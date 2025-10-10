Какой праздник отмечают 10 октября: все об этом дне
10 октября – день, когда сочетаются духовные, профессиональные и международные события, посвященные доброте, здоровью, заботе о других и даже кулинарии. В Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии.
В мире сегодня – Всемирный день бездомных, Всемирный день каши, Всемирный день яйца, Всемирный день против смертной казни, Международный день пауков-прыгунов, Всемирный день растительных бургеров, Всемирный день психического здоровья, День инклюзии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 октября
Церковный праздник: мучеников Евлампия и Евлампии
В этот день православная церковь чтит мучеников Евлампия и Евлампию, брата и сестру, которые жили в ІІІ веке в городе Никомидии. За христианскую веру они подверглись преследованиям и мужественно приняли смерть, не отрекшись от своих убеждений. Их подвиг символизирует силу духовной веры, братскую любовь и преданность правде даже перед лицом страданий.
День работников стандартизации и метрологии Украины
В Украине 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии – тех, кто отвечает за точность, измерения и качество в нашей жизни. Именно благодаря этим специалистам мы имеем уверенность в справедливых измерениях – от метров и литров до электрических показателей или промышленных стандартов.
Всемирный день психического здоровья
Одно из главных событий этого дня – Всемирный день психического здоровья. Его цель – напомнить, что забота об эмоциональном состоянии не менее важна, чем о физическом теле. Ежегодно ВОЗ и благотворительные организации призывают обращать внимание на психологическое благополучие, разрушать стереотипы о психических расстройствах и поддерживать людей, нуждающихся в помощи.
Всемирный день против смертной казни
10 октября также отмечается Всемирный день против смертной казни – дата, призывающая общества во всем мире переосмыслить наказание самого высокого уровня. Правозащитники напоминают: право на жизнь – неотъемлемое, и каждое государство должно стремиться к гуманности и справедливости.
День инклюзии
День инклюзии посвящен равным возможностям для всех людей, независимо от физических, умственных или социальных особенностей. Его цель – формирование общества, где каждый может реализовать свой потенциал, быть услышанным и иметь равный доступ к образованию, труду, досугу.
Всемирный день бездомных
Это важная возможность обратить внимание на проблему людей, которые потеряли жилье, и поддержать инициативы помощи.
Необычные праздники
Всемирный день каши – прекрасная возможность вспомнить о пользе традиционного блюда, что с детства ассоциируется с теплом и уютом.
Всемирный день яйца – символ здорового питания и универсального продукта.
Всемирный день растительных бургеров – современный праздник для тех, кто выбирает экологический и здоровый образ жизни.
Международный день пауков-прыгунов – шуточная, но познавательная дата, напоминающая об удивительном многообразии живой природы.
Исторические события 10 октября
- 732 – битва при Пуатье.
- 1932 – в Запорожье запустили ДнепроГЭС.
- 1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.
- 1933 – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft. На упаковке эффект чистки объясняли "силой чудо-молекул, которые высасывают грязь из тканей". Производители порошка были спонсорами многосерийных радиопьес, которые из-за этого прозвали "мыльными".
- 1939 – под давлением СССР Литва подписала Советско-литовский договор о взаимопомощи, который сделал возможным дальнейшую оккупацию этой страны.
- 1940 – в Кракове создали Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.
- 1943 – Джордж Оруэлл, английский писатель впервые употребил термин "Холодная война" (эссе "Вы и атомная бомба").
- 1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия Р-1, созданная под руководством Сергея Королева.
- 1963 – вступил в силу международный Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
- 1964 – в Токио начались XVIII Олимпийские игры.
- 2022 – Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины, многие города остались без света; погибли десятки людей.
Кто родился 10 октября
- 1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.
- 1861 – Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.
- 1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед.
- 1892 – Иво Андрич, сербский писатель.
- 1930 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.
- 1982 – Святослав Паламар, офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины.
- 1985 – Юрий Писарь, украинский художник.
В этот день умерли:
- 1659 – Абель Тасман, голландский мореплаватель, исследователь австралийских морей.
- 1825 – Дмитрий Бортнянский, выдающийся украинский композитор, певец, дирижер.
- 1835 – Устим Кармелюк, руководитель повстанческого движения на Подолье против национального и социального гнета в 1813–1835.
- 1963 – Эдит Пиаф, знаменитая французская певица и актриса, одна из самых известных эстрадных певиц мира.
- 2004 – Кристофер Рив, американский актер кино.
