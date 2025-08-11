Какой праздник отмечают 11 августа: все об этом дне

11 августа православные верующие почитают мученика Евпла. Именины сегодня празднуют Александры, Василии, Макары, Максимы, Марки, Федоры.

Видео дня

В мире 11 августа также отмечают День гор. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 августа

Церковный праздник

По новоюлианскому календарю 11 августа почитается святой мученик Евпл (Евпл Сицилийский). Он был диаконом в городе Катания на Сицилии и пострадал за веру во Христа во время преследований христиан при императоре Диоклетиане.

Евпл был арестован за проповедь Евангелия, отказался отречься от христианства и после пыток был казнен в 304 году. Его фигура почитается как пример мужества, веры и верности христианскому служению.

Международный День гор (Mountain Day)

11 августа также отмечается Международный День гор (International Mountain Day) – инициатива, которая берет начало в Японии, где этот день признан национальным праздником. Его цель – привлечь внимание к важности горных экосистем, сохранение природы и осознание роли гор в жизни человечества.

Несмотря на то, что в Украине этот праздник не имеет официального статуса, его отмечают экологи, туристические организации и природоохранные активисты, организовывая тематические мероприятия, походы, уборку природных территорий и просветительские акции.

Исторические события 11 августа

1877 – американский астроном Асаф Холл открыл спутник планеты Марс под названием Деймос.

1906 – в Великобритании Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.

1926 – компания "Kodak" объявила о начале работы по созданию цветной кинопленки.

1937 – тайный приказ № 00485 НКВД СССР – начало т. н. Польской операции НКВД, в ходе которой было арестовано 140 тысяч граждан польской национальности, 111 тысяч из которых были убиты.

2003 – украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии.

2008 – российские оккупационные войска в ходе войны против Грузии захватили города Сенаки, Зугдиди и Поти.

2016 – Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженных провокаций российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию относительно территориальной целостности Украины.

Кто родился 11 августа

1340 – Феофан Грек, живописец, работавший в Византии и Древней Руси.

1778 – Фридрих Людвиг Ян, основатель современной спортивной гимнастики.

1858 – Христиан Эйкман, голландский физик, открыл витамин B1, Нобелевский лауреат

1889 – Александр Шульгин, украинский общественно-политический деятель, дипломат, министр иностранных дел УНР.

1950 – Стив Возняк, пионер компьютерных технологий, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире Apple I и Apple II (США), соучредитель (вместе со Стивом Джобсом) фирмы Apple.

В этот день умерли:

1680 – Иван Сирко, запорожский кошевой атаман.

1932 – Максимилиан Волошин, поэт и художник украинского происхождения, переводчик, представитель символизма и акмеизма.

1937 – Эдит Уортон, американская романистка, автор коротких рассказов, писательница, драматург и дизайнер.

1996 – Ванга, болгарская предсказательница.

2014 – Робин Уильямс, американский актер, комик, лауреат нескольких "Эмми" и "Грэмми".

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных праздников на август 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.