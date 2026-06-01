Какой праздник отмечают 1 июня: все об этом дне

Первый день лета традиционно богат на различные праздники и знаменательные события. 1 июня в мире отмечают День защиты детей, Всемирный день молока и День родителей, а православные верующие празднуют День Святого Духа.

Видео дня

Эта дата также связана со многими историческими событиями – от появления Супермена до запуска телеканала CNN и важных международных соглашений.

Для украинцев день имеет и духовное значение, ведь в этот день почитают преподобного Агапита Печерского, известного целителя Киевской Руси. Кроме того, 1 июня напоминает о важности семейных ценностей, заботы о здоровье и защиты детей во всем мире.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день молока

Всемирная неделя сердечного ритма

День Святого Духа

День защиты детей

Всемирный день родителей

Всемирный день нарциссического насилия

Всемирный день ответственного туризма

Всемирный день рифа

День подтверждения новогоднего обещания

День ношения платья

День хождения босиком

Церковный праздник 1 июня

В этот день православные чтят День Святого Духа, который традиционно отмечается сразу после Троицы и прославляет третью Ипостась Триединого Бога.

Одновременно молитвенно вспоминают преподобного Агапита Печерского – знаменитого целителя Киевской Руси, который бескорыстно лечил больных с помощью молитвы и трав.

События этого дня

794 – король Карл Великий отказался подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам.

1475 – османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начал осаду Кафы.

1494 – в казначейских отчетах Шотландского королевства зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски. Винокуром был монах Джон Кор.

1533 – коронована Анна Болейн, новая королева-консорт (в браке с английским королем Генрихом VIII).

1652 – началась битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Была одним из важных событий в ходе Хмельниччины и завершилась победой союзников.

1831 – во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.

1845 – зафиксирован рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние длиной 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней.

1893 – в Берлине состоялась премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф".

1919 – началось общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте.

1935 – в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права.

1938 – в США вышел первый номер журнала комиксов "Action Comics", в котором появился персонаж Супермен.

1943 – над Бискайским заливом немцы сбили самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль. На самом же деле это был обычный гражданский самолет, все пассажиры которого погибли, включая британского актера Лесли Говарда.

1946 – по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Румынского королевства (1940–1944) генерал Иона Антонеску.

1958 – во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль стал премьер-министром Франции.

1961 – сингл Элвиса Пресли "Surrender" вышел на первую строчку британского хит-парада.

1964 – группа The Beatles выпустила сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby"

1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" стал "золотым" в Великобритании и США и вышел на первую позицию

1969 – в Канаде на радио и телевидении запрещена реклама табачных изделий.

1980 – начал работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN).

1981 – вышел альбом Джорджа Харрисона "Somewhere in England".

1988 – президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года.

1990 – на экраны США вышел фильм "Вспомнить все" с участием Арнольда Шварценеггера.

1990 – в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении уже имеющихся его арсеналов.

2025 – Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

Именинники 1 июня

Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.

По старому стилю: Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Тамара.

OBOZ.UA предлагает полный перечень именинников в июне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.