива, призванная поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса. Праздник напоминает о важности частной инициативы и самостоятельности в современной экономике.
День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day) – посвящен первой в мире программистке Аде Лавлейс, которая в XIX веке создала описание принципов работы вычислительной машины. Этот день отмечается для чествования женщин в науке, технологиях, инженерии и математике.
Международный день электронных отходов – напоминает о проблеме накопления электронного мусора и важности ответственной утилизации техники для сохранения окружающей среды.
Всемирный день стандартов – профессиональный праздник специалистов, которые разрабатывают международные технические нормы и стандарты. Они обеспечивают качество, безопасность и совместимость продукции во всех отраслях – от промышленности до науки.
Исторические события 14 октября
- 1066 – битва при Гастингсе. Войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II Годвинсона. После этого Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей.
- 1770 – Основание Александровской крепости (с 1806 г. – г. Александровск, с 1921 г. – г. Запорожье).
- 1919 – Торжественная присяга Директории, правительства и армии на верность УНР. Вечером в местном театре состоялся по поводу торжеств спектакль "Наталка–Полтавка". Праздник присяги в Каменце–Подольском.
- 1942 – Официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН. Северо-западная часть Украины Волынь.
- 1970 – в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступила в силу ровно через год
Кто родился 14 октября
- 1644 – Уильям Пенн, английский бизнесмен, основатель провинции Пенсильвания
- 1712 – Джордж Гренвилл, британский политик, премьер-министр Великобритании.
- 1954 – Николай Кунцевич, украинский художник и диссидент.
- 1890 – Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953–61), командующий войсками союзников во Второй мировой войне.
- 1939 – Ральф Лорен, американский модельер одежды.
- 1958 – Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии.
- 1986 – Владимир Гринюк, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1688 – Йоахим фон Зандрарт, немецкий художник и теоретик искусства эпохи барокко.
- 2010 – Бенуа Мандельброт, французский математик, основатель фрактальной геометрии.
- 2020 – Пономарив Александр Данилович, украинский языковед, переводчик, публицист.
