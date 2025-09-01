Какой праздник отмечают 1 сентября в Украине: все об этом дне

Первый день осени – особая дата в календаре. Для многих он ассоциируется с началом учебного года, но 1 сентября имеет более глубокое церковное и культурное значение. В этот день отмечают ряд народных и международных праздников. Православные верующие чествуют преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского.

В мире отмечают День рыжих котов, День акации, День розового кадилака, День позитивного отношения к акне, Всемирный день написания писем, Международный день приматов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 сентября

Церковные праздники

Преподобный Симеон Столпник – один из самых известных подвижников IV–V века. Он жил в Сирии и прославился тем, что всю жизнь провел на специально построенном столбе, молясь и наставляя паломников. Его образ жизни стал символом необычайной духовной стойкости.

Марфа Каппадокийская – мать Симеона, которую Церковь также почитает за благочестие и жертвенность. Мученицы 40 дев постниц – молодые женщины, которые погибли за христианскую веру, выбрав духовную жизнь и отказавшись от светских радостей. Священномученик Аммун Ираклийский, диакон, также пострадал за веру.

Кроме этого, именно 1 сентября считается началом церковного нового года (индикта). Традиция берет начало из Византии, где индикт был официальным административным годом. В церковной практике эта дата означает начало нового литургического цикла.

Народный праздник: Свадьба Свечи

В Украине в этот день существовал старинный обряд под названием "Свадьба Свечи". В селах изготавливали большую восковую свечу, которую украшали цветами, лентами и вышивками. Свечу освящали в церкви, после чего хранили дома как оберег. Считалось, что она защищает от пожаров, болезней, бедности и ссор в семье.

Свечу зажигали в важные моменты – во время свадьбы, крестин, больших праздников или тяжелых испытаний. Этот обряд символизировал единство общества, очищение и обновление жизни.

Современные и международные праздники

Кроме религиозных и народных традиций, 1 сентября в мире отмечают и ряд оригинальных современных праздников:

День чествования рыжих котов – веселый праздник для владельцев пушистых любимцев с ярким окрасом. Он напоминает, что животные – полноценные члены семьи, а рыжие коты приносят особое тепло и удачу.

День акации – символ чистоты, верности и возрождения. Акацию считают деревом с сильными лечебными и защитными свойствами.

День розового кадиллака – посвящен культовому американскому автомобилю, который стал иконой стиля в середине ХХ века.

День позитивного отношения к акне – инициатива, призывающая преодолеть стереотипы и стыд, связанные с проблемами кожи, и поддержать тех, кто с ними сталкивается.

Всемирный день написания писем – дата, популяризирующая искусство традиционной эпистолярной культуры. В эпоху смартфонов и мессенджеров этот день напоминает об особой ценности рукописных писем.

Международный день приматов – привлекает внимание к защите обезьян и сохранению их естественных сред обитания. Этот день также напоминает о научных исследованиях и важности этического отношения к животным.

Исторические события 1 сентября

1819 – впервые поставлена на сцене Полтавского театра пьеса Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1859 – Кэррингтон и Годжсон независимо открыли вспышки на Солнце.

1898 – открылся Киевский политехнический институт. Идея его создания была высказана еще в 1880 году, но первое собрание учредительного комитета состоялось только в 1896.

1939 – нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война в Европе.

1996 – в Украине введена национальная валюта – гривну.

2001 – наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменено пожизненным заключением.

2004 – в школе № 1 Беслана (РФ) было захвачено в заложники по меньшей мере 1200 детей и взрослых. По официальным данным, нападение осуществлялось 32 чеченцами. В результате неудачной операции российских спецслужб погибло почти 300 заложников.

2006 – в Крыму начал работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR.

2014 – выход украинских сил из Луганского аэропорта во время Войны на востоке Украины.

2023 – Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, Украинская греко-католическая церковь – на григорианский (кроме Пасхалии).

Кто родился 1 сентября

1741 – Жан-Бенуа Шерер (Иоганн-Бенедикт), французский и немецкий историк, автор первой в Западно-Европейской науке монографии по истории Украины. В Украине этот труд опубликован в 1944 году.

1856 – Сергей Виноградский, французский микробиолог, эколог и почвовед украинского происхождения.

1875 – Эдгар Райс Барроуз, американский писатель, автор романов о Тарзане (†1950).

1877 – Фрэнсис Уильям Астон, британский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1922 год

1899 – Ольга Басараб, украинская общественная и политическая деятельница, организатор 1-й женской четы Легиона УСС, разведчица, активистка УВО, связная полковника Евгения Коновальца.

1899 – Джафер Сейдамет Кырымер, крымскотатарский писатель, общественный деятель, один из лидеров и идеологов национально-освободительного движения крымских татар.

1902 – Дирк Брауэр, голландско-американский астроном.

В этот день умерли:

1715 – Людовик XIV (Louis XIV de France), король Франции (1643–1715 гг.) (*1638)

1970 – Франсуа Мориак, французский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1952)

1982 – Гаскелл Карри, американский математик и логик.

