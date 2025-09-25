Какой праздник 25 сентября в Украине: все об этом дне

Сегодня, 25 сентября, календарь полон значимых событий. Этот день сочетает в себе религиозные праздники, которые чтят память святых, и международные инициативы, посвященные важным общественным вопросам.

От охраны окружающей среды и медицинских достижений до исторических событий, которые изменили мир, — 25 сентября является поводом задуматься над различными аспектами жизни.

Праздник 25 сентября

День внешкольного образования в Украине

Всемирный день квантовой готовности

День дочери (США)

День математических рассказов

Всемирный день моря

День комиксов (США)

Всемирный день фармацевта

Всемирный день легких

Международный день осведомленности об атаксии

Всемирный день мечты

Церковный праздник 25 сентября

25 сентября по православному календарю отмечается день памяти преподобной Евфросинии Александрийской. Она жила в V веке в Египте и происходила из богатой и знатной семьи. Вместо того чтобы выйти замуж, она тайно постриглась в монахи, выдав себя за мужа, чтобы избежать навязанного брака.

В течение 38 лет она служила в мужском монастыре под именем евнуха Измарагда. Ее самоотверженность, вера и покорность стали примером для других. Ее тайна была раскрыта лишь после ее смерти, а ее подвиг остался в памяти как символ непоколебимой веры и преданности Богу.

Исторические события 25 сентября

256 — Марк Клавдий Тацит стал римским императором по решению сената.

1066 — битва при Стэмфорд Бридж.

1396 — Османские войска во главе с Баязетом I разгромили армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя.

1493 — Христофор Колумб во второй раз отплыл в Америку.

1555 — протестантство получило официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира.

1789 — генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).

1789 — Конгресс Соединенных Штатов поддержал 10 поправок к Конституции, которые вошли в историю как Билль о правах.

1914 — боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника.

1932 — испанской Каталонии была предоставлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.

1943 — началась Днепровская воздушно-десантная операция, которая закончилась разгромом.

1960 — США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).

1989 — Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.

1992 — открыт канал Рейн-Майн-Дунай, который соединил Черное и Северное моря.

2020 — авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в результате которой погибли 26 человек.

Именинники 25 сентября

Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросиния.

