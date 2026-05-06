Какой праздник 6 мая в Украине: церковный календарь

6 мая в Украине отмечают несколько церковных, профессиональных и международных дат. По новому церковному календарю в этот день чествуют праведного Иова Многострадального и мучеников Варвару, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.

Также сегодня отмечают День пехоты ВСУ, Международный день отказа от диет и Всемирный день хищных растений. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 мая

Церковный праздник

6 мая по новому стилю православные христиане почитают праведного Иова Многострадального. Он считается символом терпения, веры и духовной стойкости перед тяжелыми испытаниями.

Также в этот день вспоминают мучеников Варвару, Вакха, Калимаха, Дионисия и Парфения. Их почитают как христиан, пострадавших за свою веру.

День пехоты ВСУ

6 мая в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник военных, которые выполняют одни из самых тяжелых задач на фронте и часто находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Пехота является основой сухопутных войск. Именно пехотинцы удерживают позиции, участвуют в штурмовых действиях, обороняют населенные пункты и несут значительную боевую нагрузку во время войны.

Международный день отказа от диет

Также 6 мая отмечают Международный день отказа от диет. Его цель – напомнить о важности здорового отношения к собственному телу, безопасного питания и отказа от чрезмерных ограничений.

Этот день не призывает игнорировать здоровье, а наоборот – обращает внимание на то, что жесткие диеты могут вредить организму. Главная идея праздника – поддерживать сбалансированное питание, уважение к себе и реалистичное восприятие внешности.

Всемирный день хищных растений

6 мая также припадает Всемирный день хищных растений. Это необычная дата, посвященная растениям, которые способны ловить насекомых и других мелких существ, чтобы получать дополнительные питательные вещества.

К таким растениям относятся венерина мухоловка, росянки, непентесы и саррацении. Праздник имеет не только познавательное, но и экологическое значение, ведь многие виды хищных растений нуждаются в защите из-за уничтожения природных сред обитания.

Исторические события 6 мая

1889 – в Париже завершили строительство Эйфелевой башни. Впоследствии она стала одним из самых известных символов Франции и всей Европы.

1919 – было объявлено о создании Крымской советской республики.

1953 – американский хирург Джон Гиббон впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце–легкие" во время операции. Это стало важным событием в истории кардиохирургии.

1991 – украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, преодолев высоту 6 метров 7 сантиметров.

1992 – была принята Конституция Республики Крым.

1994 – торжественно открыли тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией, известный как Евротоннель.

2004 – на NBC вышли финальные серии популярного телесериала "Друзья".

2023 – состоялась коронация короля Великобритании Чарльза III.

Именины 6 мая

По новому церковному календарю именины 6 мая празднуют: Дионисий, Парфений, Варвара.

По старому стилю в этот день именины отмечают: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Валерия, Александра, София.

Кто родился 6 мая

1758 – Максимилиан Робеспьер, французский адвокат, лидер и жертва французской революции, идеолог террора.

1856 – Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основоположник психоанализа.

1868 – Гастон Леру, французский писатель.

1961 – Джордж Клуни, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.

1972 – Журавель Юрий Григорьевич, украинский музыкант из Ровно, лидер и вокалист группы От Винта, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист.

2019 – Арчи Маунтбеттен-Виндзор, шестой претендент на престол Великобритании.

В этот день умерли:

1859 – Александер фон Гумбольдт, немецкий ученый-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник, младший брат ученого Вильгельма фон Гумбольдта. Основоположник географии растений.

1910 – Борис Гринченко, украинский писатель и общественный деятель.

1919 – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз.

1949 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы

1952 – Мария Монтессори, итальянский врач, педагог.

1992 – Марлен Дитрих, немецко-американская кинозвезда.

