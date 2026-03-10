Какой праздник отмечают 10 марта в Украине: все об этом дне

10 марта в Украине и мире отмечают ряд важных событий и памятных дат. Этот день связан с чествованием выдающихся исторических фигур, государственными символами и международными инициативами.

Для украинцев дата имеет особое значение, ведь именно 10 марта чтят память великого поэта и мыслителя Тараса Шевченко, а также отмечают День Государственного гимна Украины. Кроме этого, в мире в этот день проходят необычные тематические праздники и вспоминаются важные исторические события разных лет.

Праздники в Украине и мире

День памяти Тараса Шевченко

День Государственного гимна Украины

День Марио (Mario Day)

Международный день парика (International Wig Day)

Международный день удивительности (International Day of Awesomeness)

Международный день женщин-судей

Международный день волынки

Церковный праздник 10 марта

10 марта Церковь чтит память святого мученика Кодрата и его сподвижников, среди которых Киприан, Анект и Крискент, принявших смерть за христианскую веру в Коринфе в III веке. Согласно церковному преданию, святой Кодрат вырос в пустыне, где научился врачеванию и молитве, а во время обрезаний Деция он мужественно выдержал пытки и вдохновил своих друзей не отрекаться от Христа даже перед лицом казни.

События этого дня

1098 — Балдуин I принял титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев.

1535 — корабли Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова.

1801 — в Англии, Шотландии и Уэльсе проведена первая перепись населения.

1813 — прусский король Фридрих-Вильгельм III учредил награду "Железный Крест" в знак признания заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации.

1830 — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость.

1862 — в США вошли в обращение первые бумажные деньги.

1865 — песня "Ще не вмерла Украина" впервые публично прозвучала в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.

1876 — Александер Грэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть").

1878 — в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Вовк и А. Ляхоцкий издали карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

1905 — поражением России закончилась Мукденская битва, самая масштабная боевая операция, которая происходила до Первой мировой войны.

1906 — в Британии открыта линия Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена.

1910 — в Китае запрещено рабство.

1910 — первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио".

1943 — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибыл в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки.

1943 — начались работы по созданию ядерного оружия в СССР.

1945 — состоялась бомбардировка Токио, самый кровавый авианалет в истории войн.

1952 — государственный переворот на Кубе во главе с Фульхенсио Батистой.

1959 — начало Тибетского восстания местных жителей против китайских властей.

1975 — в Москве на хоккейном матче СССР-Канада в давке за жевательные резинки погиб 21 болельщик, 25 пострадавших;

1976 — полька Кристина Хойновская начала первое женское кругосветное одиночное плавание.

1990 — появился первый в Киеве приход УАПЦ. Благодаря этнологу Лидии Орел для него предоставили церковь святого архистратига Михаила в Музее народной архитектуры и быта Украины.

1992 — Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества. Начало существования оркестра Почетного караула Президентского полка Украины.

2006 — открылись IX Зимние Паралимпийские игры в Турине, Италия.

Именинники 10 марта

Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

