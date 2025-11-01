Какой праздник отмечают 1 ноября в Украине: все об этом дне
1 ноября – день, сочетающий древние церковные традиции и современные международные инициативы. В этот день чествуют святых бессребреников Косму и Дамиана, а также отмечают несколько светских праздников – Всемирный день веганов, Международный день благодарности грумерам, Всемирный день намбата и День ароматических свечей.
Именины празднуют Кузьмы, Дамианы, Иваны, Яковы, Юлианы и Юлии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 1 ноября
Праздник святых чудотворцев Космы и Дамиана
1 ноября православные христиане чтят святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана, врачей из Малой Азии, которые лечили людей безвозмездно. Они не брали платы, считая медицину проявлением любви к ближнему.
Святые стали символом милосердия, служения и духовного исцеления. Их часто называют покровителями врачей, фармацевтов и всех, кто помогает людям в беде.
В народной традиции этот день известен как Кузьминки – время завершения осенних работ и подготовки к зиме. Хозяйки пекли обрядовые блюда, угощали соседей и "призывали добрую зиму".
Всемирный день веганов
Праздник основан Британским веганским обществом в 1994 году – в честь 50-летия организации. Он призван напомнить о важности этического отношения к животным, сохранение природы и пользу растительного питания. Цель – популяризировать веганский образ жизни, предусматривающий отказ от продуктов животного происхождения. Символично 1 ноября открывает Всемирный месяц веганства.
Международный день благодарности грумерам
Это относительно новый праздник, основанный в 2019 году, чтобы выразить благодарность специалистам, которые ухаживают за домашними животными – моют, стригут, подрезают когти, очищают уши и заботятся о комфорте любимцев.
Всемирный день намбата
Праздник, посвященный сохранению редкого австралийского млекопитающего – намбата, который живет только в Западной Австралии и находится под угрозой исчезновения. Намбата еще называют "полосатым муравьедом" – он питается исключительно термитами и имеет очень милую внешность. Праздник основала организация Project Numbat Inc. в 2015 году. Цель – привлечь внимание к охране дикой природы и важности даже самых маленьких ее представителей.
День ароматических свечей
Это теплый и уютный неофициальный праздник, напоминающий о простой радости – зажечь свечу и остановить мгновение. Ароматические свечи создают особую атмосферу спокойствия, гармонии и тепла.
1 ноября – идеальный день, чтобы провести вечер дома, зажечь свечу с любимым ароматом – корицы, ванили, лаванды или хвои – и насладиться моментом.
Исторические события 1 ноября
- 1512 – впервые открыта для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело.
- 1525 – начинается экспедиция Франсиско Писарро в Перу.
- 1604 – в банкетном зале королевского дворца Уайтголл в Лондоне состоялась премьера трагедии Шекспира "Отелло".
- 1781 – в Габсбургской монархии отменено крепостничество.
- 1814 – открылся Венский конгресс (по 9 июня 1815), созванный по инициативе Великобритании, Российской империи, Австрийской империи и Королевства Пруссия после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепления новых границ в Европе.
- 1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.
- 1918 – "Ноябрьский чин" во Львове. Украинцы взяли власть в городе, вскоре была провозглашена ЗУНР.
- 1922 – с отменой власти султаната прекратила свое существование Османская империя.
- 1927 – создан футбольный клуб "Динамо" (Киев).
- 1936 – Бенито Муссолини впервые назвал союз Королевства Италия и Третьего Рейха "осью".
- 1939 – Верховный Совет СССР принимает закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР.
- 1939 – Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Данциг (Гданьск).
- 1945 – Специальная комиссия союзников объявила, что Гитлер мертв.
- 1993 – вступил в силу Маастрихтский договор, в соответствии с которым основан Европейский союз.
Кто родился 1 ноября
- 1636 – Никола Буало, французский поэт, теоретик классицизма.
- 1757 – Антонио Канова, итальянский скульптор, самый значительный представитель классицизма.
- 1871 – Стивен Крейн, американский писатель ("Красная награда доблести", "Мэгги: девушка с улицы", "Открытая лодка").
- 1973 – Зубков Иван Иванович, офицер ВС Украины. Один из "киборгов" Донецкого аэропорта. Герой Украины.
- 1995 – Дмитрий Коцюбайло (псевдоним Да Винчи), украинский доброволец, Герой Украины.
В этот день умерли
- 1888 – Николай Пржевальский, путешественник, географ, археолог, историк украинского происхождения.
- 1894 – Александр III, предпоследний российский император.
- 1903 – Теодор Моммзен, выдающийся немецкий историк, филолог, юрист. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1902 год.
- 1944 – Андрей Шептицкий, митрополит Украинской Греко-Католической Церкви (род. 1865, митрополит 1901–1944).
- 1955 – Дейл Карнеги, американский психолог, педагог и писатель.
- 1964 – Андрей Мельник, украинский государственный, военный и политический деятель. Председатель Провода Украинских Националистов, второй председатель ОУН.
- 1972 – Эзра Паунд, американский поэт-модернист.
- 1993 – Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года.
- 2008 – Жак Пикар, швейцарский океанолог, один из трех людей, кто побывал на дне Марианской впадины.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему День защиты детей в Украине теперь отмечают осенью, а не 1 июня.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.