Какие собаки наиболее подвержены болезням: топ-5 пород

Любителей собак призывают учитывать потенциальные расходы на ветеринарию, прежде чем выбирать определенные популярные породы.

По словам доктора Эйми Уорнер, ветеринарного консультанта в Ваггеле, понимание этих рисков для здоровья, характерных для определенной породы, заключается не в том, чтобы полностью их избежать, а в том, чтобы быть финансово и эмоционально подготовленным, пишет Express.

"Эти породы являются прекрасными компаньонами", – объяснила доктор Уорнер. "Но владельцы должны знать о склонности собак к проблемам со здоровьем, чтобы они могли планировать уход. Подготовка означает, что собаки получат правильное лечение как можно раньше".

Пять собак, которые вероятнее всего накопят дорогие медицинские счета

Кане-корсо – известны своей верностью и защитными инстинктами, эти большие собаки склонны к проблемам с суставами и неотложным случаям нарушения пищеварения. Замена тазобедренного сустава может стоить немало, тогда как экстренная операция по поводу вздутия живота также может опустошить ваш кошелек.

Бернский зенненхунд – нежные великаны известны своей склонностью к высокому уровню заболеваемости раком и проблемам с суставами. Лечение рака может стоить целое состояние.

Аглийский бульдог – любимец с характерной внешностью, но он часто страдает от проблем с дыханием и кожей. Хирургическое вмешательство по удалению лимфатической артерии (BOAS) стоит немало, как и лечение заболеваний кожи.

Ротвейлер – мощный и верный, но имеет риск развития проблем с бедром, локтем и крестообразными связками. Хирургическое вмешательство при этих заболеваниях может стоить тысячи в зависимости от степени тяжести.

Французский бульдог – маленький, но медицински сложный, с проблемами дыхания, позвоночника и аллергией. Стоимость сложной хирургии позвоночника может быть очень высокой, так же как и необходимое для этого МРТ-сканирование.

Эксперт отметила, что владельцы часто недооценивают дополнительные расходы, такие как плата за экстренные выезды вне рабочего времени, компьютерную томографию и повторные операции.

Ее главные советы по избежанию финансовых трудностей включают исследование вероятных проблем со здоровьем породы, выбор комплексного страхования, инвестирование в профилактический уход и наблюдение за вашей собакой на наличие ранних признаков болезни.

