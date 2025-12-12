Какой праздник отмечают 12 декабря: все об этом дне

12 декабря – насыщенный день в календаре, который объединяет церковные чествования, государственные события и международные инициативы. В этот день почитают одного из самых известных раннехристианских святых, отмечают профессиональный праздник украинских военных и говорят о важности глобальной безопасности, медицины и музыкальной индустрии.

Именины сегодня празднуют Даниилы, Денисы, Иваны, Николаи и Сергеи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 декабря

Праздник святого Спиридона, епископа Тримифунтского

Православная церковь 12 декабря чтит святого Спиридона Тримифунтского – епископа, чудотворца и одного из участников Первого Вселенского собора. Святой Спиридон известен как покровитель путешественников, бедных и всех, кто нуждается в помощи. По преданию, он творил многочисленные чудеса – исцелял больных, защищал от беды и помогал людям в сложных жизненных обстоятельствах.

В народном календаре день Спиридона связывают с зимними приметами: считалось, что с этого времени устанавливается настоящая холодная зима, а работу стоит начинать с молитвой к святому о доброй судьбе и защите дома.

День сухопутных войск Украины

Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День сухопутных войск. Эта дата установлена указом президента в 1997 году в знак уважения к военным, которые защищают государство на суше и выполняют самые сложные боевые задачи.

Сухопутные войска играют ключевую роль в современной обороне Украины, особенно в условиях российско-украинской войны. В этот день чествуют мужество, профессионализм и жертвенность украинских воинов.

Международный день саундчека

12 декабря музыкальное сообщество во всем мире отмечает Международный день саундчека – день, посвященный важному этапу подготовки концертов и выступлений. Саундчек – техническая репетиция, которая позволяет настроить звук, микрофоны и аппаратуру, чтобы музыка прозвучала максимально качественно.

Международный день всеобщего медицинского страхования

Еще одно важное празднование – Международный день всеобщего медицинского страхования (Universal Health Coverage Day). Его цель – привлечь внимание правительств и общества к необходимости обеспечить доступ к медицинским услугам для каждого человека, независимо от уровня дохода.

Международный день нейтралитета

12 декабря также отмечают Международный день нейтралитета, основанный ООН в 2017 году. Его цель – подчеркнуть роль нейтральной политики в обеспечении международной безопасности, предотвращении конфликтов и укреплении дипломатии.

Нейтралитет рассматривают как инструмент мира: государства, не участвующие в конфликтах и не поддерживающие военные блоки, способны выступать площадками для переговоров и миротворческих инициатив.

Исторические события 12 декабря

1674 – в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины – "Синопсис".

1764 – российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.

1799 – во Франции Наполеон Бонапарт возглавил страну как первый консул.

1846 – в Марбурге физиолог Карл Людвиг сделал первую запись работы сердца с помощью кимографа.

1901 – итальянский изобретатель Гульельмо Маркони провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи – сигнал буквы "s" азбукой Морзе был передан из Великобритании в Ньюфаундленд (Канада).

1955 – британский инженер Кристофер Кокерелл запатентовал первое судно на воздушной подушке.

1979 – политбюро ЦК КПСС постановило ввести советские войска в Афганистан.

2007 – Национальный Совет Словацкой Республики принял Декларацию, которой осуждает Голодомор 1932-1933 в Украине как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом.

2008 – Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Кто родился 12 декабря

1731 – Эразм Дарвин, британский врач, натуралист, изобретатель и поэт.

1821 – Гюстав Флобер, французский писатель.

1863 – Эдвард Мунк, норвежский художник, график.

1890 – Андрей Мельник, украинский государственный военный и политический деятель, полковник Армии УНР, соучредитель Сечевых Стрельцов, Стрелецкой Рады, Украинской военной организации, первый краевой команданте УВО, и член сеньората УВО и Председатель сената ОУН.

1915 – Фрэнк Синатра, американский актер и певец.

1928 – Леонид Быков, украинский актер, режиссер и сценарист, народный артист УССР, лауреат Шевченковской премии (1977).

В этот день умерли:

1635 – Иван Сулима, казацкий предводитель, гетман, организатор походов против турок и татар.

1999 – Джозеф Геллер, американский писатель-сатирик, сценарист, драматург.

2002 – Николай Амосов, украинский ученый основоположник сердечной хирургии, биологической, медицинской и психологической кибернетики в Украине, основатель украинской школы кардиохирургов.

2007 – Айк Тернер, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-н-ролла.

