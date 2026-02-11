Какой праздник отмечают 11 февраля в Украине: все об этом дне

11 февраля – день, в котором переплетаются государственные традиции, церковная память и события мирового масштаба. Эта дата напоминает о вкладе людей в науку, культуру и гуманитарные ценности, а также о важности заботы и солидарности с теми, кто нуждается в помощи.

В календаре 11 февраля собраны как официальные международные инициативы, так и символические праздники, отражающие различные сферы жизни общества. В Украине этот день имеет особое значение и в духовном, и в историческом измерениях. Именно 11 февраля произошли события, которые повлияли на развитие государств, науки и искусства.

Рассказываем, какие праздники отмечают в этот день, кого чтит церковь и чем запомнился 11 февраля в истории.

Праздники в Украине и мире

Международный день женщин и девушек в науке

Всемирный день больного

День основания государства в Японии

День работников органов ЗАГСа

День белой рубашки

Европейский день службы экстренного вызова 112

День Независимости государства-города Ватикан

Церковный праздник 11 февраля

Верующие 11 февраля чтят память благоверного князя Всеволода Мстиславича, который в святом Крещении получил имя Гавриил. Будучи внуком Владимира Мономаха, он долгое время развивал Новгородскую землю, основав там величественный Георгиевский собор и первый в городе храм в честь святого Иоанна Предтечи. Несмотря на политические испытания и изгнание, князь прославился как справедливый правитель, глубоко верующий человек и защитник обездоленных.

События 11 февраля

660 до н. э. — согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны.

55 — Тиберий Клавдий Цезарь Британик, сын римского императора Клавдия, был отравлен Нероном, с помощью знаменитой отравительницы Локусты.

244 — В Месопотамии, по приказу Филиппа Араба, тайно убит римский император Гордиан III.

435 — Африканские завоевания вандалов Гейзериха были признаны по мирному договору императором Валентинианом III. Вандалы получили во владение восточную Мавританию с частью Нумидии, но обязались взамен платить ежегодную дань империи и защищать границы от берберов как федераты. Гейзерих отдал заложником в Рим своего сына Гунериха, который вскоре вернулся.

1115 — Восстание рейнских и вестфальских князей: император Священной Римской империи Генрих V был побежден в битве при Вельфесгольце, у Вельфского леса на реке Виппер под Мансфельдом.

1234 — Во время походов немецких крестоносцев, целью которых было завоевание и насильственная христианизация балтийских племен (куршей, ливов и т. д.), создано независимое духовное княжество Курляндское епископство. Столицей епископии стал г. Пилтене (ранее нем. Пильтен).

1573 — Гугенотские войны: католические войска начинают осаду Ла-Рошели.

1626 — Негус Эфиопии Сусниосе и патриарх Альфонсо Мендес объявляют о подчинении эфиопской православной церкви Риму и провозглашении католицизма государственной религией.

1659 — Датско-шведская война: шведы делают неудачный штурм Копенгагена.

1695 — Польско-турецкая война: великий коронный гетман Станислав Ян Яблоновский отражает татарский набег на Львов и полностью разбивает татарские части Шебас-Гирея.

1727 — Англо-испанская война: началась осада Гибралтара.

1809 — Роберт Фултон запатентовал пароход.

1826 — математик Николай Лобачевский публично сообщил о создании неевклидовой геометрии.

1826 — основан Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет).

1830 — создана Малороссийская комиссия по производству сахара.

1852 — Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома "Мертвых душ".

1865 — Чарльз Лютувидж Доджсон придумал себе псевдоним "Льюис Кэррол".

1878 — опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания).

1889 — принята конституция Японии, согласно которой создан двухпалатный парламент, но верховная власть осталась за императором.

1894 — общее собрание во Львове положило начало рождению первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол".

1922 — в Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина

1928 — открылись II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, (Швейцария).

1929 — между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен суверенным государством, действующим на основе теократии

1945 — в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция — вершинная дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.

1949 — менору утвердили как герб Израиля.

1950 — ЦК КП(б)У принял постановление о журнале "Днепр", в котором были трафаретные обвинения в антинародности, формализме и т.д.

1953 — премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пен".

1963 — в Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились в высшие органы государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.

1963 — "The Beatles" записали свой первый альбом "Please Please Me".

1964 — "The Beatles" дали свой первый концерт в Вашингтоне.

1965 — женитьба Ринго Старра (на свадьбе присутствовали Джон Леннон и Джордж Харрисон).

1979 — в Иране победила исламская революция.

1989 — состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь — Всеукраинское общество "Просвита" имени Тараса Шевченко).

1990 — Нельсон Мандела вышел из тюрьмы после 27-летнего заключения.

1990 — Крымский областной исполнительный комитет принял решение о запрете предоставления земельных участков крымским татарам.

1992 — Республика Ботсвана признала независимость Украины.

2004 — Бен Хаммерсли в статье для The Guardian изобрел слово "подкастинг".

2011 — президент Египта с 1981 г. Хосни Мубарак ушел в отставку в результате революции.

Именинники 11 февраля

Всеволод, Дмитрий.

