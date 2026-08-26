Какое масло лучше всего подходит для жарки: более полезное и с высокой температурой дымления

Сегодня на прилавках магазинов представлены десятки видов масел, и в этом разнообразии легко запутаться. Некоторые из них рекомендуются для салатов, другие — для выпечки, а третьи — для жарки.

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Однако вам не нужна целая коллекция бутылок на кухне, просто нужно знать, какие жиры хорошо переносят нагревание и имеют высокую температуру дымления, пишет OBOZ.UA.

Выбирая масло для жарки, стоит учитывать несколько факторов. Важна не только температура дымления, но и тип жира, степень рафинирования, время нагрева и способ приготовления.

Рафинированное рапсовое масло – хороший выбор для повседневной жарки

Не каждое полезное масло подходит для нагрева. Некоторые, например масла холодного отжима, лучше использовать в холодном виде в рационе, например, в салатах. Однако, если вы собираетесь жарить в качестве способа приготовления пищи, полезно знать, какое масло лучше всего подходит для этого.

Для повседневного жарки лучше всего использовать рафинированное рапсовое масло. Оно нейтрально по вкусу и запаху, легкодоступно и обладает высокой температурой дымления. Она также содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е. Она хорошо подходит для жарки на сковороде, запекания или кратковременного обжаривания при высокой температуре.

Однако для фритюра особенно рекомендуются масла с высокой температурой дымления. Рекомендуются рафинированное оливковое масло, рисовое масло и рафинированное рапсовое масло, которые также обладают высокой температурой дымления. В этом случае также могут стать хорошим выбором высокостабильные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами. К ним относятся кокосовое масло, слегка осветленные масла и смалец.

Какое рапсовое масло следует выбрать для жарки?

Как только вы поймёте, что рапсовое масло — это хороший выбор, стоит узнать, какое из них использовать для повседневного жарки. Хорошо подойдёт качественное рафинированное рапсовое масло с низким содержанием эруковой кислоты и высокой температурой дымления. Оно легко доступно и имеет нейтральный запах и вкус, поэтому не снижает пищевую ценность жареных блюд.

Важен не только сам жир, поскольку даже хорошее масло можно использовать неправильно. Самое главное — не допускайте сильного дымления, поскольку это свидетельствует о слишком высокой температуре. При жарке на обычной сковороде не нужно нагревать масло до максимума; нужно лишь подобрать его в соответствии с конкретным продуктом.

Время жарки также имеет значение. Чем дольше нагревается масло, тем больше образуется продуктов окисления жира. Многократный нагрев одного и того же масла особенно вреден. Время приготовления и способ жарки также играют определенную роль.

Поэтому стоит учитывать не только вопрос: какое масло самое полезное для жарки , но и всю картину в целом, то есть подходящий жир, температуру жарки и отказ от использования сильно отработанного масла.

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