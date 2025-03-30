Какое точное время в Украине после перевода часов

В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 марта 2025 года, Украина традиционно перешла на летнее время. В 3:00 утра стрелки часов перевели на один час вперед – на 4:00. Это значит, что спать будем на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

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Большинство современных смартфонов, компьютеров и смарт-часов меняют время автоматически. Однако механические часы, старые бытовые устройства или некоторые модели телефонов требуют ручной корректировки. OBOZ.UA объясняет, как проверить точное время и убедиться, что все работает правильно.

Как проверить точное время после перевода часов

Самый надежный способ – обратиться к онлайн-источникам, синхронизирующимся с международными серверами точного времени:

time.is – мгновенно показывает точное время в любом городе, включая Киев и другие украинские регионы;

24timezones.com – полезный сайт для проверки времени в любой точке мира;

timeanddate.com – популярный ресурс с календарями, часами, картами часовых поясов и другими инструментами.

Эти сервисы постоянно обновляются, поэтому вы можете не беспокоиться о точности.

Как узнать точное время по телефону

В большинстве случаев смартфон автоматически синхронизируется с сетью мобильного оператора и отображает текущее время. Если же у вас возникли сомнения, можно воспользоваться следующими способами:

Стационарный телефон: позвоните по телефону на бесплатный номер 121 – там автоматически сообщат точное время.

Мобильный телефон: выберите комбинацию *160# и нажмите кнопку вызова. В ответ вы получите SMS с указанием точной даты, времени и дня недели. Услуга бесплатна для всех украинских мобильных операторов.

Чтобы избежать опозданий или путаницы, следует убедиться, что все ваши устройства правильно отображают новое летнее время.

Европарламент, кстати, еще в 2019 году поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. Какие страны будут переходить на летнее время – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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