Что подарить на День святого Валентина мужчине: практичные идеи

День святого Валентина – это не только праздник влюбленных, но и по меньшей мере несколько дней тяжелых раздумий, что подарить близкому человеку. Если именно сейчас вы ищете подарок своему мужчине и не можете ничего хорошего придумать, то этот материал именно для вас.

Видео дня

OBOZ.UA собрал несколько интересных рекомендаций условно мужских подарков на Валентинов день. Условно, потому что большинство из них понравятся также и женщинам. При составлении списка мы ориентировались в первую очередь на практичность.

Портативная зарядная станция

В наших реалиях это уже не просто техника, а гарантия спокойствия и горячего кофе. Небольшая EcoFlow или Bluetti вытянет и ноутбук для работы, и старлинк, а более мощная справится даже с холодильником, пусть и не очень большим.

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Девайс позволяет создать собственный вакуум тишины посреди шумного офиса или транспорта. Это идеальный способ сосредоточиться на любимом подкасте или музыке, не отвлекаясь на мир вокруг.

Умный трекер для вещей

Хватит шутить о том, что мужчины никогда ничего не могут найти, даже если вещь лежит на видном месте. Если ваш любимый постоянно ищет ключи, кошелек или рюкзак, трекер станет спасением для его нервных клеток. Любая потерянная вещь найдется с помощью смартфона за считанные секунды.

Беспроводной компрессор для шин

Компактный гаджет, который сам накачает колеса до нужного давления и автоматически остановится. Больше никаких манометров и грязных рук возле стационарных подкачек на заправках. Будет полезным не только владельцам авто, но и мотоциклистам и велосипедистам.

Качественный фонарь на магните

Светит такая лампа довольно ярко, а прицепить ее можно к любой металлической поверхности, даже абсолютно гладкой. Пригодится и во время отключений дома, и в темном гараже.

Картхолдер с защитой от считывания (RFID)

Тонкий, стильный и безопасный – такой аксессуар занимает минимум места в кармане и блокирует попытки мошенников дистанционно снять деньги с карточек.

Термокружка

Термос – это хорошо, но к нему нужна чашка. Из термокружки удобно пить без дополнительной посуды. Качественные модели держат кофе горячим до 6–8 часов, что идеально для длительных поездок или прогулок. А летом они же сохранят напитки ледяными. Главная фишка – термокружки абсолютно герметичны, их можно бросать в рюкзак и не бояться протеканий.

Портативный аэропресс для кофе

Лучший подарок для кофемана, который часто путешествует или бывает в командировках. Позволяет профессионально заварить эспрессо или фильтр-кофе буквально "на коленке" за 2 минуты.

Электрический штопор

Открывает бутылку вина за 5 секунд без всяких усилий и риска сломать пробку. Такой девайс выглядит эффектно и значительно упрощает подготовку к романтическому ужину.

Перкуссионный массажер

Просто магическая штука, которая за 5 минут разбивает зажатые мышцы после спортзала или сидячей работы. Каким бы ни был образ жизни вашего мужчины, применение этой штуковине он точно найдет.

Набор для чистки кроссовок

Если ваш возлюбленный является фанатом спортивной обуви, профессиональные щетки и пена помогут ему держать любимые пары в идеальном состоянии. Такой набор значительно продлевает жизнь обуви и придает уверенности в виде.

Увлажнитель воздуха

Зимой, когда отопление пересушивает все вокруг, это незаменимая вещь для легкого дыхания и здоровой кожи. Дополнительный и не менее важный плюс: увлажненный воздух в спальне помогает уменьшить храп и сделать его не таким громким.

Сумка-органайзер для электроники

Все кабели, павербанки, флешки и наушники наконец-то будут в одном месте, а не разбросаны по рюкзаку. Это настоящий дзен для тех, кто любит порядок в своих гаджетах.

Гамак для ног под рабочий стол

Маленькая, но очень удобная деталь для тех, кто работает удаленно. Или даже в офисе. Такой гамак помогает разгрузить ноги во время долгих рабочих сессий и добавляет немного комфорта в рутину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о научных советах, как безошибочно выбрать идеальный подарок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.