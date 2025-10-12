Какой праздник отмечают 12 октября: все об этом дне

12 октября в украинском календаре – это день, который сочетает глубокие религиозные традиции с рядом важных профессиональных и международных праздников. Это дата, когда верующие чтят память святых мучеников, а украинское общество отдает должное работникам важных сфер, таких как медицина и искусство.

Кроме того, именно на эту дату приходится Всемирный день борьбы с артритом, что привлекает внимание к важной медицинской проблеме. Исторически 12 октября также было ознаменовано событиями мирового значения, от основания Международного Красного Креста до появления культового фильма "Терминатор".

Какой праздник сегодня

День свободомыслия (Freethought Day)

Международный день крика в момент разочарования

Неделя наук о Земле (Earth Science Week)

Всемирный день биометрии (World Biometrics Day)

День Колумба (Columbus Day)

Национальный день Королевства Испании Национальный день Королевства Испании

Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине

Всемирный день борьбы с артритом

День художника Украины

День профессиональных союзов Украины

День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Какой церковный праздник 12 октября

12 октября православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника — христиан, пострадавших за веру в Иисуса Христа во времена гонений на христиан в Римской империи.

Согласно церковному преданию, Пров, Тарах и Андроник были схвачены и приведены на суд, где их пытались заставить отречься от христианства и принести жертву языческим богам. Несмотря на угрозы и жестокие пытки, мужчины твердо заявили: "Христианин я, потому что это имя мне лучше имени, данного мне родителями". Их вера оставалась непоколебимой, что вызвало гнев у правителя.

После жестоких пыток мучеников бросили в амфитеатр, где на них выпустили диких зверей. Но, по преданию, животные не задели узников — знак Божьего присутствия и защиты. Это еще больше удивило и разгневало мучителей.

Вскоре после этого Пров, Тарах и Андроник были казнены. Их святые мощи похоронили с честью, соблюдая христианские традиции. Верующие сохранили память об их подвиге как пример стойкости, верности Богу и мужества перед лицом смерти.

Исторические события 12 октября

1428 — В ходе Столетней войны англичане начали осаду Орлеана.

1492— Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достиг современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии.

1618 — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами попыталась захватить Москву.

1727 — на Генеральной раде в Глухове Даниила Апостола избрали гетманом Левобережной Украины (по новому стилю).

1860 — Гарибальди Джузеппе Гарибальди провозгласил Виктора Эмануила королем объединенного Королевства Италия.

1863 — В Женеве образован Международный Красный Крест.

1871 — Президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан и приказал арестовать лидеров этой организации.

1863 — В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.

1905 — Норвегия разорвала унию со Швецией и стала независимым королевством.

1917 — Экипаж миноносца "Завидный" поднял Украинский флаг и отказался его спускать.

1920 — в Риге был подписан Договор о перемирии и прелиминарные условия мира, по которому прекращались боевые действия, определялась линия границы в Украине: Сарны-Ривне-Радивилов-р. Збруч. Польская республика обязалась прекратить поддержку вооруженных формирований УНР и Добровольческой армии.

1922 — В Российской СФРР началась двухлетняя денежная реформа — СНК РСФСР принял декрет о чеканке золотых червонцев.

1922 — Семиреченская область РСФСР переименована в Джетисуйскую.

1924 — в составе Украинской ССР основана Молдавская АССР.

1939 — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков приняли декларации, направленные на вхождение края в состав УССР.

1947 — В западных областях Украинской ССР началась самая массовая за послевоенный период депортация украинцев. 1956 — Создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1956 — Создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 1965 — На торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles стали кавалерами Ордена Британской империи.

1966 — с конвейера завода "Коммунар" сошли первые модели "ЗАЗ-966".

1968 — открылись XIX Олимпийские игры в Мехико (Мексика).

1971 — на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Jesus Christ Superstar".

1991 — В Киеве состоялся учредительный съезд Социалистической партии Украины.

1994 — В городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписан полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией.

2002 — В Москве в театральном центре на Дубровке во время спецоперации по уничтожению террористов и освобождению заложников отравлено 128 человек.

2010 — В результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибло 45 человек.

Именинники 12 октября

Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

