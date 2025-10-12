УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 12 октября: все об этом дне

12 октября в украинском календаре – это день, который сочетает глубокие религиозные традиции с рядом важных профессиональных и международных праздников. Это дата, когда верующие чтят память святых мучеников, а украинское общество отдает должное работникам важных сфер, таких как медицина и искусство.

Кроме того, именно на эту дату приходится Всемирный день борьбы с артритом, что привлекает внимание к важной медицинской проблеме. Исторически 12 октября также было ознаменовано событиями мирового значения, от основания Международного Красного Креста до появления культового фильма "Терминатор".

Какой праздник сегодня

  • День свободомыслия (Freethought Day)
  • Международный день крика в момент разочарования
  • Неделя наук о Земле (Earth Science Week)
  • Всемирный день биометрии (World Biometrics Day)
  • День Колумба (Columbus Day)
  • Национальный день Королевства Испании Национальный день Королевства Испании
  • Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине
  • Всемирный день борьбы с артритом
  • День художника Украины
  • День профессиональных союзов Украины
  • День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Какой церковный праздник 12 октября

12 октября православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника — христиан, пострадавших за веру в Иисуса Христа во времена гонений на христиан в Римской империи.

Согласно церковному преданию, Пров, Тарах и Андроник были схвачены и приведены на суд, где их пытались заставить отречься от христианства и принести жертву языческим богам. Несмотря на угрозы и жестокие пытки, мужчины твердо заявили: "Христианин я, потому что это имя мне лучше имени, данного мне родителями". Их вера оставалась непоколебимой, что вызвало гнев у правителя.

После жестоких пыток мучеников бросили в амфитеатр, где на них выпустили диких зверей. Но, по преданию, животные не задели узников — знак Божьего присутствия и защиты. Это еще больше удивило и разгневало мучителей.

Вскоре после этого Пров, Тарах и Андроник были казнены. Их святые мощи похоронили с честью, соблюдая христианские традиции. Верующие сохранили память об их подвиге как пример стойкости, верности Богу и мужества перед лицом смерти.

Исторические события 12 октября

  • 1428 — В ходе Столетней войны англичане начали осаду Орлеана.
  • 1492— Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достиг современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии.
  • 1618 — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами попыталась захватить Москву.
  • 1727 — на Генеральной раде в Глухове Даниила Апостола избрали гетманом Левобережной Украины (по новому стилю).
  • 1860 — Гарибальди Джузеппе Гарибальди провозгласил Виктора Эмануила королем объединенного Королевства Италия.
  • 1863 — В Женеве образован Международный Красный Крест.
  • 1871 — Президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан и приказал арестовать лидеров этой организации.
  • 1863 — В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.
  • 1905 — Норвегия разорвала унию со Швецией и стала независимым королевством.
  • 1917 — Экипаж миноносца "Завидный" поднял Украинский флаг и отказался его спускать.
  • 1920 — в Риге был подписан Договор о перемирии и прелиминарные условия мира, по которому прекращались боевые действия, определялась линия границы в Украине: Сарны-Ривне-Радивилов-р. Збруч. Польская республика обязалась прекратить поддержку вооруженных формирований УНР и Добровольческой армии.
  • 1922 — В Российской СФРР началась двухлетняя денежная реформа — СНК РСФСР принял декрет о чеканке золотых червонцев.
  • 1922 — Семиреченская область РСФСР переименована в Джетисуйскую.
  • 1924 — в составе Украинской ССР основана Молдавская АССР.
  • 1939 — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков приняли декларации, направленные на вхождение края в состав УССР.
  • 1947 — В западных областях Украинской ССР началась самая массовая за послевоенный период депортация украинцев.1956 — Создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
  • 1965 — На торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles стали кавалерами Ордена Британской империи.
  • 1966 — с конвейера завода "Коммунар" сошли первые модели "ЗАЗ-966".
  • 1968 — открылись XIX Олимпийские игры в Мехико (Мексика).
  • 1971 — на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Jesus Christ Superstar".
  • 1991 — В Киеве состоялся учредительный съезд Социалистической партии Украины.
  • 1994 — В городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписан полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией.
  • 2002 — В Москве в театральном центре на Дубровке во время спецоперации по уничтожению террористов и освобождению заложников отравлено 128 человек.
  • 2010 — В результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибло 45 человек.

Именинники 12 октября

Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

