Какие цветы в саду не стоит обрезать после цветения и почему

Для большинства садоводов обрезка увядших цветов – привычная и даже рутинная задача. Это помогает клумбам выглядеть опрятно и во многих случаях стимулирует дополнительное цветение растений.

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Но на самом деле такой подход оправдан не всегда. Некоторые растения лучше оставить в покое. Эти виды сами позаботятся о своём восстановлении, а оставленные на стеблях соцветия помогут лучше подготовиться к цветению в следующем сезоне и даже позволят сэкономить на новой рассаде. С какими цветами такой подход работает лучше всего, рассказало издание VSN.

Почему отказ от обрезки в июне дает результат в будущем

Любой цветок естественным образом стремится продолжить свой род посредством образования семян. Если не удалять отцветшие соцветия, растение перестает тратить силы на формирование новых бутонов и направляет ресурсы на созревание семян. Когда семенные коробочки созревают, они раскрываются и рассеивают свое содержимое вокруг. В результате новые всходы появляются без дополнительных затрат – молодые растения постепенно заполняют свободные места на клумбах и в бордюрах, создавая естественный, непринужденный вид.

Как подготовить почву для самосева

Хотя многие популярные декоративные растения неприхотливы, их самостоятельное размножение в значительной степени зависит от состояния почвы. Если семена попадают на уплотненную или заросшую сорняками землю, шансов на прорастание почти нет. Поэтому важно поддерживать участок в чистоте, избавляться от агрессивных сорняков и не допускать чрезмерного уплотнения почвы. Если почва истощена или слишком тяжелая, ее стоит слегка замульчировать – тонкий слой мульчи поможет сохранить влагу и создаст благоприятные условия для прорастания.

Незабудки: естественное размножение без лишних усилий

Эти нежные двулетние цветы настолько активно сами размножаются, что чаще возникает необходимость сдерживать их, чем стимулировать. После цветения на месте цветков формируются мелкие коробочки с семенами, которые легко разносится – семена могут цепляться к одежде или шерсти животных. Если не вмешиваться в июне, уже осенью появляется густая молодая поросль. Лучше всего эти растения чувствуют себя в полутени, на влажных, хорошо дренированных участках, гармонично сочетаясь с хостами.

Календула: яркое самосевное цветение до наступления холодов

Среди однолетников календула отличается способностью быстро и активно распространяться. Ее семенные головки созревают довольно быстро и обильно осыпаются, засевая все вокруг. В зависимости от условий семена могут прорасти почти сразу и дать новую волну цветения осенью или же перезимовать и взойти весной. При этом растение продолжает формировать новые бутоны вплоть до самых заморозков, поэтому даже если часть цветов не срезать в июне, общий вид клумбы не пострадает.

Нигелла (чернушка дамасская): декоративность даже после цветения

Это растение ценят не только за цветы, но и за его оригинальные семенные коробочки. После опадения лепестков в июне сердцевина цветка превращается в легкую, почти прозрачную капсулу с характерными темными полосами. Когда она созревает, в верхней части открываются маленькие отверстия, через которые семена высыпаются в почву. Поскольку нигелла плохо переносит пересадку, именно самосев является самым эффективным способом получить сильные и жизнеспособные растения в следующем году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения, напротив, требуют удаления увядших цветов.

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