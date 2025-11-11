Какой праздник отмечают 11 ноября: все об этом дне

11 ноября – день, сочетающий память и вдохновение, традицию и современность. Это дата, когда вспоминают героев прошлого, поддерживают детей и науку, а также напоминают о человечности, ответственности и внутренней свободе. Православные верующие чтят святого преподобного исповедника Феодора Студита.

Видео дня

В мире отмечают День младшего читателя, День холостяка, Международную неделю науки и мира, Всемирный день сирот, День памяти погибших в Первой мировой войне. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 ноября

День памяти святого преподобного исповедника Феодора Студита

В православном календаре 11 ноября почитают преподобного исповедника Феодора Студита – одного из самых известных духовных наставников и церковных реформаторов Византии.

Он жил в VIII–IX веках, возглавлял знаменитое Студийское монастырское братство в Константинополе, был борцом против иконоборчества и известен своими трудами о монашеской жизни. Теодор Студит считается покровителем монашеских общин, труда и духовной дисциплины.

День младшего читателя

В Украине 11 ноября отмечают День младшего читателя – праздник, который призван поощрять детей к чтению. В библиотеках в этот день проводят книжные утренники, встречи с писателями, интерактивные чтения и тематические викторины. Цель праздника – поддержать любовь к книге с самого раннего возраста и напомнить, что чтение формирует мышление, воображение и эмоциональный интеллект.

День холостяка

11 ноября также имеет современный и неофициальный праздник – День холостяка. Его начали в Китае в конце 1990-х годов, а позже он превратился во всемирный феномен благодаря онлайн-торговле.

Дата 11.11 символизирует единицы – людей, которые пока не в отношениях. Сегодня этот день считается праздником самодостаточности, свободы выбора и юмора.

Международная неделя науки и мира

Начиная с 1986 года, в ноябре проходит Международная неделя науки и мира, основанная Генеральной Ассамблеей ООН. Ее цель – привлечь внимание к роли науки в обеспечении мира, устойчивого развития и международного сотрудничества.

В этот период университеты, научные центры и общественные организации проводят лекции, семинары и дискуссии об ответственности ученых перед человечеством.

Всемирный день сирот

11 ноября отмечается также Всемирный день сирот (World Orphans Day), основанный Международным благотворительным фондом Stars Foundation. Праздник призван напомнить о миллионах детей, потерявших родителей, и призвать общество поддерживать благотворительные инициативы, обеспечивающие им заботу, образование и будущее.

День памяти погибших в Первой мировой войне

Во многих странах мира, в частности в Европе и Северной Америке, 11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне (Remembrance Day или Armistice Day).

Именно в этот день 1918 года было подписано Компьенское перемирие между Антантой и Германией, что ознаменовало завершение боевых действий. Традиционным символом памяти является красный мак, который носят на одежде в память о павших солдатах.

Исторические события 11 ноября

1830 – провозглашено государство Бельгия.

1909 – началось строительство главной базы ВМС США на Перл-Харборе.

1918 – около 5 часов утра в штабном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписано Компьенское перемирие, означавшее капитуляцию Германской империи и конец Первой мировой войны.

1930 – запатентован газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда.

1940 – в концлагере Дахау казнены 55 польских интеллигентов – первая массовая казнь в Дахау

1952 – В Калифорнии продемонстрировано действие первого видеомагнитофона.

1972 – США закрыли свою последнюю военную базу в Республике Вьетнам.

1973 – Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.

1978 – Министерство образования УССР издало директиву: "Совершенствовать изучение русского языка в общеобразовательных школах республики" (усиление русификации).

1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.

1990 – вступила в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

2022 – освобождение Херсона от российской оккупации.

Кто родился 11 ноября

1050 – Генрих IV, император Священной Римской империи.

1835 – Маттиас Йокумссон, национальный поэт Исландии и автор исландского государственного гимна.

1922 – Курт Воннегут, американский писатель-фантаст.

1962 – Деми Мур, американская актриса.

1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер, кинопродюсер, лауреат премии "Оскар".

В этот день умерли:

1855 – Серен Кьеркегор, датский философ и теолог, основоположник экзистенциализма.

1946 – Николай Бурденко, выдающийся хирург украинского происхождения, один из создателей нейрохирургии, первый президент Академии медицинских наук СССР.

1973 – Арттури Илмари Виртанен, финский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

2005 – Питер Друкер, американский экономист австрийского происхождения, который считается отцом современной теории менеджмента.

2007 – Делберт Манн, американский режиссер кино и телевидения. Получил премию "Оскар" за дебютный фильм "Марти". Режиссер фильмов "Любовь под вязами", "Джейн Эйр", "На западном фронте без перемен".

OBOZ.UA предлагает узнать, когда отмечается Светлое Воскресенье Христово в 2026-2033 годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.