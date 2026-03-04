Зачем в СССР строили города там, где вечная мерзлота: причин несколько

Читая новости из России, порой удивляешься – зачем там существуют города в климатических зонах, где жить практически невозможно. Они расположены среди морозов до -50 °C, полярной ночи, вечной мерзлоты и пронизывающих ветров. Конечно, ответ на этот вопрос кроется в истории СССР.

Видео дня

Страна Советов пыталась "быть впереди планеты всей" и нередко это выливалось в совершенно парадоксальные проекты, например, возведение населенных пунктов в таких локациях. Конечно, чаще всего такое строительство диктовали экономические, военные или политические факторы – а нередко их сочетание. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Природные богатства задавали координаты

Залежи нефти, газа, угля, металлов и редких минералов размещены не по принципу удобства, а по законам геологии. При этом советская экономика, ориентированная на тяжелую промышленность, требовала непрерывной добычи, переработки и транспортировки сырья. Чтобы обеспечить стабильную работу предприятий, возле месторождений создавали не временные поселения, а полноценные города с больницами, школами, инфраструктурой и системой снабжения.

Транспортные узлы определяли развитие

Иногда населенные пункты возникали не непосредственно на месте добычи, а там, где сходились важные транспортные маршруты – возле речных переправ, портов или железнодорожных линий. В суровом климате подвоз ресурсов и продовольствия был возможен лишь в течение непродолжительного теплого сезона. Поэтому такие города становились логистическими центрами: местами хранения, перевалки и технического обслуживания. Именно этим объясняется их, на первый взгляд, непонятная локация.

Военно-стратегический фактор

Удержание контроля над большими пространствами рассматривалось как ключевая задача при планировании таких поселений. Морские гавани, авиабазы, полигоны и радиолокационные комплексы нуждались в персонале и инфраструктуре. Наряду с ними формировались гражданские поселения для работников и их семей. Так возникали закрытые города и гарнизоны, занимавшие важное место в оборонной системе.

Идеология освоения

Строительство в экстремальных условиях на идеологическом уровне воспринималось как доказательство силы государства. Освоение целинных земель, развитие Севера, сооружение БАМа и крупных промышленных объектов подавались как символы прогресса. Город в тундре или тайге должен был свидетельствовать о способности человека покорять природу. Эта идея помогала оправдать сложные условия жизни – холод, изоляцию, опасный труд и бытовые трудности.

Механизмы привлечения людей

На начальных этапах индустриализации и в период сталинской политики значительную роль играл принудительный труд и мобилизационные методы. Со временем акцент сместился на материальные стимулы. Государство предлагало повышенные выплаты, "северные" надбавки, жилье, ранний выход на пенсию, доступ к дефицитным товарам и санаторным путевкам. Для многих переезд в отдаленный город становился возможностью заработать на жилье в более благоприятном регионе, получить профессию и улучшить благосостояние семьи.

Причины длительного существования

В советской системе города создавались как части централизованной модели, а не как бизнес-проекты. В рыночной экономике определяющей является прибыльность, тогда как в плановой – выполнение поставленных задач. Пока сохранялась потребность в добыче и поставке ресурсов, населенные пункты функционировали: работали предприятия, строилось жилье, прибывали новые жители. Когда же условия изменились – месторождения истощились, спрос сократился, логистические цепи перестроились или распалась единая система – многие города оказались перед необходимостью доказывать свою жизнеспособность уже в других экономических реалиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в СССР возвели первый панельный дом и почему он действительно заслуживает статуса памятника архитектуры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.