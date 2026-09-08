Какой гаджет из СССР стал мировой сенсацией: что такое "Микро"

В середине 1960-х годов советские инженеры представили устройство, которое по размерам не превышало спичечную коробку, но могло принимать радиостанции. Для своего времени такая миниатюризация выглядела настоящим технологическим прорывом.

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Речь идет о радиоприемнике "Микро", созданном в период становления советской микроэлектроники. Особую популярность изобретение приобрело после того, как его продемонстрировали за рубежом.

Радиоприемник размером со спичечную коробку

"Микро" отличался чрезвычайно компактными габаритами – 43×30×7,5 мм. Внутри крошечного корпуса разместили шесть транзисторов, а для прослушивания радиопередач использовался миниатюрный наушник.

Несмотря на небольшие размеры, устройство было не просто демонстрационным макетом. Оно могло работать около 12 часов от небольшого аккумулятора, что делало его вполне функциональным портативным гаджетом.

Создание "Микро" было связано с развитием советской электронной промышленности. Устройство разработали в Зеленограде в начале 1960-х годов, чтобы продемонстрировать возможности молодой отрасли и показать, насколько компактной может быть электроника.

Как "Микро" удивил американцев

В 1964 году советскую разработку представили в США на съезде радиоинженеров. Миниатюрный приёмник привлек значительное внимание американских специалистов, которых поразило сочетание его крошечных размеров и работоспособности.

Впоследствии информация о советской новинке попала и в прессу. По воспоминаниям директора НИИ микроприборов Игоря Букреева, именно презентация в США сделала "Микро" известным далеко за пределами Советского Союза.

Интересно, что одно из преимуществ приемника особенно ярко проявилось именно в Нью-Йорке. Устройство обладало чувствительной настройкой и хорошей избирательностью, поэтому могло различать радиостанции, частоты которых располагались близко друг к другу. В условиях советского эфира эта характеристика была менее заметной, ведь количество доступных радиостанций было относительно небольшим.

"Микро" продавали в Европе

После американской презентации советский приемник появился и на европейском рынке. Его продавали, в частности, во Франции и Великобритании, а, по воспоминаниям участников разработки, спрос на необычный гаджет был достаточно высоким.

Производство постепенно стало более масштабным. На заводе "Ангстрем" изготовили десятки тысяч таких приемников, после чего выпуск продолжили на другом предприятии. Часть продукции поставлялась за пределы СССР.

"Микро" использовали не только как бытовое устройство, но и как своеобразный символ технологических возможностей страны. В частности, подобные приемники брал с собой в зарубежные поездки Никита Хрущев, который мог дарить их иностранным политикам и представителям монарших семей.

Почему этот гаджет стал особенным

Для 1960-х годов "Микро" был наглядным примером того, как развитие транзисторной техники позволяло радикально уменьшать размеры электронных устройств. В корпусе, который легко помещался на ладони, инженеры смогли разместить полноценную радиоэлектронную систему.

OBOZ.UA ранее писал об еще одном устройстве из СССР, которое использовали автомобилисты.

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