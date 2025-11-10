Какой осенний овощ самый полезный и как его вкусно приготовить: делимся рецептом

Самый полезный овощ, по мнению специалистов, это тыква. Готовить из нее можно очень вкусную кашу, салаты, пюре, пироги, запеканки, торты, булочки и даже джем. Еще вкусно будет – просто запечь ее со специями, маслом и сыром.

Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусной запеченной тыквы с начинкой из грибов и шпината.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 небольшая тыква

150 г свежего шпината

150 г шампиньонов или других грибов

1 зубчик чеснока

1 ст. ложка оливкового масла

50 г нежирного сыра (например, моцарелла или твердый 10-15%)

Соль, перец, прованские травы по вкусу

Немного свежего тимьяна или петрушки для подачи

Способ приготовления:

1. Разрежьте тыкву вдоль пополам, удали семечки. Запекайте половинки в духовке при 190С около 30 минут, пока мякоть станет нежной.

2. Подготовь начинку: на сковороде обжарь грибы с оливковым маслом 5-7 мин. Добавьте шпинат и чеснок, туши еще 2-3 минуты, пока шпинат уменьшится в объеме. Посолите и поперчите.

3. Выложи овощную смесь в половинки тыквы, посыпьте сыром и травами и запекайте еще 10-15 минут, пока сыр расплавится и станет золотистым.

