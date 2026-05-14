Какой праздник отмечают 14 мая: все об этом дне

14 мая объединяет в себе памятные исторические события, международные праздники и важные церковные традиции. В этот день в Украине вспоминают людей, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, а в мире празднуют День Иерусалима, День рождения вазелина и даже День танца маленьких утят.

Православные верующие чтят преподобного Никиту Киево-Печерского, которого считают покровителем духовной стойкости и исцеления. Именно 14 мая в истории произошло немало знаковых событий – от первой прививки против оспы до триумфа киевского "Динамо" в Кубке обладателей кубков.

Праздники в Украине и мире

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

День Иерусалима

Международный день почитания чихуахуа

Всемирный день топиария

День распространения информации о травмах спинного мозга

День онлайн-романтики

День танца маленьких утят

День рождения вазелина

Церковный праздник 14 мая

14 мая Православная церковь чтит память преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, который прошел путь от суровых духовных испытаний в пещерах до смиренного служения епископом в Новгороде. Святой прославился даром исцеления и заступничества, а его нетленные мощи, почивающие в Софийском соборе, и сегодня считаются источником благодатной помощи для верующих.

События этого дня

1796 – британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.

1811 – Парагвай получил независимость от Испании.

1853 – в США запатентовали сгущенное молоко.

1900 – в Париже открыли II Олимпийские игры.

1915 – после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина).

1940 – Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.

1948 – в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День независимости Израиля.

1955 – в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.

1975 – футболисты "Динамо" (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

Именинники 14 мая

Леонтий, Максим, Никита.

По старому стилю: Игнатий, Макарий, Тамара.

