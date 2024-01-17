Какого рода аббревиатура НАТО в украинском языке: объяснение

Аббревиатура – ​​это производное слово, образующееся в результате слияния первых букв или из других частей слов, входящих в состав определенного названия или понятия. Эти лексемы могут образовываться от украинских слов либо вследствие заимствования из иностранных языков.

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Все мы часто слышим и используем аббревиатуру НАТО, однако немногие знают, как ее правильно расшифровать. Поэтому и со спряжением возникают вопросы. Языковеды объяснили, какого рода аббревиатура НАТО.

Есть много нюансов по определению грамматического рода аббревиатур. В СМИ можно часто встретить формулировку типа "НАТО заявило", "НАТО озвучили беспокойство", "НАТО обратила внимание".

Чтобы не допускать ошибок, стоит запомнить: в украинском языке аббревиатура НАТО – среднего рода, то есть правильно сказать – НАТО заявило.

Название НАТО является транслитерированной аббревиатурой.

НАТО – это Организация Североатлантического договора, и сокращенное название произошло из английского North Atlantic Treaty Organization.

Кстати, есть и франкоязычная официальная аббревиатура организации: Organisation du traité de l' Atlantique nord — OTAN.

Транслитерированная иноязычная аббревиатура, оканчивающаяся на -о по украинской грамматике, имеет средний род. В общем, в сокращениях этого типа грамматический род определяют по внешним признакам.

Виды аббревиатур определяются по их компонентам. Инициальные или буквенные образуются из начальных букв – США, НАН, ООН, МИД.

В буквенно-звуковых аббревиатурах сочетается буквенное и звуковое произношение. Словоформные сокращения образуются сочетанием частей слова с падежной словоформой, например: завкафедры. Определенные аббревиатуры возникают благодаря сочетанию частиц слова с другим полноценным словом: продтовары, гидрометцентр.

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