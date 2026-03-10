Какой праздник отмечают 10 марта в Украине: все об этом дне
10 марта в Украине и мире отмечают ряд важных событий и памятных дат. Этот день связан с чествованием выдающихся исторических фигур, государственными символами и международными инициативами.
Для украинцев дата имеет особое значение, ведь именно 10 марта чтят память великого поэта и мыслителя Тараса Шевченко, а также отмечают День Государственного гимна Украины. Кроме этого, в мире в этот день проходят необычные тематические праздники и вспоминаются важные исторические события разных лет.
Праздники в Украине и мире
- День памяти Тараса Шевченко
- День Государственного гимна Украины
- День Марио (Mario Day)
- Международный день парика (International Wig Day)
- Международный день удивительности (International Day of Awesomeness)
- Международный день женщин-судей
- Международный день волынки
Церковный праздник 10 марта
10 марта Церковь чтит память святого мученика Кодрата и его сподвижников, среди которых Киприан, Анект и Крискент, принявших смерть за христианскую веру в Коринфе в III веке. Согласно церковному преданию, святой Кодрат вырос в пустыне, где научился врачеванию и молитве, а во время обрезаний Деция он мужественно выдержал пытки и вдохновил своих друзей не отрекаться от Христа даже перед лицом казни.
События этого дня
- 1098 — Балдуин I принял титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев.
- 1535 — корабли Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова.
- 1801 — в Англии, Шотландии и Уэльсе проведена первая перепись населения.
- 1813 — прусский король Фридрих-Вильгельм III учредил награду "Железный Крест" в знак признания заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации.
- 1830 — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость.
- 1862 — в США вошли в обращение первые бумажные деньги.
- 1865 — песня "Ще не вмерла Украина" впервые публично прозвучала в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.
- 1876 — Александер Грэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть").
- 1878 — в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Вовк и А. Ляхоцкий издали карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
- 1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.
- 1905 — поражением России закончилась Мукденская битва, самая масштабная боевая операция, которая происходила до Первой мировой войны.
- 1906 — в Британии открыта линия Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена.
- 1910 — в Китае запрещено рабство.
- 1910 — первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио".
- 1943 — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибыл в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки.
- 1943 — начались работы по созданию ядерного оружия в СССР.
- 1945 — состоялась бомбардировка Токио, самый кровавый авианалет в истории войн.
- 1952 — государственный переворот на Кубе во главе с Фульхенсио Батистой.
- 1959 — начало Тибетского восстания местных жителей против китайских властей.
- 1975 — в Москве на хоккейном матче СССР-Канада в давке за жевательные резинки погиб 21 болельщик, 25 пострадавших;
- 1976 — полька Кристина Хойновская начала первое женское кругосветное одиночное плавание.
- 1990 — появился первый в Киеве приход УАПЦ. Благодаря этнологу Лидии Орел для него предоставили церковь святого архистратига Михаила в Музее народной архитектуры и быта Украины.
- 1992 — Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества. Начало существования оркестра Почетного караула Президентского полка Украины.
- 2006 — открылись IX Зимние Паралимпийские игры в Турине, Италия.
Именинники 10 марта
Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.
