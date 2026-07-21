Какие знаки зодиака почувствуют "фейерверк" перемен после 21 июля: среди них Близнецы

Астрологи говорят, что два знака зодиака особенно подвержены влиянию соединения Марса и Урана, потому что их объединяет нечто общее с этим явлением: изменчивость.

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Согласно астрологии, изменчивые знаки – Близнецы, а также Стрелец – известны своей высокой адаптивностью и гибкостью. Изменчивые знаки — отличные редакторы, поскольку они могут внедрять неожиданные изменения и вносить коррективы в последнюю минуту, чтобы поддерживать динамику. Если кто и может оседлать эту волну перемен, которую приносит соединение Марса и Урана, так это изменчивый знак, пишет Parad.

Близнецы: не спешите

Хорошенько подумайте, прежде чем вносить кардинальные изменения в свою внешность. Марс-Уран встряхивает ваш первый дом, отвечающий за самосознание, идентичность и внешность. Сильное желание радикально изменить свой внешний вид возникает, казалось бы, ниоткуда. Марс-Уран может воспользоваться вашей скукой, вместо того чтобы подпитываться неожиданным приливом смелости. Если вы не будете осторожны, вы можете принять решение за доли секунды, которое будет противоречить вашей эстетике и стилю. К счастью, некоторые решения можно изменить. Волосы отрастут, краска смоется, а пирсинг можно удалить. Но некоторые решения не так легко отменить, например, выбросить одежду или сделать татуировку. Найдите минутку, чтобы действительно подумать, а не спешить.

Стрелец: кто-то покажет свое истинное лицо

Партнерские отношения оказались не такими, какими вы их себе представляли, Стрельцы. Непредвиденные потрясения могут возникнуть, когда Марс-Уран вторгнется в ваш седьмой дом брака, контрактов и обязательств. Возможно, до этого момента вы были уверены в своих отношениях. Марс-Уран может повлиять на романтические отношения или рабочие связи. Может быть трудно предсказать, какие из этих отношений могут пойти наперекосяк, потому что никаких тревожных сигналов могло и не быть. Другой человек мог вести себя совершенно нормально, поэтому это может стать шокирующим событием. Поскольку все может пойти по-разному, оставайтесь открытыми к мыслям, чувствам и мнениям вашего партнера, вместо того чтобы реагировать импульсивно. Все это может утихнуть к концу недели.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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