Какой праздник отмечают 12 октября: все об этом дне
12 октября в украинском календаре – это день, который сочетает глубокие религиозные традиции с рядом важных профессиональных и международных праздников. Это дата, когда верующие чтят память святых мучеников, а украинское общество отдает должное работникам важных сфер, таких как медицина и искусство.
Кроме того, именно на эту дату приходится Всемирный день борьбы с артритом, что привлекает внимание к важной медицинской проблеме. Исторически 12 октября также было ознаменовано событиями мирового значения, от основания Международного Красного Креста до появления культового фильма "Терминатор".
Какой праздник сегодня
- День свободомыслия (Freethought Day)
- Международный день крика в момент разочарования
- Неделя наук о Земле (Earth Science Week)
- Всемирный день биометрии (World Biometrics Day)
- День Колумба (Columbus Day)
- Национальный день Королевства Испании Национальный день Королевства Испании
- Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине
- Всемирный день борьбы с артритом
- День художника Украины
- День профессиональных союзов Украины
- День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины
Какой церковный праздник 12 октября
12 октября православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника — христиан, пострадавших за веру в Иисуса Христа во времена гонений на христиан в Римской империи.
Согласно церковному преданию, Пров, Тарах и Андроник были схвачены и приведены на суд, где их пытались заставить отречься от христианства и принести жертву языческим богам. Несмотря на угрозы и жестокие пытки, мужчины твердо заявили: "Христианин я, потому что это имя мне лучше имени, данного мне родителями". Их вера оставалась непоколебимой, что вызвало гнев у правителя.
После жестоких пыток мучеников бросили в амфитеатр, где на них выпустили диких зверей. Но, по преданию, животные не задели узников — знак Божьего присутствия и защиты. Это еще больше удивило и разгневало мучителей.
Вскоре после этого Пров, Тарах и Андроник были казнены. Их святые мощи похоронили с честью, соблюдая христианские традиции. Верующие сохранили память об их подвиге как пример стойкости, верности Богу и мужества перед лицом смерти.
Исторические события 12 октября
- 1428 — В ходе Столетней войны англичане начали осаду Орлеана.
- 1492— Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достиг современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии.
- 1618 — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами попыталась захватить Москву.
- 1727 — на Генеральной раде в Глухове Даниила Апостола избрали гетманом Левобережной Украины (по новому стилю).
- 1860 — Гарибальди Джузеппе Гарибальди провозгласил Виктора Эмануила королем объединенного Королевства Италия.
- 1863 — В Женеве образован Международный Красный Крест.
- 1871 — Президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан и приказал арестовать лидеров этой организации.
- 1863 — В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.
- 1905 — Норвегия разорвала унию со Швецией и стала независимым королевством.
- 1917 — Экипаж миноносца "Завидный" поднял Украинский флаг и отказался его спускать.
- 1920 — в Риге был подписан Договор о перемирии и прелиминарные условия мира, по которому прекращались боевые действия, определялась линия границы в Украине: Сарны-Ривне-Радивилов-р. Збруч. Польская республика обязалась прекратить поддержку вооруженных формирований УНР и Добровольческой армии.
- 1922 — В Российской СФРР началась двухлетняя денежная реформа — СНК РСФСР принял декрет о чеканке золотых червонцев.
- 1922 — Семиреченская область РСФСР переименована в Джетисуйскую.
- 1924 — в составе Украинской ССР основана Молдавская АССР.
- 1939 — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков приняли декларации, направленные на вхождение края в состав УССР.
- 1947 — В западных областях Украинской ССР началась самая массовая за послевоенный период депортация украинцев.1956 — Создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
- 1965 — На торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles стали кавалерами Ордена Британской империи.
- 1966 — с конвейера завода "Коммунар" сошли первые модели "ЗАЗ-966".
- 1968 — открылись XIX Олимпийские игры в Мехико (Мексика).
- 1971 — на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Jesus Christ Superstar".
- 1991 — В Киеве состоялся учредительный съезд Социалистической партии Украины.
- 1994 — В городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписан полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией.
- 2002 — В Москве в театральном центре на Дубровке во время спецоперации по уничтожению террористов и освобождению заложников отравлено 128 человек.
- 2010 — В результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибло 45 человек.
Именинники 12 октября
Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.
