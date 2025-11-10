Какой осенний овощ самый полезный и как его вкусно приготовить: делимся рецептом
Самый полезный овощ, по мнению специалистов, это тыква. Готовить из нее можно очень вкусную кашу, салаты, пюре, пироги, запеканки, торты, булочки и даже джем. Еще вкусно будет – просто запечь ее со специями, маслом и сыром.
Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусной запеченной тыквы с начинкой из грибов и шпината.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 небольшая тыква
- 150 г свежего шпината
- 150 г шампиньонов или других грибов
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 50 г нежирного сыра (например, моцарелла или твердый 10-15%)
- Соль, перец, прованские травы по вкусу
- Немного свежего тимьяна или петрушки для подачи
Способ приготовления:
1. Разрежьте тыкву вдоль пополам, удали семечки. Запекайте половинки в духовке при 190С около 30 минут, пока мякоть станет нежной.
2. Подготовь начинку: на сковороде обжарь грибы с оливковым маслом 5-7 мин. Добавьте шпинат и чеснок, туши еще 2-3 минуты, пока шпинат уменьшится в объеме. Посолите и поперчите.
3. Выложи овощную смесь в половинки тыквы, посыпьте сыром и травами и запекайте еще 10-15 минут, пока сыр расплавится и станет золотистым.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: