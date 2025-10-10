Какой праздник отмечают 10 октября: все об этом дне

10 октября – день, когда сочетаются духовные, профессиональные и международные события, посвященные доброте, здоровью, заботе о других и даже кулинарии. В Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии.

В мире сегодня – Всемирный день бездомных, Всемирный день каши, Всемирный день яйца, Всемирный день против смертной казни, Международный день пауков-прыгунов, Всемирный день растительных бургеров, Всемирный день психического здоровья, День инклюзии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 октября

Церковный праздник: мучеников Евлампия и Евлампии

В этот день православная церковь чтит мучеников Евлампия и Евлампию, брата и сестру, которые жили в ІІІ веке в городе Никомидии. За христианскую веру они подверглись преследованиям и мужественно приняли смерть, не отрекшись от своих убеждений. Их подвиг символизирует силу духовной веры, братскую любовь и преданность правде даже перед лицом страданий.

День работников стандартизации и метрологии Украины

В Украине 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии – тех, кто отвечает за точность, измерения и качество в нашей жизни. Именно благодаря этим специалистам мы имеем уверенность в справедливых измерениях – от метров и литров до электрических показателей или промышленных стандартов.

Всемирный день психического здоровья

Одно из главных событий этого дня – Всемирный день психического здоровья. Его цель – напомнить, что забота об эмоциональном состоянии не менее важна, чем о физическом теле. Ежегодно ВОЗ и благотворительные организации призывают обращать внимание на психологическое благополучие, разрушать стереотипы о психических расстройствах и поддерживать людей, нуждающихся в помощи.

Всемирный день против смертной казни

10 октября также отмечается Всемирный день против смертной казни – дата, призывающая общества во всем мире переосмыслить наказание самого высокого уровня. Правозащитники напоминают: право на жизнь – неотъемлемое, и каждое государство должно стремиться к гуманности и справедливости.

День инклюзии

День инклюзии посвящен равным возможностям для всех людей, независимо от физических, умственных или социальных особенностей. Его цель – формирование общества, где каждый может реализовать свой потенциал, быть услышанным и иметь равный доступ к образованию, труду, досугу.

Всемирный день бездомных

Это важная возможность обратить внимание на проблему людей, которые потеряли жилье, и поддержать инициативы помощи.

Необычные праздники

Всемирный день каши – прекрасная возможность вспомнить о пользе традиционного блюда, что с детства ассоциируется с теплом и уютом.

Всемирный день яйца – символ здорового питания и универсального продукта.

Всемирный день растительных бургеров – современный праздник для тех, кто выбирает экологический и здоровый образ жизни.

Международный день пауков-прыгунов – шуточная, но познавательная дата, напоминающая об удивительном многообразии живой природы.

Исторические события 10 октября

732 – битва при Пуатье.

1932 – в Запорожье запустили ДнепроГЭС.

1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.

1933 – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft. На упаковке эффект чистки объясняли "силой чудо-молекул, которые высасывают грязь из тканей". Производители порошка были спонсорами многосерийных радиопьес, которые из-за этого прозвали "мыльными".

1939 – под давлением СССР Литва подписала Советско-литовский договор о взаимопомощи, который сделал возможным дальнейшую оккупацию этой страны.

1940 – в Кракове создали Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.

1943 – Джордж Оруэлл, английский писатель впервые употребил термин "Холодная война" (эссе "Вы и атомная бомба").

1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия Р-1, созданная под руководством Сергея Королева.

1963 – вступил в силу международный Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1964 – в Токио начались XVIII Олимпийские игры.

2022 – Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины, многие города остались без света; погибли десятки людей.

Кто родился 10 октября

1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1861 – Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.

1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед.

1892 – Иво Андрич, сербский писатель.

1930 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.

1982 – Святослав Паламар, офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины.

1985 – Юрий Писарь, украинский художник.

В этот день умерли:

1659 – Абель Тасман, голландский мореплаватель, исследователь австралийских морей.

1825 – Дмитрий Бортнянский, выдающийся украинский композитор, певец, дирижер.

1835 – Устим Кармелюк, руководитель повстанческого движения на Подолье против национального и социального гнета в 1813–1835.

1963 – Эдит Пиаф, знаменитая французская певица и актриса, одна из самых известных эстрадных певиц мира.

2004 – Кристофер Рив, американский актер кино.

