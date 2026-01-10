Какие товары люди стеснялись покупать в СССР и почему

В Советском Союзе повседневная жизнь была тесно связана с общественным мнением. Вопрос "а что скажут люди?" сопровождал и важные решения, и обычные бытовые мелочи. Даже поход в магазин мог превратиться в настоящий психологический экзамен.

Видео дня

Покупка некоторых товаров вызывала стыд, страх осуждения и желание как можно скорее исчезнуть из очереди. OBOZ.UA рассказывает, какие товары стеснялись покупать советские люди.

Минтай

В стране с огромными рыбными ресурсами минтай стал символом бедности. Его пренебрежительно называли "кошачьей едой" и считали продуктом для тех, кому не хватает денег. Стоил минтай около 40 копеек, и, доплатив еще 10, можно было взять треску или камбалу. Поэтому покупатели, кладя минтай в корзину, часто делали вид, что берут его не для себя, а для домашнего любимца.

Презервативы

Известные как "изделие № 2", презервативы стоили всего 2 копейки за штуку и продавались в аптеках. Однако решались на такую покупку лишь единицы. Мужчины стеснялись аптекарок, которые обычно были женщинами старшего возраста, а женщины боялись, что их сразу запишут в "женщины легкого поведения". Сам поход в аптеку с такой целью вызывал сильный внутренний дискомфорт.

Белье для любимой

Красивое импортное женское белье в СССР было настоящим дефицитом. За югославскими комплектами выстраивались длинные очереди, и мужчина в такой очереди чувствовал себя почти как на допросе. Особенно пугала перспектива встретить знакомых или коллег. К тому же большинство мужчин не знали точных размеров, так что успешно справиться с покупкой удавалось лишь немногим.

Средства женской гигиены

Даже когда прокладки начали появляться в аптеках, для многих девушек это не упростило ситуацию. Подойти к кассе и вслух попросить провизора достать упаковку с полки было слишком стыдно. Поэтому многие женщины продолжали пользоваться марлей и ватой, избегая "неудобных" покупок.

Сигареты

Курящих женщин в Советском Союзе строго осуждали. Девушка возле табачного киоска автоматически становилась объектом осуждения и сплетен. Чтобы уменьшить градус критики, женщины часто оправдывались, мол, покупают сигареты "для отца".

OBOZ.UA предлагает узнать, какие продукты считались признаком "богатых людей" в СССР и были в остром дефиците.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.