Какой праздник отмечают 14 февраля в Украине: церковный календарь
14 февраля в Украине имеет не только романтическое, но и глубокое духовное значение. В этот день Православная церковь чтит выдающихся святых, а также совершает особое общецерковное поминовение умерших.
Дата объединяет память о деятелях, которые сформировали славянскую культуру, и напоминает об ответственности живых перед теми, кто отошел в вечность.
Праздники в Украине и мире
- День Святого Валентина (День влюбленных)
- Всемирный день кино
- V-Day
- Международный день дарения книг
- День любителей библиотек (Library Lovers' Day)
- Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing day)
- Вселенская родительская (мясопустная) суббота
- День компьютерщика
- Всемирный день бонобо (World Bonobo Day)
- Международный день одиноких людей (International Quirkyalone Day)
- День распространения информации о врожденном пороке сердца (Congenital Heart Defect Awareness Day)
- День колеса обозрения
Церковный праздник 14 февраля
14 февраля верующие чтят память:
- Равноапостольного Кирилла – учителя словенского: выдающийся византийский миссионер, который вместе с братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел Священное Писание, заложив фундамент нашей культуры.
- Преподобного Исаакия – затворника Киево-Печерского. Подвижник, который прошел через тяжелые духовные испытания и искушения в затворе, но через глубокое смирение получил дар чудотворения и исцеления.
- 12 греков-строителей Успенского собора Лавры: византийские мастера, которые по велению Божьей Матери прибыли из Константинополя в Киев, чтобы построить величественную церковь, и впоследствии сами приняли монашество в Печерской обители.
Также 14 февраля – Мясопустная Вселенская родительская суббота. Это особый день общецерковного поминовения всех "от века почивших" христиан перед началом подготовки к Великому посту, призывающий нас к милосердию и памяти о вечности.
События 14 февраля
- 842 — условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские присяги на романском (старофранцузском) языке
- 1009 — первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург)
- 1014 — Папа Римский Бенедикт VIII признал Генриха II Святого императором Священной Римской Империи
- 1556 — Акбар коронован падишахом могольской империи
- 1610 — под Смоленском послы от Московского государства во главе с боярином Михаилом Салтыковым договорились с польским королем Сигизмундом II об условиях избрания королевича Владислава московским царем. Главным требованием московской стороны была незыблемость православия
- 1663 — Канада объявлена королевской провинцией Франции
- 1778 — флаг Соединенных Штатов впервые формально признан иностранным военно-морским судном, когда французский адмирал Туссен-Гийом Пике де ла Мот салютовал девятью пушками американскому кораблю "Рейнджер" под командованием Джона Джонса
- 1779 — в столкновении с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук
- 1797 — британская эскадра разбила испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получил звание контр-адмирала
- 1807 — при пожаре на английском корабле "Аякс" погибло почти 300 человек
- 1848 — по мирному договору Мексика отдала Техас Соединенным Штатам
- 1859 — Орегон стал 33-м штатом США
- 1876 — американский изобретатель Александер Белл продемонстрировал первый бытовой телефон
- 1879 — войска Чили захватили порт Антофагаста, что стало одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливии
- 1912 — Аризона стала 48-м американским штатом
- 1914 — избирательная реформа в Галичине позволила получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована из-за начала Первой мировой войны
- 1918 — календарь в России переведен на новый стиль. После 31 января по старому стилю наступило не 1, а сразу 14 февраля
- 1919 — началась польско-советская война
- 1924 — компания IBM получила свое нынешнее, всем известное, название
- 1927 — создана хоккейная команда "Торонто Мейпл Лифс" (до этого называлась "Торонто Сент-Петс")
- 1933 — в Париже введена первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени ("говорящие часы")
- 1939 — в Гамбурге на верфи "Блом и Фосс" спущен на воду линкор "Бисмарк" — самый мощный корабль Германии во Второй мировой войне
- 1941 — немецкий крейсер "Адмирал Гиппер" завершил 14-дневное плавание, в ходе которого он затопил 64 корабля союзников Антигитлеровской коалиции.
- 1944 — по приказу Гитлера ликвидирован абвер (отдел военной разведки)
- 1944 — немцы взяли под контроль Средиземноморское побережье вишистской Франции
- 1946 — в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC — один из первых в мире компьютеров1
- 946 — национализирован Банк Англии
- 1949 — открыта первая сессия Кнессета, парламента Израиля
- 1952 — в Осло открылись VI Зимние Олимпийские игры
- 1956 — в Москве открылся XX съезд КПСС, известный осуждением культа личности и, косвенно, идеологического наследия Сталина
- 1958 — в Аммане Иордания и Ирак подписали договор об объединении двух королевств, во главе которого стал король Ирака Фейсал II
- 1966 — в Москве писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль приговорены, соответственно, к семи и пяти годам заключения за антисоветскую пропаганду
- 1967 — в Мехико подписан договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке
- 1972 — стартовала к Луне советская автоматическая станция "Луна-20". Через 11 дней она доставит на Землю лунный грунт
- 1978 — английская группа Dire Straits начала в Лондоне запись своего первого альбома.
- 1989 — аятолла Хомейни заочно приговорил иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу "Сатанинские стихи".
- 1990 — "Вояджер-1" сделал фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км.
- 1992 — установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной.
- 1993 — Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.
- 1993 — на первых всенародных выборах президента Литвы победил бывший председатель Компартии республики Альгирдас Бразаускас.
- 2004 — в результате обрушения кровли в московском "Трансвааль-парке" погибли 28 человек и более 100 пострадали.
- 2005 — в Ливане в результате теракта убит бывший премьер-министр Рафик Харири.
- 2005 — трое работников PayPal основали видеохостинг YouTube.
Именинники 14 февраля
Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
