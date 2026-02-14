Какой праздник отмечают 14 февраля в Украине: церковный календарь

14 февраля в Украине имеет не только романтическое, но и глубокое духовное значение. В этот день Православная церковь чтит выдающихся святых, а также совершает особое общецерковное поминовение умерших.

Дата объединяет память о деятелях, которые сформировали славянскую культуру, и напоминает об ответственности живых перед теми, кто отошел в вечность.

Праздники в Украине и мире

День Святого Валентина (День влюбленных)

Всемирный день кино

V-Day

Международный день дарения книг

День любителей библиотек (Library Lovers' Day)

Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing day)

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

День компьютерщика

Всемирный день бонобо (World Bonobo Day)

Международный день одиноких людей (International Quirkyalone Day)

День распространения информации о врожденном пороке сердца (Congenital Heart Defect Awareness Day)

День колеса обозрения

Церковный праздник 14 февраля

14 февраля верующие чтят память:

Равноапостольного Кирилла – учителя словенского: выдающийся византийский миссионер, который вместе с братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел Священное Писание, заложив фундамент нашей культуры.

– учителя словенского: выдающийся византийский миссионер, который вместе с братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел Священное Писание, заложив фундамент нашей культуры. Преподобного Исаакия – затворника Киево-Печерского. Подвижник, который прошел через тяжелые духовные испытания и искушения в затворе, но через глубокое смирение получил дар чудотворения и исцеления.

– затворника Киево-Печерского. Подвижник, который прошел через тяжелые духовные испытания и искушения в затворе, но через глубокое смирение получил дар чудотворения и исцеления. 12 греков-строителей Успенского собора Лавры: византийские мастера, которые по велению Божьей Матери прибыли из Константинополя в Киев, чтобы построить величественную церковь, и впоследствии сами приняли монашество в Печерской обители.

Также 14 февраля – Мясопустная Вселенская родительская суббота. Это особый день общецерковного поминовения всех "от века почивших" христиан перед началом подготовки к Великому посту, призывающий нас к милосердию и памяти о вечности.

События 14 февраля

842 — условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские присяги на романском (старофранцузском) языке

1009 — первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург)

1014 — Папа Римский Бенедикт VIII признал Генриха II Святого императором Священной Римской Империи

1556 — Акбар коронован падишахом могольской империи

1610 — под Смоленском послы от Московского государства во главе с боярином Михаилом Салтыковым договорились с польским королем Сигизмундом II об условиях избрания королевича Владислава московским царем. Главным требованием московской стороны была незыблемость православия

1663 — Канада объявлена королевской провинцией Франции

1778 — флаг Соединенных Штатов впервые формально признан иностранным военно-морским судном, когда французский адмирал Туссен-Гийом Пике де ла Мот салютовал девятью пушками американскому кораблю "Рейнджер" под командованием Джона Джонса

1779 — в столкновении с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук

1797 — британская эскадра разбила испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получил звание контр-адмирала

1807 — при пожаре на английском корабле "Аякс" погибло почти 300 человек

1848 — по мирному договору Мексика отдала Техас Соединенным Штатам

1859 — Орегон стал 33-м штатом США

1876 — американский изобретатель Александер Белл продемонстрировал первый бытовой телефон

1879 — войска Чили захватили порт Антофагаста, что стало одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливии

1912 — Аризона стала 48-м американским штатом

1914 — избирательная реформа в Галичине позволила получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована из-за начала Первой мировой войны

1918 — календарь в России переведен на новый стиль. После 31 января по старому стилю наступило не 1, а сразу 14 февраля

1919 — началась польско-советская война

1924 — компания IBM получила свое нынешнее, всем известное, название

1927 — создана хоккейная команда "Торонто Мейпл Лифс" (до этого называлась "Торонто Сент-Петс")

1933 — в Париже введена первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени ("говорящие часы")

1939 — в Гамбурге на верфи "Блом и Фосс" спущен на воду линкор "Бисмарк" — самый мощный корабль Германии во Второй мировой войне

1941 — немецкий крейсер "Адмирал Гиппер" завершил 14-дневное плавание, в ходе которого он затопил 64 корабля союзников Антигитлеровской коалиции.

1944 — по приказу Гитлера ликвидирован абвер (отдел военной разведки)

1944 — немцы взяли под контроль Средиземноморское побережье вишистской Франции

1946 — в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC — один из первых в мире компьютеров1

946 — национализирован Банк Англии

1949 — открыта первая сессия Кнессета, парламента Израиля

1952 — в Осло открылись VI Зимние Олимпийские игры

1956 — в Москве открылся XX съезд КПСС, известный осуждением культа личности и, косвенно, идеологического наследия Сталина

1958 — в Аммане Иордания и Ирак подписали договор об объединении двух королевств, во главе которого стал король Ирака Фейсал II

1966 — в Москве писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль приговорены, соответственно, к семи и пяти годам заключения за антисоветскую пропаганду

1967 — в Мехико подписан договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке

1972 — стартовала к Луне советская автоматическая станция "Луна-20". Через 11 дней она доставит на Землю лунный грунт

1978 — английская группа Dire Straits начала в Лондоне запись своего первого альбома.

1989 — аятолла Хомейни заочно приговорил иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу "Сатанинские стихи".

1990 — "Вояджер-1" сделал фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км.

1992 — установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной.

1993 — Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.

1993 — на первых всенародных выборах президента Литвы победил бывший председатель Компартии республики Альгирдас Бразаускас.

2004 — в результате обрушения кровли в московском "Трансвааль-парке" погибли 28 человек и более 100 пострадали.

2005 — в Ливане в результате теракта убит бывший премьер-министр Рафик Харири.

2005 — трое работников PayPal основали видеохостинг YouTube.

Именинники 14 февраля

Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

