Какой город в СССР прятали в лесу: там жили ученые

О закрытых военных городах в СССР слышали, наверное, все. Однако они были не единственными объектами, которые советская власть прятала даже от собственных граждан.

Например, жители Московской области могли пойти за грибами в лес, заблудиться и неожиданно наткнуться посреди чащи на многоэтажки. Не дачи, не забор и даже не заброшенную базу – на настоящий городской квартал. Так посреди глухого леса советы прятали город Протвино. OBOZ.UA рассказывает о его истории подробнее.

Скрытое лесное поселение Протвино возникло совсем не случайно и не из-за естественного развития. Его появление – результат решения советских физиков-ядерщиков. В конце 1950-х здесь запланировали строительство масштабного протонного ускорителя У-70. В то время его считали одним из самых современных научных объектов в мире. Это было не просто отдельное устройство, а целый комплекс с кольцом длиной около полутора километров.

Все возводилось в условиях строгой секретности. Именно поэтому место для строительства выбрали подальше от дорог и населенных пунктов – среди леса, где меньше шансов привлечь внимание. Когда же встал вопрос жилья для ученых, появилось еще одно требование: сделать так, чтобы город был максимально незаметным даже с воздуха. Лес вокруг частично сохраняли специально. Он служил для домов естественным укрытием.

Строительство стартовало в 1960 году. Параллельно развивался закрытый населенный пункт под названием Серпухов-7 – именно так до середины 1960-х называли будущее Протвино. В 1963 году здесь открыли Институт физики высоких энергий, который фактически и стал сердцем города: большинство его жителей были связаны с наукой и работой на этом объекте.

С годами статус Протвина менялся. В 2023 году его объединили с Пущиным и Серпуховом в один городской округ, и формально он потерял статус отдельного наукограда. В то же время вся эта территория в целом сохранила научную специализацию.

Сегодня Протвино часто называют "городом из прошлого будущего". Его застройка осталась типичной для 1960-х. Он до сих пор отражает представление о том, каким должен был быть XXI век в СССР: функциональность, пространство, много зелени. Часть этих идей действительно удалось реализовать. Однако передовой научной державой Союз так и не стал. Не в последнюю очередь именно потому, что прятал от мира свои разработки. Такая секретность и оторванность от мировых процессов ведет именно к деградации, а не к развитию науки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем в СССР строили города в зоне вечной мерзлоты, где жить практически невозможно.

