Какой праздник 25 сентября в Украине: все об этом дне
Сегодня, 25 сентября, календарь полон значимых событий. Этот день сочетает в себе религиозные праздники, которые чтят память святых, и международные инициативы, посвященные важным общественным вопросам.
От охраны окружающей среды и медицинских достижений до исторических событий, которые изменили мир, — 25 сентября является поводом задуматься над различными аспектами жизни.
Праздник 25 сентября
- День внешкольного образования в Украине
- Всемирный день квантовой готовности
- День дочери (США)
- День математических рассказов
- Всемирный день моря
- День комиксов (США)
- Всемирный день фармацевта
- Всемирный день легких
- Международный день осведомленности об атаксии
- Всемирный день мечты
Церковный праздник 25 сентября
25 сентября по православному календарю отмечается день памяти преподобной Евфросинии Александрийской. Она жила в V веке в Египте и происходила из богатой и знатной семьи. Вместо того чтобы выйти замуж, она тайно постриглась в монахи, выдав себя за мужа, чтобы избежать навязанного брака.
В течение 38 лет она служила в мужском монастыре под именем евнуха Измарагда. Ее самоотверженность, вера и покорность стали примером для других. Ее тайна была раскрыта лишь после ее смерти, а ее подвиг остался в памяти как символ непоколебимой веры и преданности Богу.
Исторические события 25 сентября
- 256 — Марк Клавдий Тацит стал римским императором по решению сената.
- 1066 — битва при Стэмфорд Бридж.
- 1396 — Османские войска во главе с Баязетом I разгромили армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя.
- 1493 — Христофор Колумб во второй раз отплыл в Америку.
- 1555 — протестантство получило официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира.
- 1789 — генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).
- 1789 — Конгресс Соединенных Штатов поддержал 10 поправок к Конституции, которые вошли в историю как Билль о правах.
- 1914 — боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника.
- 1932 — испанской Каталонии была предоставлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.
- 1943 — началась Днепровская воздушно-десантная операция, которая закончилась разгромом.
- 1960 — США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
- 1989 — Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.
- 1992 — открыт канал Рейн-Майн-Дунай, который соединил Черное и Северное моря.
- 2020 — авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в результате которой погибли 26 человек.
Именинники 25 сентября
Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросиния.
OBOZ.UA напоминает, когда в Украине отмечают Михайлово чудо.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.