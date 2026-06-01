Какой праздник отмечают 1 июня: все об этом дне
Первый день лета традиционно богат на различные праздники и знаменательные события. 1 июня в мире отмечают День защиты детей, Всемирный день молока и День родителей, а православные верующие празднуют День Святого Духа.
Эта дата также связана со многими историческими событиями – от появления Супермена до запуска телеканала CNN и важных международных соглашений.
Для украинцев день имеет и духовное значение, ведь в этот день почитают преподобного Агапита Печерского, известного целителя Киевской Руси. Кроме того, 1 июня напоминает о важности семейных ценностей, заботы о здоровье и защиты детей во всем мире.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день молока
- Всемирная неделя сердечного ритма
- День Святого Духа
- День защиты детей
- Всемирный день родителей
- Всемирный день нарциссического насилия
- Всемирный день ответственного туризма
- Всемирный день рифа
- День подтверждения новогоднего обещания
- День ношения платья
- День хождения босиком
Церковный праздник 1 июня
В этот день православные чтят День Святого Духа, который традиционно отмечается сразу после Троицы и прославляет третью Ипостась Триединого Бога.
Одновременно молитвенно вспоминают преподобного Агапита Печерского – знаменитого целителя Киевской Руси, который бескорыстно лечил больных с помощью молитвы и трав.
События этого дня
- 794 – король Карл Великий отказался подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам.
- 1475 – османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начал осаду Кафы.
- 1494 – в казначейских отчетах Шотландского королевства зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски. Винокуром был монах Джон Кор.
- 1533 – коронована Анна Болейн, новая королева-консорт (в браке с английским королем Генрихом VIII).
- 1652 – началась битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Была одним из важных событий в ходе Хмельниччины и завершилась победой союзников.
- 1831 – во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.
- 1845 – зафиксирован рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние длиной 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней.
- 1893 – в Берлине состоялась премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф".
- 1919 – началось общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте.
- 1935 – в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права.
- 1938 – в США вышел первый номер журнала комиксов "Action Comics", в котором появился персонаж Супермен.
- 1943 – над Бискайским заливом немцы сбили самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль. На самом же деле это был обычный гражданский самолет, все пассажиры которого погибли, включая британского актера Лесли Говарда.
- 1946 – по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Румынского королевства (1940–1944) генерал Иона Антонеску.
- 1958 – во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль стал премьер-министром Франции.
- 1961 – сингл Элвиса Пресли "Surrender" вышел на первую строчку британского хит-парада.
- 1964 – группа The Beatles выпустила сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby"
- 1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" стал "золотым" в Великобритании и США и вышел на первую позицию
- 1969 – в Канаде на радио и телевидении запрещена реклама табачных изделий.
- 1980 – начал работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN).
- 1981 – вышел альбом Джорджа Харрисона "Somewhere in England".
- 1988 – президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года.
- 1990 – на экраны США вышел фильм "Вспомнить все" с участием Арнольда Шварценеггера.
- 1990 – в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении уже имеющихся его арсеналов.
- 2025 – Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации в ходе полномасштабной российско-украинской войны.
Именинники 1 июня
Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера.
По старому стилю: Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Тамара.
OBOZ.UA предлагает полный перечень именинников в июне.
