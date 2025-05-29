Какой кофе наиболее полезен и почему: вы могли это не знать

Чрезмерное употребление кофе может вызвать бессонницу, тревожность, повышение давления. В то же время "осторожное" потребление этого популярного напитка может иметь и положительное влияние, в частности тогда, когда речь идет о черном кофе без сахара и добавок (например, эспрессо или американо без молока и подсластителей).

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Все решает не только сам кофе, но и то, что мы добавляем к нему. OBOZ.UA объясняет, какие ингредиенты могут испортить полезный эффект напитка и почему "чистый" кофе – это сознательный выбор.

Почему черный кофе без добавок наиболее полезен

Низкая калорийность – в чашке черного кофе чрезвычайно мало калорий, примерно 2-5 ккал на 100 мл, и это хорошо для контроля веса.

Много антиоксидантов – кофе богат полифенолами. Это соединения, которые борются со свободными радикалами, снижают воспаление и могут уменьшить риск болезней сердца, диабета и некоторых видов рака.

Поддержка работы мозга – кофеин улучшает внимание, память и когнитивные функции, а также снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Улучшение физической выносливости – кофеин стимулирует выброс адреналина, что может улучшить физическую производительность.

Улучшение настроения – кофеин также активизирует дофаминовые процессы, что повышает настроение и может уменьшить риск депрессии.

Пользу кофе портят сахар и подсластители (которые повышают калорийность и риск диабета), сиропы (лишние калории, да еще и вредные добавки), сливки (в них много насыщенных жиров).

В целом в рейтинге полезности кофейных напитков, эспрессо/американо (без сахара), а также фильтр-кофе / пуровер / аэропресс будут на первом месте.

На втором – неподслащенный кофе с растительным молоком, на третьем – кофе с коровьим молоком.

И последние, самые неполезные напитки, это кофе со сливками и сахаром, сиропами или другими добавками.

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