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Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне

Алина Милсент
Новости. Общество
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Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне
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10 июня объединяет церковную память, современные международные инициативы и важные исторические события. В церковном календаре в этот день чествуют священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Также 10 июня отмечают Всемирный день франчайзинга – событие, связанное с развитием бизнеса, предпринимательства и современных моделей сотрудничества между компаниями. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 июня

Священномученика Тимофея

10 июня в церковном календаре чествуют священномученика Тимофея, епископа Прусского. Его вспоминают как христианского святого, который остался верным своим убеждениям и принял мученическую смерть за веру. Такие дни в церковном календаре обычно посвящены памяти людей, которые стали примером духовной стойкости, мужества и преданности.

Всемирный день франчайзинга

Также 10 июня отмечают Всемирный день франчайзинга. Этот праздник связан с развитием предпринимательства, бизнес-партнерства и современных экономических моделей. Франчайзинг позволяет предпринимателям работать под уже известным брендом, используя готовую бизнес-модель, стандарты, опыт и поддержку компании-франчайзера.

Этот день может быть особенно важным для владельцев бизнеса, инвесторов, менеджеров, маркетологов и тех, кто только планирует открыть собственное дело. Всемирный день франчайзинга напоминает о роли партнерства, доверия и системного подхода в бизнесе. Ведь успешная франшиза – это не только узнаваемое название, но и четкие правила, качество услуг, репутация и взаимная ответственность между сторонами.

Исторические события 10 июня

  • 978 – князь Владимир сел на киевский престол.
  • 1936 – в СССР создана киностудия "Союзмультфильм".
  • 1943 – американский предприниматель Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретенную венгром Ласло Биро.
  • 1964 – в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1967 – СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем, которые были восстановлены лишь в 1991 году.
  • 1984 – американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.
  • 1999 – в результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины в Югославии на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто отмечает День ангела в июне 2026 года по православному календарю.

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