Какой праздник отмечают 14 мая: все об этом дне
14 мая объединяет в себе памятные исторические события, международные праздники и важные церковные традиции. В этот день в Украине вспоминают людей, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, а в мире празднуют День Иерусалима, День рождения вазелина и даже День танца маленьких утят.
Православные верующие чтят преподобного Никиту Киево-Печерского, которого считают покровителем духовной стойкости и исцеления. Именно 14 мая в истории произошло немало знаковых событий – от первой прививки против оспы до триумфа киевского "Динамо" в Кубке обладателей кубков.
Праздники в Украине и мире
- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
- День Иерусалима
- Международный день почитания чихуахуа
- Всемирный день топиария
- День распространения информации о травмах спинного мозга
- День онлайн-романтики
- День танца маленьких утят
- День рождения вазелина
Церковный праздник 14 мая
14 мая Православная церковь чтит память преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, который прошел путь от суровых духовных испытаний в пещерах до смиренного служения епископом в Новгороде. Святой прославился даром исцеления и заступничества, а его нетленные мощи, почивающие в Софийском соборе, и сегодня считаются источником благодатной помощи для верующих.
События этого дня
- 1796 – британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.
- 1811 – Парагвай получил независимость от Испании.
- 1853 – в США запатентовали сгущенное молоко.
- 1900 – в Париже открыли II Олимпийские игры.
- 1915 – после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина).
- 1940 – Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.
- 1948 – в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День независимости Израиля.
- 1955 – в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.
- 1975 – футболисты "Динамо" (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.
Именинники 14 мая
- Леонтий, Максим, Никита.
По старому стилю: Игнатий, Макарий, Тамара.
