Можно ли держать дома и кота, и собаку: развеиваем миф

Когда коты и собаки делят один дом, мнения об их отношениях очень разнятся, и становится понятно, что поговорка "дерутся, как коты и собаки" совсем не беспочвенна, учитывая, насколько разительно разные эти два вида.

Учитывая такое количество противоречивых впечатлений, неудивительно, что владельцы домашних животных задаются вопросом, действительно ли хорошей идеей держать дома и кота, и собаку. К счастью, эксперты из ветеринарной клиники Kensington ответили на этот вопрос, пишет Express.

В некоторых семьях возникает мгновенная гармония, где домашние животные становятся близкими друзьями с первого дня. Другие сталкиваются с постоянными конфликтами, шипением, лаем и хаосом с самого начала. А есть и промежуточные истории, когда требуется время, терпение и несколько трудностей, прежде чем будет достигнут мир, и формируются удивительно крепкие связи, и кот, и собака становятся лучшими друзьями.

"В мире домашних животных давно существует убеждение, что кошки и собаки являются естественными врагами, неспособными мирно жить вместе под одной крышей. Мы хотим развеять этот миф", – сказали они.

Согласно опросу, проведенному Университетом Линкольна, 80% из 748 хозяев сообщили, что их кошки и собаки чувствовали себя комфортно рядом друг с другом.

Хотя коты и собаки имеют разные инстинкты и стили общения, это не значит, что они несовместимы, и при правильном подходе они могут научиться жить вместе гармонично, а иногда даже стать близкими пушистыми друзьями.

Это особенно актуально, когда домашних животных знакомят в раннем возрасте, говорят эксперты. Котята и щенки, которых выращивают вместе, часто вырастают, понимая границы и поведение друг друга, но даже взрослые домашние животные могут адаптироваться к новому соседу по комнате, если переход проводить осторожно.

Сначала держите своих домашних животных отдельно и дайте им привыкнуть к запаху друг друга. Разрешите короткие встречи под присмотром в нейтральном пространстве. Внимательно следите за любыми признаками стресса или агрессии и не спешите.

Убедитесь, что у каждого питомца есть безопасное место, куда он может спрятаться, когда ему нужен перерыв. Это означает отдельные миски для еды и воды, отдельные лотки и частные зоны отдыха, где он не будет чувствовать себя под угрозой или подавленным.

Даже если кажется, что все идет хорошо, продолжайте контролировать время игры, особенно в начале. Не все игривое поведение является дружественным, поэтому важно убедиться, что никто не ведет себя слишком грубо, и обязательно вознаграждать их хорошее поведение лакомством или похвалой.

