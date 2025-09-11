Какой праздник отмечают 11 сентября: церковный календарь и памятные даты

11 сентября православные верующие чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской. В мире сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября и отмечают Всемирный день борьбы с терроризмом. Также сегодня – День памяти о библиотеках.

Это возможность одновременно задуматься над духовным наследием, современными вызовами безопасности и сохранением культурной памяти. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 сентября

День памяти святой преподобной Феодоры Александрийской

В православном церковном календаре в этот день почитают святую преподобную Феодору Александрийскую. Она жила в IV веке, выбрала монашеский путь и прославилась смирением и покаянием. Ее жизненная история стала примером духовной силы, отказа от земных соблазнов и стремления к искренней вере.

Всемирный день борьбы с терроризмом

На международном уровне 11 сентября закрепилось как день борьбы с терроризмом. Дата неслучайна – именно в этот день в 2001 году мир всколыхнули террористические атаки в США, унесшие тысячи жизней. С тех пор страны подчеркивают необходимость глобального сотрудничества в противодействии террористическим угрозам и чествовании памяти жертв.

День памяти библиотек

В Украине 11 сентября также отмечают День памяти библиотек. Это повод задуматься над ролью библиотек в сохранении культуры и знаний. В разные времена библиотеки уничтожали войны, пожары и цензура, и эта дата напоминает о важности их защиты и восстановления.

Исторические события 11 сентября

9 – битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией. Римская империя потерпела большое поражение, устанавливается как граница между империей и так называемыми варварами в течение ближайших четырехсот лет.

1565 – османские войска отступили с Мальты, прекратив Великую осаду Мальты.

1888 – на открытии промышленной выставки в Торонто проведена первая в мире запись человеческого голоса.

1927 – землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии.

1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.

1973 – военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета. Прекращение проекта Сайберсин.

1993 – в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932–1933 гг.

1997 – Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.

2001 – террористический акт 11 сентября 2001 года.

2011 – Национальный мемориал и музей 11 сентября открылся к 10-й годовщине терактов 11 сентября.

2012 – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибло 315 человек.

Кто родился 11 сентября

1700 – Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор известного гимна "Правь, Британия, морями".

1862 – О. Генри, американский писатель, мастер жанра рассказа.

1864 – Павел Грабовский, украинский поэт-лирик, публицист, переводчик.

1877 – Джеймс Хопвуд Джинс, британский астроном, физик и математик.

1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, один из ключевых английских писателей начала ХХ века.

1907 – Александр Богородский, украинский и советский астроном

1978 – Ин-Грид, итальянская певица.

В этот день умерли:

1530 – Константин Острожский, военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, Великий Гетман Литовский

1661 – Ян Фейт, фламандский художник и гравер.

1768 – Жозеф-Никола Делиль, французский астроном и картограф.

1910 – Луи Буссенар, французский писатель.

1971 – Никита Хрущев, советский государственный деятель, герой Советского Союза.

2017 – Питер Холл, выдающийся английский театральный, оперный и кинорежиссер, награжденный Орденом Британской империи.

