Какой кофе наиболее полезен и почему: вы могли это не знать
Чрезмерное употребление кофе может вызвать бессонницу, тревожность, повышение давления. В то же время "осторожное" потребление этого популярного напитка может иметь и положительное влияние, в частности тогда, когда речь идет о черном кофе без сахара и добавок (например, эспрессо или американо без молока и подсластителей).
Все решает не только сам кофе, но и то, что мы добавляем к нему. OBOZ.UA объясняет, какие ингредиенты могут испортить полезный эффект напитка и почему "чистый" кофе – это сознательный выбор.
Почему черный кофе без добавок наиболее полезен
Низкая калорийность – в чашке черного кофе чрезвычайно мало калорий, примерно 2-5 ккал на 100 мл, и это хорошо для контроля веса.
Много антиоксидантов – кофе богат полифенолами. Это соединения, которые борются со свободными радикалами, снижают воспаление и могут уменьшить риск болезней сердца, диабета и некоторых видов рака.
Поддержка работы мозга – кофеин улучшает внимание, память и когнитивные функции, а также снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Улучшение физической выносливости – кофеин стимулирует выброс адреналина, что может улучшить физическую производительность.
Улучшение настроения – кофеин также активизирует дофаминовые процессы, что повышает настроение и может уменьшить риск депрессии.
Пользу кофе портят сахар и подсластители (которые повышают калорийность и риск диабета), сиропы (лишние калории, да еще и вредные добавки), сливки (в них много насыщенных жиров).
В целом в рейтинге полезности кофейных напитков, эспрессо/американо (без сахара), а также фильтр-кофе / пуровер / аэропресс будут на первом месте.
На втором – неподслащенный кофе с растительным молоком, на третьем – кофе с коровьим молоком.
И последние, самые неполезные напитки, это кофе со сливками и сахаром, сиропами или другими добавками.
Ранее OBOZ.UA, рассказывал о пяти "здоровых" мифах, которые могут ухудшить ваше здоровье. Об ошибках, которые делают чай вредным, читайте в материале по ссылке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!